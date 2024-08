El calor tensiona (aún más) el verano en las Urgencias de los hospitales: "Vemos a mucho paciente mayor descompensado"

Los urgenciólogos llevan tiempo advirtiéndolo. Los servicios de los hospitales están vez más tensionados por el progresivo aumento de pacientes atendidos. La tendencia se mantiene desde hace años. En verano, las sucesivas olas de calor a las que se enfrenta España y que tanto desestabilizan a los pacientes más mayores, no ayudan, advierte a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el vicepresidente de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias), el doctor Pascual Piñera. Habla de un incremento de visitas, en estos meses, de hasta un 30% en centros sanitarios costeros o de localidades que, en verano, se desbordan de visitantes.

"Lo que más me preocupa es que ahora tenemos más presión asistencial. En hospitales como el nuestro, la subida está en torno al 5% respecto a 2023, que es la que venimos teniendo cada año", indica el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. En zonas más turísticas, esa afluencia se dispara como ya es sabido en un verano, remarca, particular por la imposibilidad de contar con los MIR de último año que este año acabarán su residencia en septiembre.

Sin MIR en verano

"Es un sobreesfuerzo añadido al trabajo habitual. Al no tener ningún sustituto, todos los servicios tienen que adaptarse a la situación; unos haciendo guardias, otros partiendo vacaciones, inventando... Seguimos viendo a los mismos pacientes con el mismo número de médicos", añade el especialista. "Y no deseamos ver (al paciente ocho) horas dando vueltas por el servicio, porque está saturado, porque no tiene sentido. Eso nos preocupa", admite.

En regiones como La Rioja, los servicios de Emergencias pasaron de 52.000 avisos en años previos a la pandemia a 75.000 el año pasado

Con datos recabados por las delegaciones territoriales de SEMES, el aumento de las visitas a Urgencias de los hospitales ya era el pasado mayo del 30% en comunidades como Cantabria, o del 20% en Navarra comparación al año 2023. En otras, como Madrid, del 10% y en Castilla- La Mancha, Aragón o Galicia, ha llegado al 9%.

De hecho, en regiones como La Rioja, los servicios de Emergencias pasaron de 52.000 avisos en años previos a la pandemia a 75.000 el año pasado. Casi el 70% de los pacientes que llegan a los servicios de Urgencias es por iniciativa propia y porque existe un concepto erróneo de que son "el cajero sanitario", se quejan los urgenciólogos.

El problema del calor

El calor extremo que España registra en los últimos veranos influye notablemente en el aumento de las visitas a Urgencias, reconoce el doctor Piñero. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo (MoMo) -un sistema de vigilancia de la mortalidad por todas las causas, y asociada a excesos de temperatura, que se han implementado en la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III-, el año pasado hubo 3.009 defunciones atribuibles al exceso de temperatura.

Dos personas se refrescan en una fuente / EFE

Tres personas han fallecido en España, dos en Madrid y otra en Mallorca, desde el pasado domingo, como consecuencia de golpes de calor. Los dos fallecidos en la capital tenían enfermedades previas que pudieron haber agravado o propiciado el trastorno sufrido, mientras que en Mallorca la víctima ha sido un ciudadano alemán de 70 años que estaba haciendo senderismo con su mujer. El fallecido este martes en el distrito madrileño de Usera es un hombre de 76 años que se encontraba en su casa.

El doctor Piñera describe a pacientes "añosos, con varias enfermedades y polimedicados" a los que las altas temperaturas afectan especialmente

Por eso, además, de lo habitual (más traumatismos, más patología infecciosa) el vicepresidente de SEMES describe la cada vez mayor atención a pacientes "añosos, con varias enfermedades y polimedicados" a los que las altas temperaturas afectan a veces mortalmente. "Con el tema del calor vemos a mucho paciente mayor, fundamentalmente agudizado de su patología de base (crisis convulsivas, hipertensos descontrolados...). Hay mucho paciente descompensado", concluye el urgenciólogo.

Este verano de 2024 es especial para los médicos de estos servicios. El 2 de julio, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto por el que se creó la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, una histórica reclamación de los profesionales. En España, según los últimos datos recogidos en el Sistema de Información Sanitaria (de 2021), se realizaron 21 millones de urgencias hospitalarias, nueve millones de demandas de asistencia urgente y emergente y 30 millones de urgencias en Atención Primaria.