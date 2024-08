¿Puede Mounjaro, el fármaco antiobesidad de Lilly, reducir la eficacia de los anticonceptivos orales?

Mounjaro, el último fármaco antiobesidad aprobado en España, de la farmacéutica Lilly, está en el punto de mira de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha advertido "una importante discrepancia" entre la información del prospecto y la ficha técnica de las inyecciones adelgazantes en función del país donde se comercialicen. Mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido señalan que su uso reduce la eficacia de los anticonceptivos orales, esta interacción no se considera relevante en la Unión Europea, afirma la OCU que ha pedido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) una aclaración.

La farmacéutica Lilly presentaba a finales de junio Mounjaro (tirzepatida), el nuevo medicamento con doble indicación para el tratamiento de adultos con obesidad o diabetes de tipo 2. La compañía resalta que ha conseguido resultados "nunca alcanzados por cualquier otro fármaco". El fármaco, que se administra de forma subcutánea semanal, está disponible en las farmacias españolas desde el pasado 1 de julio. En personas con obesidad, ha demostrado pérdidas de peso de hasta el 22,5% (23 kilogramos). Eso sí, se administra siempre bajo prescripción médica y no tiene financiación por parte del Ministerio de Sanidad. Cuesta 271 euros al mes para la dosis de mantenimiento.

Diferencias por países

Sobre Mounjaro ha lanzado una alerta este martes la OCU. Insiste la organización de consumidores en que hay "importantes" diferencias en función del país en el que se comercializa el fármaco. Así, en concreto, aunque la ficha técnica de la Unión Europea, apunta "una reducción en el área bajo la curva del anticonceptivo oral", observa que "esta reducción de la exposición tras una dosis única de tirzepatida no se considera clínicamente relevante y, por tanto, no es necesario un ajuste de dosis de los anticonceptivos orales".

La ficha técnica del Reino Unido matiza los datos ofrecidos por Mounjaro en la UE y ofrece una recomendación diferente

Sin embargo, la ficha técnica del Reino Unido matiza los datos ofrecidos por Mounjaro y ofrece una recomendación diferente, añade la OCU. "No es necesario un ajuste de dosis de anticonceptivos orales en mujeres normopeso, pero ante la escasa información disponible sobre el efecto de la tirzepatida en la farmacocinética y eficacia de los anticonceptivos orales, no puede descartarse una reducción de su eficacia en mujeres con obesidad y sobrepeso. Por tanto, se recomienda cambiar a un método anticonceptivo no oral o añadir un método anticonceptivo de barrera 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con tirzepatida y durante 4 semanas después de cada aumento de dosis", se indica.

Embarazos no deseados

La interacción "sería incluso mayor" en la información técnica de Estados Unidos donde, con la información aportada por la organización, se establece: "El uso de Mounjaro podría reducir la eficacia de los anticonceptivos orales hormonales debido al retraso del vaciado gástrico. Este retraso es mayor tras la primera dosis y disminuye a lo largo del tiempo. Se recomienda a las pacientes que usen anticonceptivos orales hormonales que cambien a un método anticonceptivo no oral o añadan otro de barrera".

OCU considera que se trata de "discrepancias importantes que podrían dar lugar a embarazos no deseados entre aquellas mujeres que combinen el uso de anticonceptivos orales con las inyecciones adelgazantes de Mounjaro". De ahí la aclaración solicitada a la AEMPS. Mientras tanto, por precaución, "recomienda a las mujeres afectadas que consulten su uso con el médico prescriptor, ya sea el endocrino o el ginecólogo".

Fármacos revolucionarios

Por último, la organización señala que, en las inyecciones adelgazantes con principios activos diferentes a la tirzepatida, como la semaglutida (Wegoby, Ozempic) y la liraglutida (Saxenda), "no se conocen interacciones relevantes con los anticonceptivos orales, por lo que su uso puede combinarse".

Mounjaro está indicado para la obesidad / EPE

Mounjaro se ha sumado este verano al arsenal de fármacos antiobesidad de los que ya dispone España y que han provocado una verdadera revolución en los últimos años. Es el segundo indicado para esta enfermedad que llega a las farmacias españolas en apenas unos meses. Antes, en mayo, aterrizó Wegovy (semaglutida), con el que se pretende contribuir a paliar los problemas de suministro de medicamentos como el Ozempic, antidiabético, pero con problemas de desabastecimiento por su desvío para perder peso.

Tirzepatida ha sido aprobada para dos indicaciones: para abordar la diabetes tipo 2 insuficientemente controlada y para moderar el peso en personas mayores de 18 años con sobrepeso -con un índice de masa corporal mayor o igual a 27 y, al menos una complicación derivada de ese exceso de peso-, o para quien padece obesidad -(índice de masa corporal igual o mayor que 30)- junto con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física.