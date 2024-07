Una mujer con endometrosis tiene cuatro veces más probabilidades de desarrollar un cáncer de ovario

Las mujeres que luchan contra la endometriosis podrían ser vulnerables a otro peligro para la salud: una nueva investigación muestra que tienen unas cuatro veces más probabilidades de desarrollar cáncer de ovario que las mujeres que no tienen la dolorosa afección. Las probabilidades son incluso peores para las mujeres con formas graves de endometriosis, ya que tienen al menos 9.7 veces más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de ovario según el estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah (EEUU) publicado en la revista Journal of the American Medical Association .

"Se debe anotar que, debido a la rareza del cáncer de ovario, la asociación con la endometriosis solo aumentó el número de casos de cáncer entre 10 y 20 por cada 10,000 mujeres", dijo a CNN la autora principal del estudio, Karen Schliep, profesora asociada. "No recomendaríamos, en este momento, ningún cambio en la atención clínica o la política. La mejor manera de prevenir el cáncer de ovario sigue siendo la recomendación de hacer ejercicio, no fumar y limitar el consumo de alcohol". En el nuevo estudio, el equipo de investigadores analizó datos de casi 500.000 mujeres de Utah, de 18 a 55 años de edad.

¿Cómo han hecho el estudio?

Los investigadores encontraron que el riesgo de todos los tipos de cáncer de ovario era 4.2 veces más alto entre las mujeres con endometriosis. El riesgo de cáncer de ovario tipo I fue especialmente alto, con un riesgo alrededor de 7,5 veces mayor entre las mujeres con endometriosis. Mientras tanto, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario tipo II, que puede ser más agresivo, era alrededor de 2.7 veces más probable. Las mujeres con formas más graves de la afección (endometriosis infiltrante profunda y/o endometriomas ováricos (donde el tejido uterino migra a los ovarios) tenían un riesgo 9.7 veces mayor de cáncer de ovario, en comparación con las individuos sin endometriosis, añadieron los investigadores.

El nuevo estudio muestra la asociación más fuerte hasta la fecha entre la endometriosis y el riesgo de cáncer de ovario / Unsplash

El nuevo estudio muestra la asociación más fuerte hasta la fecha entre la endometriosis y el riesgo de cáncer de ovario, dijo a CNN la Dra. Tatnai Burnett, especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva de la Clínica Mayo en Minnesota. "Actualmente, incluso con los niveles de riesgo conocidos, no hemos recomendado ninguna prueba de detección universal para las pacientes con endometriosis, y no veo que eso cambie necesariamente. Ya hacemos un seguimiento de mujeres con endometriomas o endometriosis quística con ecografía, para descartar el desarrollo de neoplasias malignas. Por lo tanto, no veo que esto cambie nuestras recomendaciones en este momento".

No es el único

Hace apenas un año un macroestudio realizado en 128 millones de mujeres de Europa y Estados Unidos confirma la asociación de manera inapelable. Esta investigación surge de una colaboración del grupo de Ciencia de Datos, el área de Oncología Médica del 12 de Octubre y TriNetX, una compañía que ha desarrollado una plataforma que permite extraer datos de vida real de manera estructurada de la historia clínica de las pacientes. Los médicos quisieron ver si la supervivencia al cáncer de ovarios de las mujeres con endometriosis era diferente de la del cáncer de ovario en mujeres sin endometriosis.

¿Qué es la endometrosis?

La endometriosis es una enfermedad que afecta a un 10% de mujeres durante su vida reproductiva y que también puede aparecer en la menopausia. Se produce cuando las células del revestimiento del útero crecen en otras zonas del cuerpo. La endometriosis puede llegar a ser muy incapacitante para muchas mujeres. Algunos de sus síntomas son: ausencia del periodo, dolor intenso en la pelvis o relaciones sexuales dolorosas.

Actualmente aún se desconoce qué la origina, aunque se tiene constancia de que están implicados factores inmunológicos y genéticos. En algunos casos pasan unos 7 años hasta que mujeres que sufren reglas muy dolorosas son diagnosticadas de endometriosis. La presencia de tejido endometrial puede provocar alteraciones que dificulten la función de trompas de Falopio, además de incidir en la cantidad y la calidad de los óvulos. También puede afectar los procesos de fecundación e implantación de los embriones. Todo ello puede repercutir directamente en la fertilidad.