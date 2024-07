Las claves del VPH: así es la infección de trasmisión sexual que afecta al 80% de la población

Miedo, incertidumbre, culpa… Son emociones que acompañan a cada paciente que es diagnosticado de virus de papiloma humano (VPH), que también sienten que han hecho algo mal, que lo podrían haber evitado o que solo les pasa a ellos o a ellas. Sin embargo, es mucho más frecuente de lo que se cree: se estima el que 80% de la población con actividad sexual será portadora en algún momento de su vida. Por tanto, es la infección de trasmisión sexual más común entre la población, aunque la incidencia ha bajo notablemente desde que la vacuna que lo previene se incorporara en 2009 al calendario vacunal de las niñas, y hace apenas un año al de los niños.

Es muy frecuente que tras el diagnóstico haya una sensación de pánico al asociar el VPH al cáncer, y es que los datos evidencian su relación con el cáncer de cérvix, vagina, vulva, ano, pene y de orofaringe. Ante esto, la información se convierte en el arma más poderosa. Por eso, la doctora en medicina, ginecóloga y sexóloga en HM Hospitales, Mercedes Herrero, se ha convertido en referente a la hora de explicar esta patología en redes sociales.

“Los datos epidemiológicos, sacados de los estudios de poblaciones, nos dicen que es la infección de transmisión sexual más frecuente, pero cuesta mucho hablar de ello. Todo lo que se relaciona con el tema sexual es un tabú es sí mismo. Esto no está mejorando con el tiempo. Por suerte, esto va cambiando. Cada vez son más quienes comparten que han tenido contacto con el virus, pero sigue existiendo cierto estigma en relación con las infecciones de transmisión sexual en general, esto incluye a la infección por VPH”, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La especialista resume las claves de esta ITS:

¿Cómo se contagia? ¿Es necesario que exista penetración? Este es un virus que vive en la superficie del cuerpo humano, en piel y mucosas, en nuestros epitelios. La infección por VPH se considera de transmisión sexual, porque en la mayoría de los casos, el virus vive en los epitelios genitales. Se necesita un contacto persona a persona y de algún modo, intenso. No es necesario que haya penetración vaginal para que se produzca la infección. También se puede transmitir a otros territorios como la oro-faringe, la garganta, por sexo oral. Lo mismo ocurre con la región anal, aunque no haya relaciones anorreceptivas (penetración anal). La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, no depende de la orientación ni de la promiscuidad sexual.

¿Qué tipos de VPH existen? Hablamos del VPH, pero en realidad se trata de un grupo numeroso de virus de la familia papilomavirus. Unos 42 tipos afectan a los genitales y se transmiten por vía sexual, por contacto piel con piel o con mucosas. Es un patógeno humano, por tanto, no infecta animales. Se les conoce por un número identificador, los dividimos entre los de alto y bajo riesgo, según la posibilidad de generar cáncer en quienes los padecen. Los tipos 16 y 18, del grupo de alto riesgo, son los responsables del 70% de los cánceres. Los tipos 6 y 11, conocidos como de bajo riesgo, son responsables de las verrugas genitales.

Si llevo un tiempo con mi pareja y me han detectado el VPH, ¿esto quiere decir que me ha sido infiel? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace cuando le diagnostican VPH a su pareja y la respuesta es no. El concepto de la pareja estable, es social. Nos referimos a fidelidad mutua desde que están juntos. La infección por VPH puede reactivarse pasado un tiempo, así aparece la infección en una pareja estable. En base a la evidencia disponible, no podemos afirmar que la reaparición del VPH se deba a un contacto sexual nuevo o reciente.

¿En una citología normal te detecta directamente el VPH? La citología recoge células del cuello del útero de las mujeres. En ocasiones se puede sospechar infección por VPH porque estas células estén alteradas, pero esta prueba no detecta el virus. Para asegurar si hay virus se hace una determinación del material genético, tipo PCR. Puede ser sobre la muestra de la citología o en una toma independiente.

Tener un VPH de alto riesgo, ¿significa que voy a desarrollar cáncer? Que la mayoría de los cánceres VPH se asocien a virus de alto riesgo, no significa que tener uno de esos virus provoque cáncer con seguridad. Saber que una mujer es portadora de uno de estos virus nos ayuda a programar su seguimiento. Será más frecuente que en una mujer que no sea portadora. También se propondrán medidas para favorecer el aclaramiento viral, como dejar de fumar.

¿Existen pruebas de detección de VPH para hombres? Las pruebas de PCR disponibles son muy fiables, porque detectan material genético viral. Un resultado positivo no deja duda: hay presencia de virus. El problema es que están validadas en el área genital de las mujeres. Esto significa que, si su resultado es negativo, podemos asegurar que no hay presencia de virus, en el área estudiada. Aún no se han validado en varones. Un resultado negativo en el varón, no asegura la ausencia de virus.

¿Existe algún tipo de prueba para detectar el VPH en la garganta? Con las zonas distintas a los genitales tampoco tenemos pruebas validadas. Se están probando técnicas con enjuagues bucales, se sigue investigando, cada día.

¿El preservativo protege al 100%? No, pero es una de las mejores protecciones que tenemos. Además, recordemos que muchas ITS vienen juntas. Se debe usar siempre para evitar otros contagios. En el caso del VPH no protege del todo porque: puede no usarse desde el principio de la relación y no cubre toda la superficie de contacto expuesta. Forma parte de la prevención primaria, es decir, intentar no contraer el virus.

¿Cuál es el método más eficaz de protección? Me gusta decir que se previene con V-P-H: vacuna, preservativo y hábitos saludables. Desde que se inició la vacunación en España han convivido tres vacunas, a lo largo de los años. Muchas personas no saben cuál de ellas tienen puesta. Recomiendo que lo busquen en su cartilla de vacunación. En la actualidad, solo está comercializada la vacuna con nueve genotipos, Gardasil 9 (16,18, 31, 33, 45, 52 y 58) aumentando la protección contra los cánceres hasta un 90-98% de los distintos tipos de cáncer. Protege también contra las verrugas genitales. Si ya estás contagiado/a puedes ponértela. Sabemos que la vacuna no es terapéutica, es decir, no te elimina el virus ya existente. Ese lo tendrá que eliminar el sistema inmune del huésped. Además, las defensas naturales no son duraderas en el tiempo. La ventaja es para el futuro, se obtiene inmunidad contra los genotipos de la vacuna que nos protegerá en casos de nuevos contactos con el virus. Se pueden vacunar tanto mujeres como hombres, independiente de su orientación o prácticas sexuales.