La dermatóloga que lo sabe todo del 'mpox': "Estamos muy contentos porque no hay casos, pero la alarma sigue ahí"

Una dosis de la vacuna de la viruela del mono.

El Ministerio de Sanidad ha decidido potenciar la vacunación frente 'mpox' -antes conocida como viruela del mono-, en línea con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Porque, pese al fin de la emergencia sanitaria -declarada el 11 de mayo- el organismo internacional recomienda no bajar la guardia. Es lo acertado, dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Cristina Galván, médico especialista en Dermatología, y miembro de la Fundación Lucha Contra las Infecciones. "Estamos muy contentos porque no hay casos, pero la alarma está ahí, sobre todo de cara a los acontecimientos que llegan en junio", señala la investigadora, una de las mayores expertas internacionales en la enfermedad, en alusión a las celebraciones del Día Internacional del Orgullo, que se celebra a finales de mes.

Un primer apunte para que no haya lugar a equívocos. La doctora Galván, que trabaja en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), recuerda que, en noviembre de 2022, la OMS rebautizó la conocida como viruela del mono con el nombre de 'mpox', para evitar comentarios "racistas o estigmatizadores" como los que circularon este año en torno al brote global de esta enfermedad. "Tomó la decisión de hacer una mega consulta para cambiar el nombre y que no fuera ni estigmatizante, ni que acusara al afectado o a ningún país. Decidió que fuera internacional, para todos los países el mismo y que ambos nombres convivieran durante un año ('mpox' y viruela del mono), pero no más".

"Todos pensábamos que se daba por acabada la emergencia, pero ahora tenemos miedo de que haya una reactivación", señala la doctora Galván

A partir de ahí, señala que está "totalmente de acuerdo" con las recomendaciones de vacunación. "Tenemos las alertas y hay que estar muy encima, hay muchas oportunidades -con acontecimientos en el mes de junio, como la celebración del Orgullo, repite- de contacto piel con piel. Todos pensábamos que se daba por acabada la emergencia, pero ahora tenemos miedo de que haya una reactivación. Estamos muy contentos porque no hay casos, pero la alarma sigue", afirma.

Eficacia de la vacuna

Con datos a 4 de abril del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por la siglas de su nombre en inglés) y la Organización Mundial de la Salud, Europa había registrado un total de 25.874 casos de 'mpox' en 45 países. A esa fecha, España ya alcanzaba los 7.549 casos. Es por eso, porque la alarma se mantiene, que la doctora Galván considera necesarios los estudios de eficacia de la vacuna como en los que están trabajando -todavía no tienen conclusiones porque es "complejo", precisa- junto a otros compañeros de Chile, Panamá y Perú.

En España se recomienda la vacunación, antes de estar expuesto al virus (profilaxis preexposición), en aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas o después de haber tenido contacto con el virus (profilaxis postexposición), a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad. Con el mensaje '¿Viruela del Mono (MPOX)? Porque el virus no se ha ido… Piensa en Vacunarte', Sanidad ha lanzado una campaña para que la estrategia de vacunación no decaiga.

Evitar la transmisión

Una iniciativa que también aplaude la doctora Yolanda Gilaberte, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. De hecho, los dermatólogos trabajarán con Sanidad en la campaña, explica la especialista. "La vacunación para población de riesgo está totalmente justificada para evitar su transmisión y hay que poner énfasis en hacerlo", señala. La médico se remite a la descripción de una enfermedad que era totalmente nueva para los dermatólogos y explica que son varios los especialistas que trabajan junto a Sanidad en un panel de expertos.

Entre las investigadoras más destacadas del panorama internacional está, precisamente, la doctora Cristina Galván. Entre otros, su grupo ha publicado un trabajo en la prestigiosa revista 'The Lancet' sobre las manifestaciones cutáneas y el análisis de las lesiones para entender el modo de transmisión. Además, han publicado otro sobre dinámica viral, uno más sobre auto toma de muestras y, añade, 'The Lancet' les pidió hacer un seminar - en el que trabaja junto a investigadores de otros cuatro países, los más expertos en la enfermedad- sobre una manifestación diferente del virus en personas con VIH mal controlado. "Todos los trabajos han tenido mucho impacto y estamos muy contentos", admite. Ahora, continúa, están con ese estudio "mucho más gordo" sobre la eficacia de la vacuna.

La doctora Cristina Galván, dermatóloga. / CEDIDA

¿Qué ha aprendido la especialista después de estudiar tan en profundidad la enfermedad?. "Que tenemos que prestar atención a las enfermedades desatendidas. Se habla mucho de que ésta es reemergente. Pero, como yo lo veo, existía endémica en algunas regiones de África, no se le hacía caso y ha habido brotes extra fuera de zonas endémicas pero muy recortadas, y sólo le hemos hecho caso cuando nos ha afectado. Es lo que suelo aprender de estas cosas".

La vigilancia epidemiológica

Ha aprendido, también, que la vigilancia epidemiológica "es muy importante". Se remite a un articulo publicado justo antes de este brote que alertaba que las curvas estaban aumentando "de manera que la viruela del mono se estaba convirtiendo en una amenaza". La doctora Galván también ha visto "que todos los virus tienen su capacidad de adaptación al humano y es lo que ha sucedido aquí: la clínica de la enfermedad ha sido totalmente diferente; tanto la clínica como, lo que es más importante, el modo de transmisión, que depende de muchos factores muy diferentes, pero entre ellos están, por ejemplo, los cambios de costumbres sexuales, de costumbres en general".

"Tal y como se ha visto en este brote, es una enfermedad muy leve, pero en personas con inmunidad baja por VIH no tratado, es horroroso. Muy duro", dice la médico

Otra cosa "importantísima" que, dice, sigue aprendiendo, es sobre la equidad. "Tal y como se ha visto en este brote, es una enfermedad muy leve, pero en personas con inmunidad baja por VIH no tratado, es horroroso. Muy duro", indica. Pide mayor acceso a las vacunas en aquellos países, primero donde hay una alta incidencia de VIH que, segundo, suele coincidir con los que tienen muy poco acceso a los tratamientos antirretrovirales o, aunque lo tengan, carecen de infraestructura sanitaria.

Una sanitaria administra la vacuna de la viruela del mono. / EPE

En cuanto a las lesiones que han visto, ella misma participó en un registro internacional de casos. Explica que suelen aparecer en la zona de la piel donde se ha adquirido el contagio por contacto, pero no es infrecuente que unos días mas tarde aparezca una segunda oleada de lesiones en sitios dispersos de la piel, diferentes al del contagio inicial. Estas nuevas lesiones están, por tanto, en un momento evolutivo diferente al de las iniciales.

"Eso es muy diferente a lo que se veía en la viruela del mono que conocíamos antes -ella siempre ha estado muy pendiente porque ha trabajado mucho en áreas rurales de África- y admite que cuando ha sospechado este diagnóstico, porque no tuvieron acceso a confirmación por PCR, todas las lesiones se encontraban en el mismo momento evolutivo, a diferencia con el 'mpox' del brote actual que, con frecuencia, presenta lesiones en distintos momentos evolutivos", concluye.