Madrid insiste en agilizar las homologaciones de médicos para solucionar el verano y "rellenar" las plantillas el resto del año

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha vuelto a referirse este miércoles a la necesidad de agilizar los expedientes de médicos extracomunitarios pendientes de homologación como solución a la falta de profesionales en verano. "Querríamos contratar más gente, el problema es que si no hay recursos, no los puedes gestionar", ha señalado. Solo en la región, son 5.000 los médicos pendientes de la equivalencia de sus títulos de medicina general, confirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el doctor Giovanni Provenza, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Médicos Iberoamericanos (FEAMIB).

La consejera Fátima Matute ha acudido este miércoles a inaugurar la jornada '10 años liderando el futuro de la sanidad', organizada por la IESE Business School. En declaraciones a los medios en el acto, la máxima representante de la sanidad madrileña ha repasado algunos de los temas que marcan la actualidad sanitaria este verano, como el cierre de camas de los hospitales, la falta de médicos o el atasco en la homologación de títulos de sanitarios.

Plan de verano

Respecto al plan de verano, ha señalado que su departamento está "trabajando en ello. Evidentemente, proveemos de los recursos para que se pueda contratar a toda la gente que hace falta para cubrir bajas y vacaciones. El problema es que si no hay recursos no los puedes gestionar. Querríamos contratar a más gente, necesitamos a esa gente" pero, volvió a recordar, que este año los residentes terminan en septiembre "y no los queremos utilizar para suplir a los médicos que faltan".

En ese contexto, se refirió a los facultativos extracomunitarios que residen en la Comunidad y no pueden ejercer porque no han conseguido homologar sus títulos. "Lo que necesitaríamos, por ejemplo, y es una medida rápida, es la homologación de nuestros extracomunitarios. Todavía estamos esperando que nos pasen ese listado que nos iban a pasar desde hace dos consejos interterritoriales (de los expedientes de esos facultativos) que están en un cajón en el Ministerio", indicó.

5.000 expedientes

Matute ha vuelto a pedir agilidad al Ministerio de Sanidad con este asunto, aunque este departamento ya ha aclarado que solo le corresponde la homologación de títulos de especialista y, en este apartado, están al día. La equivalencia de títulos de medicina general es competencia de Universidades, donde se produce el gran embudo. En cualquier caso, desde Sanidad de Madrid consideran que "son vasos comunicantes" y de lo que se trata es de solucionarlo.

La consejera madrileña se ha remitido a los datos facilitados por la Federación Española de Asociaciones de Médicos Iberoamericanos. En la región hay 5.000 expedientes de médicos a la espera de ser homologados, 50.000 en España.

Los médicos iberoamericanos con la consejera Matute (archivo) / FEAMIB

Con esos 5.000 profesionales, ha insistido Matute se cubrirían "los 2.700 médicos que harían falta este verano y servirían para el resto del año, porque la salud no entiende de vacaciones. Serían suficientes no solo para suplir esas vacaciones y suplencias, sino para rellenar nuestras plantillas y tenerlas preparadas para el resto del año, que es lo que hace falta".

Cierre de camas

Respecto al cierre de camas en verano, Matute ha señalado: "En la comunidad de Madrid no se cierran camas. Lo que hacemos es gestionar lo que se necesita y, en función de las vacaciones del personal, se redistribuye en unos sitios u otros, pero si hace falta por necesidades tener a disposición más camas, van a estar a disposición de los usuarios que es como tiene que ser"

Los hospitales públicos españoles cerrarán este verano, al menos, 10.463 camas, casi un 10% del total de las disponibles. Son datos recabados por el Sindicato de Enfermería, SATSE, en las diferentes comunidades autónomas. Una tendencia que viene registrándose en los últimos años y que implica la suspensión de cientos de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los centros sanitarios de todo el país, han denunciado.

"Una mala noticia"

Un asunto al que se ha referido también la ministra de Sanidad, Mónica García, que considera que el cierre de camas hospitalarias "es una mala noticia a la que estamos acostumbrados todos los veranos", y recuerda a las comunidades que "esto no se arregla echando la culpa al ministerio", ni "poniendo parches ni echando balones fuera", porque "echando la culpa al ministerio no se abren camas".

"Tenemos un Sistema Nacional de Salud que está dimensionado para el otoño y la primavera. Tenemos muchas dificultades en invierno y muchas dificultades en verano, lo cual significa que tenemos una infradotación de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha añadido García.

A su juicio, se abren camas haciendo planes estructurales y poniendo los recursos al servicio de la demanda de los ciudadanos. "Desde el ministerio vamos a respetar siempre las competencias de las comunidades y vamos a ayudar a las comunidades a hacer planes estructurales que reviertan esta situación", ha afirmado la ministra, quien sí ha lamentado que esta situación se esté viendo y "agravando" desde hace "muchísimos veranos".