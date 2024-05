Un millón de españoles tiene esta enfermedad pero no sabe que se pueden quedar ciegos: ¿qué es el glaucoma?

En la actualidad, se calcula que en España alrededor de un millón de personas padecen esta enfermedad, pero, aproximadamente, el 40% no lo saben. Se llama glaucoma y es una de las patologías más graves de la vista, que afecta al nervio óptico y provoca una pérdida gradual de la visión. Muchos la llaman "el ladrón silencioso de la vista" porque, al inicio, no produce síntomas y no avisa hasta que la dolencia está muy avanzada y las consecuencias son irreversibles.

Tal y como explicaban desde la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), anteriormente en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la detección precoz evitaría muchos de estos casos. Uno de los frentes que tiene abierto este organismo son las largas listas de espera para acudir a un oftalmólogo. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2023, la espera para una consulta externa con un especialista va a peor y es ya de 87 días, ocho más que en el mismo periodo de 2002, cuando era de 79 días.

¿Cuáles son sus síntomas?

El glaucoma puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en los adultos mayores. Se trata de una de las principales causas de ceguera en personas mayores de 60 años. Los síntomas del glaucoma dependen del tipo y la etapa de la afección.

Los síntomas varían según el tipo que sea, ya que hay cuatro: glaucoma de ángulo abierto (el más común), glaucoma agudo de ángulo cerrado, glaucoma de tensión normal y glaucoma pigmentario. Los más comunes son: progresivamente aparecen puntos ciegos dispersos en la visión lateral, dolor de cabeza intenso, visión progresivamente borrosa, halos alrededor de las luces y pérdida gradual de la visión lateral.

¿Tiene cura?

A día de hoy, el glaucoma no tiene cura. El campo visual que se ha perdido, no se recupera, porque las fibras del nervio óptico que transmiten imagen al cerebro están muertas. Pero desde el pasado abril, el Sistema Nacional de Salud financia un nuevo tratamiento, el mayor avance en 25 años. Se llama 'Roclanda y es un colirio que tiene un primer mecanismo de acción que se dirige a la causa subyacente de la enfermedad: la malla trabecular (MT) lo que permite reducir la presión intraocular (PIO) para evitar la pérdida de visión.

Hasta ahora, tal y como explicaba en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el presidente de la Sociedad Española de Glaucoma, el doctor, Francisco Muñoz Negrete, la mayoría de tratamientos médicos limitaban a reducir la presión intraocular elevada. De hecho, subrayó, la financiación del nuevo colirio "es un hito" en el manejo y prevención. El nuevo tratamiento es la combinación de dos mecanismos de acción (Netarsudil y Latanoprost) y es "muy potente", fácil de administrar- una gota al día por la noche- y "tiene la gran ventaja de que no tiene efectos generales", describió el doctor Muñoz