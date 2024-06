¿Qué es la “enfermedad de la bofetada”?: así es el virus que está circulando por los centros escolares de Navarra

Preocupación en Navarra por el aumento en los centros escolares de casos de parvovirus B19, comúnmente conocido como la “enfermedad de la bofetada”, porque su principal síntoma es una erupción rojiza en las mejillas. El departamento de Salud Pública de la región ha notificado un repunte de casos aunque no disponen de datos exactos de contagios, porque no se contabilizan los contagios. La comunidad médica lanza un mensaje tranquilizador, puesto que no es una patología grave que en muchos casos se cursa sin síntomas, y es muy frecuente en los colegios.

Está provocada por el parvovirus B19, que es un virus exclusivamente humano muy contagioso. Afecta principalmente a los niños en edad preescolar o escolar, aunque puede aparecer a cualquier edad. De hecho, muchos adultos han pasado la infección por este virus, pero la mayoría de ellos no lo recuerdan. Se contagia por vía respiratoria y la saliva, de ahí que los más afectados sean los niños en edades tempranas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los primeros síntomas suelen aparecer a los 10 días de haber estado en contacto con alguien que tenga el virus o lo esté incubando. Al igual que otras patologías como la varicela o el sarampión, una vez que se pasa la enfermedad se genera inmunidad, por lo que es poco probable contagiarse por segunda vez.

Se inicia con síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, mocos o algo de malestar. Puede o no aparecer fiebre. Posteriormente, brota la erupción típica que comienza en las mejillas y es de color rojo brillante, después, se suele extender posteriormente por el resto del cuerpo, siendo muy característico que afecte a nalgas y extremidades, con lesiones rojizas, no elevadas, reticulares que asemejan un encaje. Lo habitual es que desaparezcan las lesiones en una semana ,pero la erupción se puede reactivar durante varias semanas por determinados factores como la luz, el sol o el calor.

¿Cómo prevenirlo?

No hay ninguna vacuna frente al parvovirus B19. Las medidas generales de lavado de manos y tener unas buenas prácticas al toser o estornudar ayudarán a evitar su propagación. Dada la benignidad de la enfermedad no suele precisar ningún tratamiento. Si aparecen dolores articulares, fiebre o malestar se puede administrar algún analgésico / antitérmico habitual (paracetamol o ibuprofeno).