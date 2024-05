Ser celiaco y comer fuera de casa: ¿qué podemos hacer para encontrar las mejores opciones?

Un 80 % de los celiacos asegura que su vida social se ha visto limitada por el hecho de serlo, según una encuesta realizada por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE). Además de las diferencias en los precios de los productos que encarecen la cesta de la compra, señalan que en el caso de los restaurantes, existe una gran falta de opciones cuando se salen a comer fuera de casa y hay altas posibilidades de ingerir gluten de forma involuntaria. De hecho, según este mismo informe, el 70 % considera las alternativas sin gluten de su entorno "escasas y más caras" y casi el 60 % cree haber ingerido gluten de forma accidental fuera de su hogar.

La comida va a estar en la mayoría de los planes que conciernen a la vida de ocio, por eso, desde la FACE tratan de prestar asesoramiento al máximo número de restaurantes posibles para que ofrezcan menús seguros para las personas celiacas a través del programa FACE Restauración Sin Gluten/Gluten Free. Insisten también en la importancia de que existe un Reglamento de la Unión Europea sobre la información facilitada al consumidor, los restaurantes tienen la obligación de facilitar a los clientes que lo demanden, los datos sobre la presencia de alérgenos en los platos que sirven.

Pero aparte de la comida, inciden en que hay que tener en cuenta los utensilios que se han utilizado para el plato, “que no lleve gluten no quiere decir que lo podamos tomar alegremente, sin avisar previamente, ya que para que un celíaco lo pueda tomar requerirá elaborarlo con unos utensilios diferentes, en una superficie limpia, etc. cosa que si no avisamos no se hará”, explican.

Consejos a tener en cuenta

A pesar de que ser celiaco no debería impedir poder llevar una vida social normalizada, desde este organismo han elaborado una guía práctica con algunas pautas que faciliten encontrar restaurantes y comercios especializados:

Escoger un establecimiento asesorado que aparezca en la aplicación FACEMOVIL, una app móvil donde se pueden consultar más de 16.000 productos incluidos en la Lista digital de alimentos sin gluten además de restaurantes, hoteles y puntos de venta que ofrecen opciones sin gluten seguras

Identificarse como persona celiaca y explicar en qué consiste la dieta sin gluten para que la persona que le atienda sepa los alimentos que no se pueden consumir

Preguntar al personal del establecimiento las opciones que tienen sin gluten

No dudar en preguntar los ingredientes y el proceso de elaboración de los platos

Existen platos en la mayoría de las cartas de los restaurantes (no asesorados) que están libres de gluten (ensaladas, pescados y carnes a la plancha, frutas, etc.). Pregunta al personal el modo de elaboración de los mismos y los ingredientes que utilizan para saber si existe riesgo de contacto cruzado

En caso de celebraciones (bodas, bautizos, comuniones, etc.), es aconsejable ser previsor y advertir a los organizadores que se necesita una dieta especial.

Además, en el caso de los niños recomiendan que si va a pasar el día fuera, lleve consigo algún tipo de comida o tentempié como alguna chuche sin gluten, unas galletas, unas tortitas de arroz o maíz, pan tostado, frutos secos, etc. En el caso de los adultos, proponen llevar pan tostado sin gluten, por si en algún restaurante no tuvieran.