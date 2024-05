¿Por qué Sanidad te quiere pagar las gafas y las lentillas a partir de 2025?: las cifras detrás de la medida

Ya es oficial: a partir de 2025 las gafas y lentillas serán gratis para aquellas familias más vulnerables. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que ya "trabaja" para que formen parte de la cartera de servicios en el próximo año, de forma que se financien "y no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir". Lo ha anunciado en 'I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro'. "Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", señalaba García.

De esta manera, España se suma a otros países de la Unión Europea que ya cuentan con una medida similar. Por ejemplo, en Francia cada dos años se ofrece a los ciudadanos un plan para renovar de forma gratuita las gafas con un precio limitado para los mayores de 16 años, en Reino Unido existen bonos dirigidos a los menores de edad, estudiantes o personas en situación vulnerable y en Alemania las lentillas y las gafas son gratis para menores de 18 años y también para los diagnósticos de problemas "graves".

Problemas visuales al alza

El 80,2% de los españoles dice tener algún problema de visión. La presbicia (43%), la miopía (39%) y el astigmatismo (38%), son los tres defectos visuales más comunes. La última edición publicada del Libro Blanco de la Visión en España indica que 7 de cada 10 ciudadanos necesita equipamientos ópticos para poder ver bien en su día a día. La miopía es uno de los grandes problemas sobre todo entre los jóvenes, ya que según este informe, el 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 y el 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años es miope.

Precios de gafas y lentillas

La llegada de esta prestación supondrá un importante ahorro para los ciudadanos, teniendo en cuenta que el precio medio de unas gafas completas (montura para gafas graduadas y dos lentes oftálmicas) se sitúa en 197,35 euros, y que el coste medio de las lentillas asciende a unos 120 euros. Además, hay que tener en cuenta que las lentes de contacto diario son las más vendidas y que, en España, cada vez son más los que optan por esta alternativa, siendo el quinto país europeo que más las consume.

¿A quién beneficia?

En el acuerdo de Gobierno figura que esta ayuda está dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos, pero todavía no se han concretado los detalles. Pero por las declaraciones de la ministra se intuye que los principales beneficiarios serían las familias más vulnerables, “la situación actual hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual”, ha afirmado García

¿Cuándo entrará en vigor?

Desde que anunciase la medida hace unos meses, una de las grandes preguntas era cuándo entraría en vigor. Por fin la ministra ha dado una fecha, será en 2025, pero todavía se desconoce el día exacto.