Europa pide tomar precauciones ante el aumento de casos de gripe aviar por la variante H5N1

La gripe aviar aumenta sin descanso. Hace unos meses, que la variante del patógeno ha aparecido en granjas de vacas de EEUU, concretamente en 130 explotaciones ganaderas de 12 estados. Lo que ha llevado a científicos estadounidenses y japoneses a investigar cómo este virus puede afectar a otros mamíferos y su capacidad de transmisión. Esta misma semana un nuevo estudio publicado en Nature demostraba el potencial de la gripe aviar H5N1 para trasmitirse entre mamíferos. Ante este escenario, la Unión Europea ha pedido tomar precauciones.

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha recomendado aumentar la vigilancia debido a los casos de gripe aviar, aunque ha apuntado que los virus circulan en niveles bajos entre las poblaciones de aves silvestres de toda la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. En este sentido, el ECDC ha recordado que, en los Estados Unidos, recientemente se ha observado la transmisión de virus de influenza aviar altamente patógenos (H5N1) en ganado lechero y se han reportado cuatro casos entre trabajadores agrícolas expuestos al ganado desde abril de 2024.

"Mientras seguimos de cerca la situación actual de la gripe aviar, tanto en la UE como en el resto del mundo, hay motivos para una mayor concienciación, pero no para una mayor preocupación. El ECDC mantiene su compromiso de apoyar las medidas adoptadas por las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE. No se debe subestimar esta amenaza para la salud humana, y es importante que nos mantengamos alerta y seamos proactivos en nuestra colaboración conjunta", ha afirmado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner. Hasta el momento no se ha registrado ninguna infección por el virus de la gripe aviar (H5N1) en humanos en la UE.

Vacas lecheras en EEUU, donde la gripe aviar se ha detectado en 90 explotaciones en 12 estados. / EFE

¿Qué dice el nuevo estudio?

La investigación, liderada por un equipo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, se ha centrado en analizar una muestra de virus aislada a partir de una de las vacas lecheras infectadas por gripe aviar en una granja de Nuevo México (EEUU). Las pruebas demostraron que el virus portado por estos animales es capaz de replicarse, infectar y causar la enfermedad en mamíferos de otras especies como es el caso de ratones y hurones. A partir de ahí, mediante experimentos de laboratorio, también se comprobó que los animales infectados eran capaces de transmitir el virus a sus congéneres y a sus crías mediante el contacto con sus glándulas mamarias y con la ingesta de su leche. Por el contrario, según apuntan los experimentos realizados hasta la fecha, parece poco probable que estos patógenos logren transmitirse por el aire como ocurría, por ejemplo, con el coronavirus responsable del covid-19.

La investigación también apunta a un dato aparentemente menor, pero que, más allá de tecnicismos, se trata de algo de vital importancia. El análisis de la muestra obtenida en el brote de gripe aviar en una granja bovina muestra que el virus ha adquirido características hasta ahora inéditas que podrían, a su vez, facilitar la transmisión de este patógeno entre mamíferos y, eventualmente, hasta entre humanos. Según explica el equipo liderado por Yoshihiro Kawaoka, el virus H5N1 descubierto en bovinos muestra un conjunto de características que le permiten adherirse a la superficie de las células tanto de aves como de humanos y, a partir de ahí, provocar una infección severa. Esto es algo que en las versiones más 'antiguas' del virus no se solía dar por lo que, hasta ahora, se creía que este patógeno no lo tenía fácil para 'saltar' hasta los mamíferos. Los últimos análisis sugieren que esto podría haber cambiado.