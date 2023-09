Inquietud entre los pacientes con mieloma múltiple por no acceder a terapias CAR-T: "Significa muertes"

Medicamentos en una farmacia. / RAPISAN SWANGPHON JOHN - ARCHIVO

El mieloma múltiple es la segunda enfermedad hematológica maligna en orden de frecuencia. Cada año se diagnostican en España unos 3.000 casos nuevos. Pese a que nuestro país es un referente nacional en investigación en la enfermedad, los pacientes se quejan de que no consiguen que el Ministerio de Sanidad financie los tratamientos más punteros y que se han demostrado ser eficaces. Aluden a terapias con células CAR-T. "No están por la labor", asume con desesperanza Teresa Regueiro, presidenta de la Comunidad Española de Pacientes de Mieloma Múltiple (CEMMp) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Continuamos careciendo del tratamiento que, en ensayo clínico, está teniendo tan buenos resultados frente a la enfermedad", se queja el colectivo de pacientes. Regueiro se refiere a la terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell, por sus siglas en inglés) que representa "una opción prometedora" en el tratamiento de la enfermedad resistente, según los ensayos ya conocidos. Se trata de una clase de inmunoterapia que consiste en modificar los linfocitos T del paciente para que tengan la capacidad de atacar a las células tumorales.

Desde el colectivo citan un reciente ensayo llevado a cabo por el Hospital Clínic de Barcelona, publicado en la revista The Lancet Oncology, que demuestra que todos los pacientes tratados con el CAR-T desarrollado en el hospital presentaron respuesta al tratamiento, de las que cerca del 70% son completas pasados 18 meses y el resto, son parciales.

Buscando información

En la asociación que preside Teresa, hablan todos los días de su enfermedad con "una incesante búsqueda de información para los pacientes". Pone un ejemplo. Es 5 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la enfermedad y ella, entre acto y acto y entrevista y entrevista, lo primero que ha hecho es llamar, por enésima vez, al Ministerio de Sanidad. "No querría tener nuestro día para hablar de esto, pero es que hay otros cánceres que tienen aprobadas las terapias CAR-T y nosotros, no", subraya Regueiro.

"Estamos viviendo y necesitamos seguir viviendo porque los pacientes nos hacemos refractarios a los fármacos", indica Teresa Regueiro

Además, se remonta a los últimos años, cuando se han aprobado numerosos tratamientos para una enfermedad que antes no tenía salida. "Estamos viviendo y necesitamos seguir viviendo porque los pacientes nos hacemos refractarios a los fármacos. Las terapias CAR-T han dado un resultado que no se había conseguido antes y, sólo por eso, deberían estar aprobadas. Tenemos que presionar todo lo posible", indica la representante de los pacientes.

El mieloma es un cáncer de sangre incurable que afecta a unas 15.000 personas en España y se estima que hay unos 230.000 pacientes en todo el mundo

Porque, recuerda, el mieloma es un cáncer de sangre incurable que afecta a unas 15.000 personas en España y se estima que hay unos 230.000 pacientes en todo el mundo. Está considerado como una de las enfermedades raras de mayor incidencia, pero al tratarse de un cáncer poco conocido, su diagnóstico puede retrasarse y causar graves daños. Reconocer sus síntomas e identificarlo lo antes posible es vital para lograr un mejor resultado para quienes padecen la enfermedad.

Terapias "muy caras"

El argumento del Ministerio para no aprobar la financiación de esos fármacos, explica Regueiro, es que son terapias "muy caras". Pero Teresa insiste, que no las aprueben para estos pacientes "significa muertes y que un tratamiento que ya tienen otros países, nosotros no lo tengamos. La eficiencia está demostrada. Si la excusa es que son caros, que se organicen. La sanidad es un área principal. Cuando me hablan del sostenimiento del Sistema Nacional de Salud, digo que yo no tengo que pensar en eso. Es su trabajo".

"Me gustaría que accedieran al precio-reembolso porque es necesario, por convencimiento, no porque tengamos que salir a la calle a hacer una manifestación", dice Regueiro

El Ministerio de Sanidad es el encargado de la aprobación de fármacos y de su precio-reembolso, sostiene. "Me gustaría que accedieran al precio-reembolso porque es necesario, por convencimiento, no porque tengamos que salir a la calle a hacer una manifestación. Que el Gobierno se convenza que es necesario que se apruebe la innovación porque en otras enfermedades está aprobada", señala Regueiro.

Y deja caer otra queja: Sanidad "debería sentirse orgulloso de que España esté a la vanguardia mundial en investigación de mieloma múltiple" pero, lejos de demostrarlo, "niega a los pacientes lo más básico: el acceso a las terapias más innovadoras", asevera. "Pacientes muy pre-tratados que no han logrado nunca una remisión completa que les permita vivir con calidad de vida durante un tiempo, gracias al tratamiento con CAR-T consiguen esa remisión completa tan anhelada", concluye.