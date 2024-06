Atención si usas estos enjuagues bucales: los relacionan con varios tipos de cáncer

El uso de colutorios está muy extendido entre la población, de hecho, muchos dentistas lo recomiendan para mejorar la salud bucal de sus pacientes. Sin embargo, la información sobre su impacto en otras áreas de nuestro organismo es escasa. Hasta ahora. Un estudio realizado en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica) y publicado en la revista científica Journal of Medical, señala que estos podrían aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud como algunos tipos de cáncer como el colorrectal.

Pero no todos podrían causar estas patologías, solo los que llevan alcohol en su composición. La investigación señala que hay una diferencia significativa en la composición y el número de bacterias en los microbiomas orales de las personas participantes tras utilizar el colutorio a base de alcohol de una marca muy conocida. El microbioma oral es el conjunto de microorganismos que habitan en la boca, cuya función principal es facilitar la digestión de los alimentos que comemos y mantener nuestra boca sana. Los cambios en su composición se han relacionado con enfermedades periodontales, enfermedades sistémicas y algunos cánceres.

Según Alliance Dental, la mayoría de los colutorios que se encuentran en las farmacias contienen alcohol. Éstos pueden provocar una breve sensación de ardor en la boca, un sabor desagradable y sequedad bucal. El alcohol destruye casi todas las bacterias de la boca, tanto las buenas como las malas. Por su parte, el enjuague bucal sin alcohol no destruye todas las bacterias, sino que crea un nuevo equilibrio de bacterias en la boca.

¿Cómo lo han descubierto?

Lo llamativo de este informe es que el objetivo de la investigación no era este, sino que era encontrar formas de reducir la incidencia de gonorrea, clamidia o sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y una de las partes consistía en averiguar si el uso de estos colutorios lo conseguía. Pero el resultado no fue el esperado. Los científicos se percataron de que tras el uso diario del enjuague bucal, dos especies de bacterias nocivas eran significativamente abundantes. Se trata del Fusobacterium nucleatum y el streptococcus anginosus, que se han relacionado con varias patologías, entre ellas la enfermedad de las encías, el cáncer esofágico y el colorrectal.

Los científicos también observaron una disminución de una cepa bacteriana llamada Actinobacteria. “Varias especies de Actinomices forman parte de las bacterias orales reductoras de nitratos, que convierten el nitrato salival en nitrito para la posterior generación del potente vasodilatador óxido nítrico, importante para mantener baja la presión arterial”, explica Chris Kenyon, profesor del Instituto de Medicina Tropical y uno de los autores del estudio.

En cuanto a las limitaciones del estudio, los autores informan de que no recogieron información sobre los hábitos alimentarios o el tabaquismo de los participantes. También enumeran otros factores, como que el frotis de zonas de la boca se limitaron a los pilares amigdalares y la orofaringe posterior, así que los resultados puede no representar toda la cavidad bucal. Además, solo se incluyeron en el estudio hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Por lo tanto, los resultados podrían no ser generalizables al público en general. Por tanto, se necesita una investigación más amplia para establecer un vínculo más claro entre los colutorios con alcohol y el riesgo de cáncer u otras enfermedades.

¿Se deberían de prohibir?

“Los colutorios con alcohol están muy extendidos”, afirma Jolein Lauman, director del estudio y estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias Clínicas. “El público puede utilizarlos a diario para combatir el mal aliento o prevenir la periodontitis, pero debe ser consciente de sus posibles consecuencias. Lo ideal es que el uso a largo plazo sea guiado por profesionales sanitarios”, añade. Además, algunos de sus ingredientes pueden interactuar con otros medicamentos que esté tomando una persona, lo que puede provocar efectos secundarios no deseados o reducir la efectividad de los fármacos.