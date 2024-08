No, beber agua del mar no es sano: todos los peligros de la polémica moda en redes sociales

“El agua del mar tiene tantos beneficios que me atrevo a decir que es muy sana”. “Tiene cientos de minerales con efectos muy positivos para la salud”. “Es la bebida isotónica más natural”. Basta con hacer una búsqueda rápida en plataformas tan populares como Tiktok para encontrar miles de vídeos en los que supuestos especialistas recomiendan beber agua del mar. Tanto es así, que ha llegado incluso a un programa de la cadena de televisión pública emitido en prime time, lo que ha hecho saltar las alarmas de los expertos, que han denunciado que lejos de ser beneficioso, puede provocar problemas graves en nuestro organismo.

Debido a su alto contenido en sal, puede causarnos una deshidratación leve o severa, lo que podría derivar en un fallo multiorgánico y, en los casos más graves, provocar la muerte. “Tiene muchos más minerales de los que un ser humano necesita, y esto genera un desequilibrio de electrolitos, que a su vez desembocaría en una deshidratación severa, ya que rompemos el equilibrio de nuestro organismo”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Sol Velasco, dietista-nutricionista.

Esto es mucho más ilustrativo si tomamos como referencia un vaso de 250ml. Si fuese de agua de mar contendría cerca de 9 gramos de sal, una cantidad muy elevada si tenemos en cuenta que la recomendada al día para cualquier persona es de 5 gramos. “Depende mucho de donde provenga ese agua, si de un océano o de la orilla del mar, porque tendrá más o menos sal, pero igualmente es peligroso en ambos casos”, señala la experta.

Además de este riesgo, Velasco indica que otro de los problemas más alarmantes es que al provenir directamente de la naturaleza puede presentar contaminantes de origen químico o biológico, además de restos de productos cosméticos y metales pesados, “beber agua del mar sin tratar ni analizar puede ser tóxico para nuestro organismo”.

¿Es algo nuevo?

Lejos de parecer una moda más nacida de las redes sociales como el ya famoso callo solar, que invita a tomar el sol sin ningún tipo de factor de protección, esta tendencia surgió hace cientos de años. Los primeros testimonios escritos que tenemos de esta práctica son los que pertenecen al fisiólogo francés René Quinton, quien a finales del siglo XIX empezó a vender el "plasma de Quinton": una solución a base de agua de mar diluida que, según el caso, se inyectaba, se bebía o se pulverizaba sobre la piel. Decía que podía tratar numerosas enfermedades e infecciones, tanto en niños como en adultos, además de fortalecer el sistema inmunitario.

En los últimos años, el máximo representante es el octagenario Ángel Gracia Rodrigo, quien ha denominado a esta práctica como la “dieta delfín”, que se inspira en el mamífero marino y se basa en tres pilares: nutrición, ejercicio y mente. Él asegura que la obesidad no existe entre los animales terrestres salvajes (excepto entre los humanos) y que muchos se olvidan que la primera célula salió del mar y que el 70% del volumen o peso corporal es agua de mar (que es el elemento principal de esta dieta). Además, explica que “el agua de mar, racionalmente administrada, es el nutriente más completo de la naturaleza. Sin olvidar la leche materna”.

Su postura ha sido criticada duramente por muchos expertos, que como Velasco, opinan que carece de base científica, “no hay ninguna evidencia que demuestre que hacer esto es bueno”, señala. La postura del ministerio de Sanidad va en la misma línea: el plasma marino o agua marina es una pseudoterapia sobre la que sus defensores no han tenido ni siquiera intención de demostrar su eficacia a través de la ciencia. Lo que es una realidad es que cada vez son más las empresas que venden agua marina embotellada y filtrada a un precio medio de unos 7 euros el litro. “Lo único bueno que tiene si la comparamos con la de la playa es que está filtrada, por lo que no estará contaminada, pero no tiene ningún beneficio, es un timo más”, sentencia la nutricionista.