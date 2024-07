Hepatólogos y expertos reclaman pruebas de hepatitis C para los nacidos entre 1945 y 1975

Hepatólogos y sociedades científicas han reclamado hoy al ministerio de Sanidad que inste a realizar pruebas de diagnóstico de hepatitis C a la población nacida entre 1945 y 1975 que nunca se haya realizado un test y ha recordado que cada semana cuatro personas mueren por esta enfermedad pese a existir un tratamiento que la cura.

En un comunicado, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) ha recordado que el diagnóstico tardío de la infección se da "en más de un tercio de los casos" y provoca que el daño en el hígado "no sea reversible". En población general, los casos que quedan por tratar y curar son personas que contrajeron la infección hace más de dos décadas y no saben que la tienen o no fueron tratados en su momento, recuerda en la nota.

188 muertes al año

Destaca que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se ofrezca a todos los adultos que no hayan sido sometidos a un test previo como estrategia para alcanzar los objetivos de eliminación en 2030. Asimismo, añade la AEHVE que la utilización de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas diagnósticas ensayadas por la pandemia de covid-19 "permiten un abaratamiento del diagnóstico" que lleva a los especialistas a defender el coste-efectividad en población general de entre 50 y 85 años para la hepatitis C no diagnosticada.

"Con 188 muertes cada año en España por causas relacionadas con la hepatitis C, no podemos darnos por satisfechos, son casi el 10% de las muertes en carretera, y, como aquellas, prevenibles y evitables", ha zanjado el coordinador de AEHVE, Javier García-Saman