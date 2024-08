Asocian enfermedades de salud mental a los pacientes de covid grave, sobre todo en los no vacunados

Han pasado cuatro años desde que la pandemia del covid llegara a nuestras vidas. Tiempo después la comunidad científica se centra en estudiar los estragos que ha provocado. El último hallazgo proviene de la Universidad de Bristol, donde varios investigadores han analizado el impacto de este en la salud mental de los pacientes. Las conclusiones se han publicado este miércoles en la revista JAMA Psychiatry, y la más llamativa es que hay una mayor incidencia de enfermedades mentales en personas que han sufrido covid grave, especialmente en no vacunados.

Los especialistas han examinado los datos de salud de más de 18 millones de personas, y respuesta es clara: la vacunación pareció mitigar los trastornos de salud mental tras el contagio de coronavirus. En concreto, se ha observado la asociación entre ambas según el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el estado de vacunación. En total han participado en la investigación 18.648.606 adultos de entre 18 y 110 años de edad residentes en Inglaterra. Con los datos obtenidos, los investigadores han comparado la incidencia de enfermedades mentales en las personas antes y después del diagnóstico, y, además, han tenido en cuenta la inmunización.

¿Cómo lo han hecho?

El equipo descubrió que había más casos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos alimentarios, adicción, autolesión y conductas suicidas entre una y cuatro semanas después de recibir el diagnóstico, en comparación con los que no lo habían pasado. Este aumento de enfermedades mentales se observó principalmente después de la forma más grave de la enfermedad, en especial en pacientes que estuvieron hospitalizados.

Pero no solo eso, el trastorno mental se mantenía en tasas más altas en estos enfermos hasta un año después de pasar el pico más agudo del coronavirus y, específicamente, en personas que no estaban vacunadas. Por ejemplo, los casos de depresión después de un covid sin hospitalización fueron hasta 1,22 veces más que en personas que no tenían la enfermedad. Sin embargo, la incidencia del trastorno tras pasar por el hospital fue hasta 16,3 veces mayor. En las personas inmunizadas, la incidencia de depresión después de un covid sin hospitalización fue parecida a la de antes de pasar el covid. Igualmente, se han encontrado asociaciones más fuertes en relación con coronavirus grave y la aparición de enfermedades mentales.

“Los resultados tienen implicaciones importantes para la salud pública y la prestación de servicios de salud mental, ya que las enfermedades mentales graves se asocian con necesidades de atención médica más intensivas y efectos adversos para la salud”, explica Venexia Walker, doctora en Epidemiología en la Facultad de Medicina de Bristol y una de las autoras principales del documento. Por su parte, Jonathan Sterne, coautor del estudio, añade que se siguen explorando las consecuencias del covid: "Ya hemos identificado asociaciones con enfermedades cardiovasculares, diabetes y, ahora, enfermedades mentales. Trabajamos en algunos proyectos que analizan las asociaciones del coronavirus con enfermedades renales, autoinmunes y neurodegenerativas".