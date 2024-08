La viruela del mono vuelve a inquietar al mundo: la OMS declara una nueva emergencia sanitaria internacional ante el rebrote en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reaccionado ante el aumento de casos sin precedentes de 'mpox', antes viruela del mono, y, tras horas de reunión, ha decidido este miércoles declarar una nueva emergencia sanitaria internacional, su nivel de alerta más alto, ante el rebrote en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC). Lo hace un día después de que el director general del Centro Africano para el Control de Enfermedades (CDC), Jean Kaseya, notificara el brote como emergencia de salud pública de seguridad continental, especialmente en este país, donde se ha registrado una nueva cepa "más grave" que la anterior.

"Hoy, el comité de emergencia me confirmo y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la reunión. La detección y la ampliación rápida de "un nuevo clima de 'mpox' en la RDC occidental, su detección en países vecinos que no habían previamente reportado Mpox y el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá, es muy preocupante", ha añadido.

"El número de casos notificados en los primeros seis meses de este año coincide con el número notificado en todo el año pasado, y el virus se ha propagado a provincias que anteriormente no estaban afectadas", explicó hace unos días el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hasta 15 países han confirmado brotes. La OMS ha remarcado: en África se están registrando brotes de diferentes variantes, en distintos países, con variados modos de transmisión y diferentes niveles de riesgo.

Contacto físico

El 'mpox' es una enfermedad causada por el virus de la viruela del mono, una especie del género 'Orthopoxvirus'. Los síntomas comunes incluyen una erupción cutánea o lesiones en las mucosas que pueden durar de dos a cuatro semanas acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía y ganglios linfáticos inflamados. El virus puede transmitirse a través del contacto físico con alguien enfermo, con materiales contaminados o con animales infectados.

Antes de comunicar su decisión, este miércoles, el director general de la OMS adelantaba que la entidad ha elaborado un plan de respuesta regional para hacer frente al rebrote de 'mpox' en África que requiere de 15 millones de dólares iniciales (13,6 millones de euros) para apoyar las actividades de vigilancia, preparación y respuesta. Hay que recordar que el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) dio por acabado el anterior brote que afectaba a varios países en mayo de 2023.

Aumento significativo

El escenario vuelve ahora a ser inquietante. El director general de la OMS ha recordado que 'mpox' se notifica en la República Democrática del Congo (RDC) desde hace más de una década, y el número de casos registrados cada año ha aumentado constantemente durante ese periodo. Sin embargo, durante el año pasado, aumentaron significativamente y en lo que va de 2024 ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 casos y 524 muertes.

Una madre con su bebé afectado por 'mpox' en la RDC / Médicos Sin Fronteras

La aparición durante 2023 de una variante más grave y mortal en la RDC y su rápida propagación, principalmente a través de relaciones sexuales, y su detección en países vecinos, es "especialmente preocupante" para la OMS, razón por la que convocó este Comité de Emergencia que se alargó durante todo este miércoles y mantuvo en vilo a la comunidad internacional.

Tedros ha recordado que la OMS recomienda dos vacunas contra el mpox, que también han sido aprobadas por las autoridades nacionales de reglamentación incluidas en la lista del organismo, así como por países concretos como Nigeria y la RDC. La semana pasada la OMS puso en marcha el proceso para la inclusión de las vacunas 'mpox' en la Lista de Uso de Emergencia, lo que acelerará el acceso para los países de ingresos más bajos que aún no han emitido su propia aprobación reglamentaria nacional.

Emergencia en la RDC

Con información sobre el terreno de Médicos Sin Fronteras, históricamente, la enfermedad es endémica en 11 de las 26 provincias de la República Democrática del Congo. Sin embargo, el número de casos lleva más de dos años "aumentando de forma acusada, lo que llevó a las autoridades sanitarias a declarar una epidemia en diciembre de 2022". La cifra se triplicó en 2023, con más de 14.600 sospechosos notificados y 654 muertes. Y en 2024, la situación "ha empeorado aún más. Entre enero y mediados de julio, se han notificado más de 12.300 casos sospechosos y 23 provincias se han visto afectadas".

En la RDC, la aceleración de la epidemia es preocupante, sobre todo porque se ha identificado una mutación genética en Kivu del Sur, con una transmisión de persona a persona ininterrumpida desde hace meses

La aceleración de la epidemia es preocupante, sobre todo porque se ha identificado una mutación genética en Kivu del Sur, con una transmisión de persona a persona ininterrumpida desde hace meses, explica la organización internacional. Esta mutación aún no se había identificado en la cepa de la cuenca del Congo, a diferencia de la cepa de África Occidental que causó la epidemia mundial en 2022.

Campos de desplazados

Además de esta mutación, otro motivo de preocupación es que la enfermedad se ha registrado en los campos de personas desplazadas de los alrededores de Goma, en Kivu Norte, donde la extrema densidad de población provoca que la situación "sea muy crítica. Existe un riesgo real de que haya una explosión, dados los enormes movimientos de población que entran y salen de RDC", alerta MSF.

La percepción de que la enfermedad está vinculada al misticismo o la brujería en algunas comunidades también complica la situación, señala MSF

La identificación de casos, el seguimiento de los pacientes y los cuidados disponibles siguen siendo "extremadamente limitados", en tanto que la falta de vacunas dificulta aún más la situación. La percepción de que la enfermedad está vinculada al misticismo o la brujería en algunas comunidades también complica la adhesión de la población a las medidas de salud pública.

Dos sanitarias trabajan para contener la viruela del mono en la República Democrática del Congo. / Médicos Sin Fronteras

MSF ha hecho un llamamiento a la movilización de todos los implicados en la respuesta, y a que se proteja lo antes posible a las poblaciones de mayor riesgo mediante la vacunación.

Dos vacunas validadas

La organización humanitaria explica que la RDC ha validado dos vacunas y está intentando obtener suministros, pero en este momento todavía no hay ninguna disponible. Se están llevando a cabo negociaciones con algunos países y se están identificando las zonas prioritarias. "Esperamos que las cosas se arreglen pronto y que se suministren al país vacunas suficientes para actuar en las principales zonas epidémicas", indican.

Un campamento de desplazados en Kanyaruchinya (República Democrática del Congo). / Médicos Sin Fronteras

Ya en nuestro entorno, en España, se siguen registrando casos, pero muchos menos que en 2022 cuando se declaró un brote que desató todas las alarmas. Desde abril de aquel año, con datos del Ministerio de Sanidad -que recuerda a los vacunados con una sola dosis que deben completar la inmunización- se han notificado un total de 8.101: 7.521 en 2022; 319 en 2023 y 260 durante este 2024. Los médicos sostienen: los brotes son cíclicos, los países donde se registran tienen muchos menos recursos sanitarios y, por ahora, hay que mantener la calma. Pero, siempre, siempre, estar atentos.