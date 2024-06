Así funciona el test que puede predecir la reaparición del cáncer de mama hasta tres años antes

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres españolas. En nuestro país se diagnosticaron alrededor de 34.740 nuevos casos en el año 2022, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que representa casi el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres. La prevención es uno de los factores claves para evitar que la enfermedad se desarrolle, y también lo es para el seguimiento de aquellas pacientes que ya han pasado por el tratamiento y están en remisión. Cada vez son más los avances que se están produciendo en este campo, el último llega desde el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres que ha descubierto un test que puede predecir la reaparición de la enfermedad hasta tres años antes de que se vuelva a producir.

Los científicos utilizaron una biopsia líquida ultrasensible para detectar la presencia de pequeñas cantidades de ADN canceroso que quedan en el cuerpo después del tratamiento. Esto permitió a los investigadores identificar hasta 1.800 mutaciones, lo que es mucho más sensible e incluye una mayor cantidad de cambios relacionados con el cáncer que podrían ocurrir en el ADN de un paciente. Es un factor a tener en cuenta, ya que el riesgo de reaparición de la enfermedad depende del tipo de tumor. En general los luminales mantienen un riesgo de recidiva menor, pero mantenido a lo largo de los años, pudiendo ver recidivas muy tardías, más de diez años después del diagnóstico inicial. En los tumores triple negativo o HER2 sin receptores hormonales positivos las recidivas, si se dan, suelen verse en los primeros años.

“Las células del cáncer de mama pueden permanecer en el cuerpo después de la cirugía y otros tratamientos, pero puede haber tan pocas de estas células que sean indetectables en las exploraciones de seguimiento. Estas células pueden provocar que las pacientes recaigan muchos años después de su tratamiento inicial. Los análisis de sangre ultrasensibles podrían ofrecer un mejor enfoque para el seguimiento a largo plazo de pacientes cuyo cáncer tiene un alto riesgo de reaparecer”, comenta Isaac García-Murillas, científico del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres.

¿Cómo lo hicieron?

Se analizaron muestras de sangre de 78 pacientes con diferentes tipos en estadio temprano (23 con cáncer de mama triple negativo, 35 con cáncer de mama HER2+, 18 con cáncer de mama con receptor hormonal+ y dos con un subtipo desconocido) para detectar ctDNA. Las muestras se recolectaron de las mujeres en el momento del diagnóstico, antes de la terapia, después del segundo ciclo de quimioterapia, después de la cirugía y cada tres meses durante el seguimiento durante el primer año. Después de eso, se recogieron muestras cada seis meses durante los siguientes cinco años.

Los resultados mostraron que la detección de ctDNA en cualquier momento después de la cirugía o durante el período de seguimiento se asoció con un alto riesgo de recaída futura y una peor supervivencia general. La media de tiempo hasta la recaída clínica en este grupo de pacientes fue de 15 meses, un aumento de más de tres meses, en comparación con las pruebas actuales en todos los tipos de cáncer de mama. El tiempo más largo hasta la recaída clínica fue de 41 meses. Ninguna de las 60 mujeres en las que el ctDNA pasó desapercibido recayó durante el período de seguimiento. A tres pacientes se les detectó ctDNA en el seguimiento, pero no habían recaído al final del estudio; los investigadores no tenían muestras para analizar más allá del período de seguimiento del estudio. La media de supervivencia para los pacientes con ctDNA detectado fue de 62 meses y no se alcanzó para los pacientes en los que no se detectó ctDNA.

“La prueba de ctDNA en la sangre de un paciente permitirá a los médicos diagnosticar la reaparición del cáncer en la etapa más temprana. Sin embargo, se necesitan más investigaciones y pruebas antes de que podamos demostrar si la detección de enfermedades moleculares residuales podría guiar la terapia en el futuro”, señala Nicholas Turner , profesor de oncología molecular en el ICR y oncólogo médico consultor de The Royal Marsden NHS Foundation Trust.