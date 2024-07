Covid en verano: ¿cuánto dura un contagio? ¿Tengo que suspender mis vacaciones?

Los positivos en coronavirusno paran de crecer en España. Según el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) relativos a la semana del 24 al 30 de junio, la tasa de positividad se ha situado en 42,5%, es decir, seis puntos porcentuales más que la semana previa (36,4%). En cuanto al coronavirus, la tasa de incidencia en atención primaria se estima en esta semana en 162,1 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 154,8 casos de la semana previa).

Por sexos, las mujeres presentan una mayor tasa que los hombres (184 frente a 139 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente). En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son los menores de un año y los de 65 años o más. A nivel hospitalario, la tasa de ingresos por covid sigue siendo superior a la registrada en estas fechas en el segundo año de pandemia, pero se ha mantenido estable. Ante estos datos el Ministerio de Sanidad, pidió aumentar la vigilancia a comienzos de la temporada veraniega a través de la red social X.

La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAs en atención primaria han sido BA.2.86 (59,62%), aunque vigilan muy de cerca la KP.3, que preocupa a los expertos por su rápida capacidad para contagiar. De hecho, en algunos países como Estados Unidos ya han tomado medidas y ponen especial vigilancia, sobre todo en los vuelos. El rápido contagio de esta nueva variante es la principal preocupación de los expertos, sobre todo, en un momento en el que se viven acontecimientos deportivos que aglomeran a una gran cantidad de personas como puede ser la final de la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de París.

Una mujer es vacunada con la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 / Eduardo Parra / Europa Press

¿Cuánto dura el contagio?

Los síntomas más frecuentes de las personas infectadas con los últimos linajes son los siguientes la tos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, voz ronca, dolores musculares, ahogo, pérdida de olfato y de apetito, taquicardia, congestión, secreción nasal, estornudos y diarrea. Estos se suelen sufrir durante 4 ó 5 días en la subida de la infección, y otros 4 más en los días de bajada.

En el caso de la nueva variante KP.3 se manifiesta de la misma manera que otras variantes: fiebre, malestar, fatiga, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dolores musculares y articulares. A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud aún no se ha pronunciado y no ha emitido una evaluación de riesgo sobre este nuevo linaje.

¿Me puedo ir de vacaciones?

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) señalan que no es necesario, ya que la mayoría de los casos no revisten gravedad. Pero aun así inciden en que es importante evitar la saturación hospitalaria, un punto al que todavía no hemos llegado en España pese al aumento de contagios. Desde Sanidad recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones habituales para proteger a los más vulnerables (distancia social, lavado de manos y uso de mascarilla).