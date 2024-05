Los ingredientes ocultos que hay detrás de los suplementos alimenticios que tomas a diario

La variedad es infinita: para frenar la caída del cabello, reforzar el sistema inmune, reducir los síntomas de la menopausia… Los suplementos alimenticios invaden los escaparates de farmacias herbolarios. Sus envases atractivos y mensajes llenos de promesas hacen que resulte misión imposible que los consumidores escapen de ellos. Pero ni los milagros existen, ni todo lo que dicen sus etiquetas de composición es verdad. Un estudio reciente publicado en Analytical Science Journal revela que algunas marcas pueden engañar a los clientes con ingredientes no declarados.

Los resultados del estudio revelaron que en el 60% de los productos que analizaron, los investigadores no detectaron el compuesto esperado. Para llegar a esta conclusión, se centraron en analizar suplementos que se han asociado con el supuesto tratamiento o prevención de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Durante este periodo de tiempo, el uso de complementos dietéticos se disparó en todo el mundo: “Hubo un gran aumento en la compra y el uso durante la pandemia”, señala la profesora Rosalee Hellberg de Schmid College of Science and Technology, encargada del estudio. De manera que, a más aumento de la demanda, mayores posibilidades de que ocurra un fraude.

El equipo de trabajo recopiló 54 suplementos que contenían hierbas ayurvédicas (aquellas basadas en un sistema de medicina tradicional integrativa originario de la India) y que incluían ashwagandha, canela, jengibre, cúrcuma, tulsi, vacha, amla, guduchi y tribulus. Ninguna de estas sustancias aparecía en el etiquetado. “Si estos ingredientes estuvieran presentes en una cantidad mayor, es donde pueden surgir las preocupaciones”, dijo Hellberg.

Los investigadores también descubrieron 19 productos con especies de plantas no declaradas. Se utilizaba arroz y algunos otros materiales como rellenos comunes. “En lugar de tener el 100% de las especies atribuibles en la etiqueta, algunos fabricantes podrían mezclar el relleno porque es más barato”, añade. “Además, cada vez que se detectan cosas que no están indicadas en la composición, puede indicar algunos problemas de control de calidad, que podrían dar lugar a otros riesgos para la salud”, concluye la científica.

¿Cómo evitar que esto ocurra?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte a los consumidores de que se deben tomar a las dosis diarias recomendadas en el etiquetado del producto y recuerdan que los suplementos no pueden sustituir una dieta equilibrada, “una dieta variada y rica en frutas y verduras puede aportar todos los nutrientes (vitaminas y minerales) que necesitas”, explican. De esta manera, se plantean cuatro cuestiones que debe hacerse cualquier persona antes de empezar a tomar estas sustancias.

¿Necesita tomarlo? Una dieta completa, variada y equilibrada proporciona todos los nutrientes necesarios para el normal desarrollo y mantenimiento de un organismo sano. Los complementos alimenticios pueden contribuir a aportar nutrientes en circunstancias particulares. Nunca deben sustituir a una dieta saludable.

¿Comprar en internet es seguro? Compre en sitios de confianza como las webs oficiales. Comprar de fuentes desconocidas siempre supone un riesgo. La información legal de la página web debería proporcionar la siguiente información: Nombre completo de la entidad

Número de identificación fiscal

Datos de su inscripción en el registro mercantil

Dirección postal

Dirección de correo electrónico

¿Debe informar a un profesional sanitario? Es recomendable que siempre informe de los complementos alimenticios que está consumiendo. En particular, si padece alguna enfermedad, si toma medicación o si tiene previsto someterse a una cirugía. Además, puede informar en su centro médico, farmacia y/o ante la autoridad sanitaria de su comunidad autónoma de cualquier reacción adversa que relaciones con el consumo de un complemento alimenticio.