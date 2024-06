¿Qué sabemos de la gripe aviar que ha causado un muerto en México?: la enfermedad en cinco claves

Han pasado ya veinte años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificaran los primeros casos de gripe aviar en humanos. Todos ellos pertenecían a la variante A(H5N1), capaz de infectar a las personas desde las aves, pero no de humano a humano. Sin embargo, han saltado las alarmas entre la comunidad científica cuando este miércoles se producía el primer caso de infección por la variante A(H5N2) en México costándole al vida a un hombre de 59 años.

Por el momento no hay mucha información al respecto, pero desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) llaman a la calma. Su portavoz, el especialista en enfermedades infecciosas, Luis Buzón, responde a las cinco preguntas más importantes en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

¿Puede contagiarse entre humanos?

Por el momento se desconoce este dato. Lo que sí saben es que en elA(H5N1), del que ya hay más de 1.000 casos acumulados, no era posible. “Los humanos se comportan como un callejón sin salida porque se infectan pero no pueden trasmitirlo, es decir, no generan casos secundarios. Pero nos preocupa, porque en estos veinte años se ha ido adaptando perfectamente a este nuevo huésped y ahora es capaz de infectar a una gran cantidad de mamíferos como focas, leones marinos, cerdos, y por tanto, vemos como progresivamente va ampliando el rango de hospedadores”, argumenta el especialista.