¿Qué tengo que hacer si me contagio de la viruela del mono?: todo lo que debes saber de la emergencia sanitaria

El mundo tiene los ojos puestos en la viruela del mono. Después de que Suecia comunicara el primer caso de la nueva variante fuera de África, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha animado a todos los países a "mejorar la vigilancia" sobre los casos de mpox (antes viruela del mono). El caso ha sido detectado en la región de Estocolmo y se trata de una persona que estuvo en la zona de África afectada.

No es una enfermedad nueva, de hecho, en desde el inicio del primer brote de mpox (2022) España ha notificado 8.104 casos de mpox. El Ministerio de Sanidad ha recordado que los casos detectados este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022. Asimismo, ha indicado que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente".

¿Qué es? Se trata de una enfermedad que pertenece al género de los Orthopoxvirus, el mismo al que pertenece la viruela común, ya extinta en nuestro país gracias al efecto de las vacunas. Se descubrió en el año 1958 en África Occidental, en colonias de monos criados en laboratorios y utilizados con fines de investigación, por eso se le puso el nombre de viruela del mono. Sin embargo, el primer caso en humanos no se dio hasta 1970, en una aldea remota de la República Democrática del Congo.

¿Por qué se ha decretado la emergencia sanitaria de interés internacional? Fuera de África, en el actual brote de mpox, el primer caso fue detectado este jueves en Suecia, según informó el ministro de Asuntos Sociales sueco, Jakob Forssmed. El caso ha sido detectado en la región de Estocolmo y se trata de una persona que estuvo en la zona de África afectada. Esto ha provocado que se haya decretado la emergencia sanitaria.

¿Qué zonas son las más afectadas? Según Unicef, el 13 de agosto, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) declararon el aumento de mpox en la República Democrática del Congo y otros países africanos como una emergencia de salud pública de seguridad continental. A esto le siguió la OMS que ahora ha declarado el aumento de casos una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en la que los niños menores de 5 años corren el mayor riesgo de muerte y las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables.

¿Qué síntomas tiene? Los síntomas de la viruela del mono son muy similares a los de la viruela más conocida, aunque algo más leves. Comienzan con fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores musculares y cansancio. Además, ambas comparten el rasgo más característico, las erupciones cutáneas. Estos pueden aparecer entre cinco y 21 días después de contraer la enfermedad. Lo normal es que las erupciones comiencen en la cara primero y se vayan extendiendo a otras partes del cuerpo como las manos, los pies o los genitales después.

¿Cómo se contagia? No es una enfermedad de transmisión sexual, sino que se contagia por contacto estrecho o fluidos. La SEIMC acota un poco más y apunta a que el contagio se produce a través de saliva o excreciones respiratorias, por contacto con el exudado de la lesión o el material de la costra o por las heces. Eso quiere decir que no es necesario mantener relaciones sexuales para contraer la viruela del mono, basta con tener un contacto íntimo y estrecho con la otra personas, pero las relaciones sexuales pueden suponer un riesgo, ya que es un momento en el que se comparten precisamente los fluidos que pueden transmitir la enfermedad.

¿Quiénes son los más afectados? Los niños están siendo las principales víctimas: un 70% de los positivos son de menores de 15 años, y un 39% de menores de cinco años, que registran un 62% de las muertes.

¿Hay vacuna? En países como la República Democrática del Congo, epicentro del actual rebrote en África, donde la aceleración de la epidemia es preocupante, se han validado dos vacunas y está intentando obtener suministros, pero en este momento todavía no hay ninguna disponible. Se están llevando a cabo negociaciones con algunos países y se están identificando las zonas prioritarias. "Esperamos que las cosas se arreglen pronto y que se suministren al país vacunas suficientes para actuar en las principales zonas epidémicas", indican desde MSF.

¿Cuál es la tasa de mortalidad? La OMS advierte de que hay dos cepas conocidas del virus: el de la Cuenca del Congo y el de África Occidental. La tasa de letalidad del virus originario de la Cuenca del Congo está en torno al 1%, pero la tasa de la cepa de África Occidental puede alcanzar un 10%.

¿Qué hacer en caso de tener síntomas? El ministerio de Sanidad indica que, en caso de contagio, la persona debe aislarse en casa de forma inmediata y llamar a su centro de salud, tanto para avisar del posible contagio y recibir las pruebas, como para obtener todas las indicaciones necesarias. La persona sospechosa de estar contagiada debe quedarse en casa, alejarse de personas y mascotas y avisar a todos sus contactos estrechos en los últimos 15 días para que se pueda hacer también un seguimiento de sus casos. El ministerio de Sanidad indica que la persona no debe salir de casa hasta que las erupciones cutáneas desaparezcan.