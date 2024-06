¿Qué está ocurriendo con el brote de meningitis en Canarias?: “No está controlado, pero estamos trabajando en ello”

Canarias está en alerta. Dos casos de meningitis en dos alumnos del CEIP Cristóbal García Blairzy de Fuerteventura han provocado que se active el protocolo para evitar que se produzcan más diagnósticos. Dicho mecanismo establece que, como medida preventiva hay que realizar una intervención consistente en la vacunación específica anti meningocócica B. Por este motivo, el fin de semana pasado se realizó una campaña de vacunación masiva, en la que participaron un 85% de los convocados.

Tal y como explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el responsable del sistema de vigilancia epidemiológica de Canarias, Álvaro Torres, el brote no está controlado, pero están trabajando para que esto se produzca en breve, “la estrategia del pasado fin de semana fue todo un éxito, ya que participó un alto de porcentaje de las personas llamadas a ello, entre ellas, otros alumnos del centro, profesores, personal del servicio de limpieza, los conductores de los autobuses de las líneas que van al centro, y familiares”. Además, señala que la evolución de los dos niños contagiados es favorable y están en perfecto estado.

Por lo que Torres llama a la calma, “es algo más habitual de lo que creemos, pero hemos activado el protocolo porque ambos casos se han producido en el mismo espacio y periodo de tiempo”, añade. También ha señalado que ya trabajan con el servicio de pediatría de la isla para que estén alerta ante cualquier sospecha de nuevos casos. En ese caso, dice, se ampliarían los objetivos de vacunación, “es una enfermedad grave así que vamos a estar vigilándola muy de cerca”, argumenta.

¿Qué es la meningitis?

Está causada por virus, bacterias u hongos, que provocan la inflamación de las membranas que recubren el cerebro (meninges) y la médula espinal. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año se declaran unos 1.000 casos de meningitis en España, de los cuales, un 10% son muy graves y pueden provocar la muerte o dejar secuelas muy graves al paciente. La pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, María Garcés, explica en EL PERIÓDICO DE ESPAÑAque aunque no es una patología común, la meningitis bacteriana es la mayoritaria en niños menores de un año, pero esto no significa que no pueda afectar a otro rangos de edad, “estos patógenos invaden y lo que no sabemos en este momento es cuáles son las características que tiene el sujeto para tener mayor riesgo de desarrollarla”.

De hecho, esta patología es la primera causa de muerte por infección en niños y adolescentes, siendo la meningitis meningocócica B la que mayor mortalidad provoca, “afortunadamente desde hace unos años se está vacunando a los recién nacidos, antes no estaba incluida en el calendario vacunal, pero los pediatras la hemos aconsejado siempre”, señala Garcés. El segundo pico de edad donde es más frecuente, tal y como explica la especialista es durante la adolescencia, a los cuales también se les recomienda administrarla.

Es un cuadro poco habitual, pero nos preocupa porque cuando se da un caso puede resultar letal María Garcés — pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría

¿Cuáles son sus síntomas?

Aunque en el 90% de los casos la enfermedad cursa de forma leve, en el porcentaje restante las complicaciones y secuelas de la meningitis pueden ser muy graves. Detectar a tiempo la meningitis es vital, ya que cuanto más tiempo pase sin que una persona reciba valoración médica, mayor será el riesgo de mortalidad o de sufrir daños neurológicos permanentes. El problema es que no es siempre fácil de identificar porque los primeros síntomas son parecidos a los de otras enfermedades de menos gravedad: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, síntomas gastrointestinales y problemas respiratorios.

Pero según avanza sí aparecen otros síntomas más característicos que se deben saber reconocer: rigidez en la nuca, puntitos rojos por todo el cuerpo (petequias), que al presionarlos desaparecen, sensibilidad excesiva a la luz, disminución del nivel de conciencia y convulsiones.

¿Se puede prevenir?

Actualmente, la mejor prevención contra la meningitis sigue siendo la vacunación. Por eso, la comunidad médica insiste en la importancia de seguir las recomendaciones del calendario común a lo largo de la vida. “Hay que dejar muy claro que es un cuadro poco habitual, pero esto no quiere decir que haya que preocuparse, sino todo lo contrario, porque cuando se da un caso puede resultar letal”, sentencia Garcés.