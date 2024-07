Los hospitales de Madrid se quedan sin enfermeras para contratar en verano: "La solución no es el cierre de camas"

Los hospitales madrileños no tienen suficientes enfermeras para el verano, pese al cierre de camas propio de estos meses. Lo denuncia este miércoles SATSE que, señala, la contratación de enfermeras por parte del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) "está siendo muy complicada" y hay hospitales que solo cubren el 50% de las necesidades esenciales de personal. "La solución no es el cierre de camas, ni el doblaje de un personal que ya está agotado", subrayan. La Consejería de Sanidad de Madrid asegura que las autorizaciones de suplencias de vacaciones, se realizan conforme a las solicitudes efectuadas por los centros según las necesidades asistenciales existentes.

SATSE explica que la Bolsa de Contratación (lugar de contratación del ámbito público) está agotada -"a cero", reseñan-, aunque desde la Consejería de Sanidad "se siga afirmando que no". Hay hospitales que no están cubriendo las contrataciones que consideran mínimas, como el Ramón y Cajal, a pesar de haber cerrado más del 30% de las camas disponibles, detalla el sindicato.

Cubrir necesidades

Otros, sí que han conseguido cubrir "mínimamente sus necesidades" -como La Paz o el Hospital 12 de Octubre-, pero tienen que recurrir a las enfermeras en plantilla para suplir las reducciones de jornada (que solo trabajan parte de su jornada) mediante el doblaje de las que están en plantilla (trabajar más horas fuera de su jornada laboral), señala el sindicato.

La Bolsa de Contratación "está a cero. Es decir, no hay enfermeras que contratar", inciden desde SATSE a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En el Hospital Ramón y Cajal, por ejemplo, detallan, había previstas cerca de 200 contrataciones que eran las necesarias para dar cobertura a las vacaciones y libranzas del personal durante el verano. De estas 200 contrataciones, "solo han acudido la mitad a la firma del contrato por lo que no tienen suficiente personal".

Cerrar plantas

Las contrataciones mínimas de enfermeras las decide el hospital, explica SATSE que describe: suelen cerrar plantas o alas de plantas y a las sanitarias que trabajan allí las distribuyen por el centro para cubrir a las que se van de vacaciones, pero "no son tantas como las que disfrutan de ellas por lo que tienen que recurrir a contrataciones temporales (normalmente 3 meses en esta campaña) para poder mantener los Servicios abiertos".

El Sindicato de Enfermería desglosa: en el Hospital del Henares han cubierto todas las necesidades salvo en Pediatría y para este Servicio no encuentran enfermeras; en La Paz había 466 mensualidades para enfermeras "que no tienen por qué ser iguales a 466 contratos, ya que una enfermera puede acumular, por ejemplo, 3 mensualidades", desgranan fuentes sindicales.

Una enfermera administra una vacuna (archivo) / EP

Cuando las gerencias de los hospitales dan datos no ofrecen número de contratos, sino número de mensualidades que, según SATSE, es "una forma de decir que contrato mucho aunque luego sea realmente un tercio de lo indicado ya mensualidad no es igual a enfermera contratada".

Mensualidades

El recuento de SATSE sobre la escasez de enfermeras sigue: en el Hospital Clínico se habían pedido 76 contratos "pero no se han contratado a todas, ya que no había disponibles o en el Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares) se autorizaron casi 240 mensualidades y no se han podido cubrir 25 contratos (unas 75 mensualidades)". Además, el sindicato asegura que, en la mayoría de los hospitales, no se están cubriendo las reducciones de jornada y las jubilaciones y son las enfermeras de las Unidades las que asumen el trabajo de sus compañeras.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid responden a estas reivindicaciones: "Conjugando el derecho de los profesionales al disfrute de sus vacaciones, con la garantía de la prestación de la asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos, se han planificado las concesiones de las vacaciones y las suplencias cuyas contrataciones se han autorizado".

Las suplencias

Para este ejercicio 2024, al igual que en los anteriores, apunta el departamento que dirige Fátima Matute, las autorizaciones de suplencias de vacaciones, se realizan conforme a las solicitudes efectuadas por los centros en base a las necesidades asistenciales existentes, a la actividad a desarrollar en el periodo estival, y al presupuesto.

En función de ello, añaden, para el periodo vacacional 2024 se ha autorizado a los centros dependientes de SERMAS, en Atención Hospitalaria, Atención Primaria y SUMMA 112 más de 20.000 mensualidades, de 87 categorías diferentes, de las cuales, de enfermería son más de 7.000.

Cada centro en el ejercicio de sus competencias "ha procedido y está procediendo a la contratación oportuna dice Sanidad de Madrid

Teniendo en cuenta las solicitudes de los hospitales, se han autorizado las citadas mensualidades, asegura Sanidad de Madrid. Cada centro en el ejercicio de sus competencias "ha procedido y está procediendo a la contratación oportuna y a la firma de los correspondientes nombramientos para su ejecución".

Ni doblaje de turnos, ni recién graduadas

Pero el sindicato de Enfermería madrileño insiste: se está dando también el caso de enfermeras que se niegan a doblar turnos "ya que la situación de estrés y ansiedad que soportan durante la jornada laboral les impide hacerlo. Por otra parte, la situación de las enfermeras recién graduadas, a las que antes se recurría para salvar la situación en verano, ha cambiado".

Los hospitales ya no cuentan con las enfermeras recién graduadas que prefieren esperar al otoño para buscar trabajo porque les ofrecen contratos precarios

"Antes, con el mercado laboral muy complicado y con pocas oportunidades de trabajar se recurría al verano para obtener más currículo, experiencia y ganar algo de dinero. En la actualidad, y sobre todo tras la pandemia, las enfermeras recién graduadas tienen múltiples opciones y aunque los contratos son cortos, también suelen ser recurrentes aunque siguen siendo muy precarios", indican. Ahora estas enfermeras "prefieren descansar tras finalizar su formación universitaria y buscar trabajo en otoño lo que está repercutiendo en la contratación estival", abundan.

Una imagen de archivo de una manifestación de SATSE / EFE

La solución para SATSE, pasa por mejorar las condiciones retributivas de las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, igualándolas -al menos- a las que perciben otras comunidades, facilitar las condiciones en las que desarrollan su trabajo y potenciar la conciliación familiar.

41.000 enfermeras

Precisamente este miércoles, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha vuelto a incidir en el mensaje lanzado en su Informe SESPAS, publicado a lo largo de los últimos meses y cuyas conclusiones se han hecho públicas recientemente: los recursos humanos deben estar en la agenda política y abordarse con perspectiva de largo plazo para paliar la falta de profesionales, tanto de médicos como de enfermeras.

SESPAS señala que España necesitaría incorporar a 41.000 enfermeras más -el doble según los cálculos del Consejo General de Enfermería- para llegar a la ratio de Portugal, que cuenta con un sistema sanitario comparable. Este déficit se debe, entre otras cosas, a la falta de desarrollo profesional y a las condiciones laborales actuales.