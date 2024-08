Las intoxicaciones por derivados cannábicos preocupan a los médicos de Urgencias: 'Cada vez vemos más casos'

El consumo de alcohol está relacionado con más de la mitad de los casos de pacientes que acuden intoxicados a Urgencias. "Para mí, es la droga más peligrosa que hay actualmente en el mercado", sostiene el doctor Emilio Salgado, responsable de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona, que, matiza, el relato que hace es de los casos que llegan a su servicio de Urgencias. Es ahí donde también ha visto algo que le preocupa. Cada vez más casos de intoxicaciones agudas por productos -como las gominolas- que se venden en tiendas de cánnabis que, subraya, se mueven en la alegalidad.

El doctor Salgado, que pertenece al Grupo de Toxicología de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias), repasa para este diario lo que atienden en su servicio sobre abuso en el consumo de sustancias. Comienza hablando de "estabilización". En el año 2022, matiza, se produjo el "pico máximo por intoxicaciones de toda índole, pero parece que la situación prepandémica se está normalizando".

Por lo menos, con los datos que barajan en el gran centro sanitario catalán, "estamos ahora igual o por debajo, un 6% aproximadamente, de las intoxicaciones del año pasado. No parece que haya una tendencia al alza, por lo menos en el Clínic, lo que hace pensar que la situación de 2022 fue un dato puntual por cuestiones probablemente relacionadas con la pandemia y lo que psicológicamente significó para todo el mundo".

El alcohol por delante

En ese escenario, el doctor Salgado remarca que, desde el punto de vista epidemiológico, el peso que sigue teniendo el alcohol es "muy relevante". Insiste: está relacionado con más de la mitad de los casos de pacientes que ven en Urgencias. "Se minimiza, desde luego. Está ahí y ha de ser considerado como una sustancia de abuso con un peso muy relevante", repite.

El patrón de consumo, aclara, ha variado mucho en los últimos 20 años. Del "mediterráneo de 'me voy a un sitio y me tomo una cerveza y me voy a otro y con amigos'", se ha pasado al "patrón europeo de atracón. El tener la máxima cantidad posible de alcohol para emborracharse en el menor tiempo posible y esto es algo que estamos viendo en los últimos años. Es una preocupación importante, sí".

La cultura de beber

El paciente que acude con una intoxicación etílica a Urgencias, relata el médico, suele llegar tras un incidente en la vía pública o atendido por servicios de emergencias y con un gran cuadro de agitación. "Para mí, es la droga más peligrosa, no solo desde el punto de vista toxicológico, también poblacional, social, laboral, incluso cuando se habla de violencia. Pero, culturalmente hablando, es una sustancia que, dentro de la sociedad, es imposible eliminarla".

El doctor Emilio Salgado / Hospital Clínic de Barcelona

Más allá del consumo de alcohol, el doctor Salgado describe otra situación con la que se están topando y les inquieta: la aparición de casos de intoxicaciones agudas por derivados cannábicos semisintéticos y sintéticos. "Desde el punto de vista epidemiológico es también importante, porque son pacientes que hasta ahora no se estaban registrando. Son personas que acuden a centros o tiendas cannábicas y ven que hay productos comestibles -básicamente gominolas- y que los venden como algo seguro", explica.

Pero, matiza el responsable de la Unidad de Toxicología Clínica del hospital Clínic, "la composición de estas golosinas no es THC (principal principio activo del cannabis), que estaría prohibido por ley; ni CBD, que está dentro de esta alegalidad, sino que son derivados semisintéticos del cannabis, con una potencia hasta 30 veces mayor, como es el caso por ejemplo del THCP o HHC. Son derivados sintéticos, de laboratorio, del cannabis que pueden dar cuadros graves".

Notificar los casos

"No es una situación que, epidemiológicamente, se pueda tildar de epidemia, pero sí que estamos viendo cada vez más casos", añade. De hecho, la Agencia de Salud Pública catalana, también la de Barcelona, están en alerta por la venta de estos productos. "Junto con la Agencia Europea de la Droga y el Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), estamos trabajando para que estos casos se notifiquen y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para retirarlos de la venta abierta como puede ser en una tienda", explica.

"Si en un adulto ya puede provocar un cuadro grave de intoxicación, imagina en un niño pequeño", señala el médico sobre las gominolas de cannabis

Dice el doctor Salgado que es algo que realmente le inquieta. "Si en un adulto ya puede provocar un cuadro grave, imagina en un niño pequeño. Son comestibles en envases muy llamativos y a cualquier niño puede atraerle y acaba en el hospital. Es lo que más me preocupa. Que estos productos puedan acabar donde no deben. En casas con niños".

Los Mossos d'Esquadra requisan golosinas con cannabis / Mossos

"Las gominolas son alegales por ahora porque no están prohibidas de manera taxativa. Son moléculas que se sintetizaron muy recientemente -en el 2019- y hay alerta a nivel europeo de confiscación de estas sustancias, pero la ley siempre va detrás de estas irregularidades contra la salud pública", se queja el especialista. Y añade: "No es lo mismo que el consumo fumado. Me puedo tomar una gominola y, a la media hora, como todavía no tengo el efecto deseado, el colocón, puedo pensar, 'me voy a tomar otra'. Y ahí es ya cuando tenemos el follón montado".

Intoxicados extranjeros

Sobre el perfil de los pacientes que atienden en Urgencias por estos consumos, el doctor Emilio Salgado señala que los que llevan observando hasta ahora son turistas extranjeros que, quizá por curiosidad, entran en una tienda cannábica y se encuentran con las chuches. "Y piensan que es buena idea", describe el médico que dice, hasta el momento no tienen constancia de "intoxicados locales" que, considera, "prefieren no experimentar".

En cuanto a otros "sospechosos habituales", siguen siendo la cocaína y los derivados anfetamínicos. "Desde hace dos o tres años se ha puesto de moda algo denominado 'tusi' o cocaína rosa, que no es cocaína -sí puede ser rosa por los colorantes que le pueden poner-, pero que no es ni más ni menos que una combinación, a concentraciones desconocidas, del MDMA o éxtasis junto con ketamina, que es un anestésico disociativo que clásicamente, desde hace 30 años o más, también está dentro del bufé del consumidor de sustancias de abuso por sus potenciales alucinógenos".