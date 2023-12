Salud recomienda no consumir varias “marcas comerciales” de aceites etiquetados como AOVE o Aceite de Oliva Suave fraudulentos

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha tenido conocimiento de la comercialización de Aceites comestibles cuya etiqueta señala como denominación de venta “Aceite de Oliva Virgen Extra” o “Aceite de Oliva Suave”, pero cuyo contenido no se corresponde a la misma, siendo mezcla de otros aceites de semilla y de aceites lampantes, de acuerdo con la información disponible. Esta información proviene de las actuaciones realizadas el pasado 4 y 5 de diciembre por miembros de la Guardia Civil (SEPRONA) e inspectores de esta Consejería en una nave industrial ubicada en el municipio de Mairena del Alcor (Sevilla), en la que se estaba realizando envasado de aceites comestibles sin contar con registro sanitario ni condiciones higiénicas, tal como se constató tras la inspección. En las intervenciones se localizan productos y documentos en los que se referencian empresas de Campillo (Málaga), Almargen (Málaga), Baena (Córdoba), Lucena (Córdoba), Los Rosales-Tocina (Sevilla), Deifontes (Granada) y Murcia.

Los productos, etiquetas y documentos quedaron incautados por la Guardia Civil y la nave fue precintada. Las etiquetas localizadas en la intervención indican las siguientes marcas:

• CARRERO, aceite de oliva virgen extra, envasado para Distribuciones OLEOTOP, c/ Tomás de la Victoria 9, Los Rosales-Tocina Sevilla

• CARRO, Aceite de Oliva Virgen Extra, Producto España, Murcia C.P 30001

• ESENTIAL, Aceite de Oliva Suave, envasado para Distribuciones OLEOTOP, c/ Tomás de la Victoria 9, Los Rosales-Tocina Sevilla

• ACIENCIA, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA-ENVASADO POR ACEITES TARAMA SA, P.I LOS LLANOS PARC 94-04 BAENA CÓRDOBA

• AGRICULTOR DEL VALLE, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, envasado por 16.006007/MA en ALMARGEN (Málaga) CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

• LA RAMA, ACEITE DE SABOR SUAVE envasado por 16.006007/MA en ALMARGEN (Málaga) • OLEO L.U.X.E., ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA envasado por 16.006007/MA en ALMARGEN (Málaga) • OLIV, ACEITE DE OLIVA SUAVE envasado por 16.006007/MA en ALMARGEN (Málaga)

• SCUDO, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, envasado por Almazara la Ribera S.L. (Deifontes, Granada) empresa dada de baja desde marzo de 2023. En este caso la dirección que figura en la etiqueta (Márquez de Casa Blanca, 2) es errónea y es lo que indica el fraude.

• TESORO DE OLIVA, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, ENVASADO POR HORTELANO FOODS, ALMARGEN (MÁLAGA)

• TIERRA DE ARBEQUINO, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA. ENVASADO POR HORTELANO FOODS, ALMARGEN (MÁLAGA)

• VALLE DE ARBOSANA, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA. ENVASADO POR HORTELANO FOODS, ALMARGEN (MÁLAGA)

Ya se han iniciado actuaciones de control en todas las ubicaciones identificadas y se ha notificado a la Región de Murcia. Asimismo, se ha informado a las autoridades de control de fraudes y calidad agroalimentaria de Andalucía para la adopción de las acciones oportunas.

Dado lo clandestino de la actividad, no se dispone de información de trazabilidad por lo que se desconoce si ese producto ha podido llegar a los consumidores, aunque por las informaciones aportadas por la Guardia Civil podría haberse comercializado en Los Rosales, Tocina, Sevilla y Huelva. A pesar de que no hay constancia de ningún peligro concreto, a la vista de la presunta actividad fraudulenta, la ausencia de acreditación de origen de las materias primas y del desarrollo clandestino de una actividad alimentaria, por precaución, se recomienda a las personas que no adquieran aceites con esas etiquetas y, en el caso de tenerlos en su poder, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra para su gestión por gestor autorizado sin que puedan introducirse de nuevo en la cadena alimentaria humana ni animal.

Se siguen coordinando actuaciones con la Guardia civil sobre esta cadena clandestina de envasados con fines de fraude alimentario.