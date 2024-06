Los médicos, sobre el plan de Atención Primaria de Mónica García: "Estamos muy cansados de buenas intenciones"

El nuevo Plan de Acción en la Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que será aprobado en el último trimestre del año, tal y como ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, causa cierto escepticismo entre los profesionales. Lo admite Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, pide concreción. Se queja de que no se ha contadocon su sociedad científica para trabajar en el nuevo documento. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) se manifiesta de forma parecida: "Estamos muy cansados de buenas intenciones y de promesas".

"Esto se viene hablando y reclamando desde hace mucho tiempo. Ahora, que se implemente. Reuniones formales con nuestra sociedad para trabajar en esto, no ha habido", señala la presidenta de la SEMG. "Entiendo que lo anuncia ahora (la ministra) y luego se pondrá en contacto con las sociedades. Pero no se puede hacer un plan de este tipo sin contar todos los que estamos en la Atención Primaria, en concreto la medicina de Familia. Si hablamos de un llamamiento oficial a la sociedad para evitar la fuga de sanitarios, todavía no se han puesto en contacto", añade Rodríguez Ledo.

Retener el talento

"Estamos trabajando en el nuevo Plan de Acción en la Atención Primaria y Comunitaria del año 2025-2027. Quiero ser clara al respecto. La Atención Primaria ha llegado a este Ministerio para quedarse, para robustecerse, para hacerse fuerte. Cuando salgo fuera, cuando salgo al extranjero, nuestra Atención Primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud es la envidia del resto de los países", ha declarado García durante el Desayuno de Nueva Economía Forum celebrado este lunes.

Retener y atraer el talento es uno de los pilares del nuevo plan, según la ministra de Sanidad

La titular de Sanidad ha avanzado que la estrategia se fundamenta en tres prioridades básicas: retener y atraer el talento, ensanchar la cartera de servicios y los equipos de Atención Primaria y fortalecer la atención domiciliaria. En el primer apartado, ha señalado que es "clave" porque un 16 % de los profesionales que hacen la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria acaban trabajando fuera de la Atención Primaria" y un 9% de los residentes abandonan esa residencia.

Atención domiciliaria

El segundo objetivo del Plan es lograr que los equipos de Atención Primaria sean capaces de ofrecer un cuidado "más completo" y se pretende "ensanchar tanto la cartera de servicios". Por último, el plan, con el que trabaja junto a las comunidades autónomas y las sociedades científicas, quiere fortalecer y promover la atención domiciliaria, ha asegurado la ministra.

"No podemos más que decir que celebramos que, por fin, se ponga en funcionamiento y se intente implementar si es lo que se va a hacer. Porque planes hay muchos desde hace muchos años", asegura la doctora Rodríguez Ledo. Con la estimación del propio Ministerio, señala la médico, habría una cierta mejoría en 2027 y la estabilización, de profesionales, a partir de 2030. "Estamos en 2024. Hay que llegar a esa fecha y cumplir. Seguimos con lo habitual de no tomar medias a medio y largo plazo".

Propuestas innovadoras

SEMERGEN, por su parte, manifiesta que acoge "con interés" todas las iniciativas y también señala, como la SEMG, que "lleva años reclamando repetidamente la necesidad de fortalecer la Atención Primaria, columna vertebral del sistema sanitario, exigiendo una apuesta real por la Medicina Familiar y Comunitaria". La sociedad subraya la importancia "de la participación activa" de los profesionales en la ejecución de este documento.

De hecho, señalan ha presentado tres documentos de consenso "con propuestas innovadoras" para la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud. La sociedad médica añade que reconoce y valora "los esfuerzos" del Ministerio de Sanidad para mejorar la Atención Primaria, pero también muestra "su permanente frustración" respecto a la "brecha entre las promesas políticas y su implementación efectiva".

SEMERGEN aboga por compromisos "claros y medibles" por parte del Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas.

"Estamos muy cansados de buenas intenciones y de promesas que no se concretan en acciones efectivas. Son numerosas las iniciativas anteriores que, aunque bien intencionadas, han fallado en materializarse en mejoras tangibles" afirma el doctor José Polo.

SEMERGEN aboga por compromisos "claros y medibles" por parte del Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas. "Reclamamos un plan de trabajo específico y, lo más importante, una inversión presupuestaria detallada que asegure que los planes se traducirán en realidades palpables en los centros de salud y para los pacientes", recalca el doctor Polo.

El incierto verano

En torno a la preocupación por la falta de médicos en verano en los centros de salud, la presidenta de la SEMG dice que "es lo esperable. Mientras no se tomen medidas concretas, esto va a seguir así". El periodo estival que se avecina, concluye, es "más de lo mismo". Los centros se quedan al límite y les preocupa. También en las zonas más saturadas, que en estos meses reciben un gran flujo de turistas. "Si los médicos ya no son suficientes para el día a día, en esas áreas habría que hacer una planificación de los recursos necesarios", apunta.

La doctora Pilar Rodríguez Ledo / SEMG

De la inquietud en muchas comunidades autónomas por el incierto escenario que se presenta este verano se habló, nuevamente, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el pasado 14 de junio. Varios consejeros del PP afearon a la ministra que España no afronte esa carencia que azotará especialmente a Atención Primaria. "Ya hubo un acercamiento y nos pusimos de acuerdo en el anterior pleno, extraordinario por cierto, para abordar este tema, sobre cuáles eran las medidas", indicó entonces la titular de Sanidad.