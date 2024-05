El callo solar: la peligrosa moda de TikTok que puede acabar en cáncer de piel

Hay millones de vídeos en TikTok hablando de él. Se llama callo solar y es una de las modas más peligrosas para la salud que circulan por esta red tan popular entre los adolescentes. Los clips son muy sencillos, aparecen chicos y chicas jóvenes con una piel bronceada “supuestamente gracias” a este truco, que consiste básicamente en quemarse para ponerse moreno. Dicho así, parece una locura, sin embargo, cada vez son más los usuarios que siguen este consejo para coger color en la piel. Ante este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un comunicado alertando de los peligros de esta práctica.

Consiste en exponerse al sol sin ningún tipo de protección de manera continuada para que la piel vaya desarrollando una especie de tolerancia a la radiación ultravioleta. Las personas que lo practican explican que es necesario quemarse para que el cuerpo "resista la radiación solar". De hecho, van más allá y aseguran que una vez se hace el callo solar, ya se está protegido contra las quemaduras, se sintetiza mucho mejor la vitamina D y mejora la apariencia de la piel.

Desde la OCU aseguran que no existe ninguna evidencia que confirme esta teoría. "El callo solar no existe, la piel no puede desarrollar tolerancia al sol ni a la radiación ultravioleta. Al contrario, lo que sí sabemos, sin duda, es que el sol envejece la piel, produce arrugas y manchas, quemaduras y aumenta el riesgo de que aparezca un cáncer de piel", afirma la institución.

Cáncer de piel

En España se estima que se diagnosticaron 20.392 nuevos cánceres de piel en total en el año 2023, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer (de la Asociación Española Contra el Cáncer), lo que representa algo más de un 8% (8,21%) del total de los tumores diagnosticados en este año. Según datos de la AEDV (Asociación Española de Dermatología y Venereología) esta cifra de incidencia ha aumentado aproximadamente un 40% en los últimos 4 años.

Se sabe que el principal factor de riesgo es evitable, y está relacionado con las radiaciones ultravioleta, en su mayor parte procedentes de la exposición solar excesiva. Es muy importante tomar conciencia de la importancia de establecer las adecuadas medidas de prevención: evitar la exposición solar intensa, protegerse la piel y usar cremas foto protectoras.