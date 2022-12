El joven boliviano, de 25 años, está ingresado en la Unidad de Cuidados Paliativos con una enfermedad terminal, y los profesionales que le atienden han conseguido que volara en avioneta, la mayor ilusión de su vida.

Los médicos y enfermeras que forman parte de los equipos de cuidados paliativos siempre lo dicen: por contradictorio que parezca -que lo es- la vida en el tramo final es, a veces, extraordinaria. Suceden cosas impensables. Y, sí, a veces, como en las películas, se cumplen sueños imposibles. Daniel, colombiano llegado a España hace un año, gracias al afán de su madre, Gladis, por traerle a nuestro país para curarse una enfermedad ya terminal, ha conseguido que se haga realidad el sueño de su vida: volar en avioneta. Su mayor deseo. Fue posible gracias a una cadena de favores que se desplegó en el madrileño hospital Gregorio Marañón, donde lleva doce meses hospitalizado. La experiencia, relatan desde el centro, fue única y muy, muy emotiva. Para Daniel, de 25 años, y para quienes se han volcado en hacerle feliz.

Daniel lleva un año ingresado en la Unidad de Cuidados Paliativos del Gregorio Marañón. Padece una enfermedad terminal que le diagnosticaron hace unos dos. Cuentan desde el centro sanitario que fue su madre, Gladis, la que consiguió que el chico, de una familia con pocos recursos, viniera a recibir tratamiento a España. Su sueño siempre ha sido ser piloto y, por este motivo, el equipo de profesionales que le atienden, se puso en marcha y desplegó todo un dispositivo para organizarle un vuelo en avioneta.

El paciente, con su médico y enfermera, en la ambulancia del SUMMA 112. / H.G.U.G.M.

Una suerte de cadena de favores en la que se empezó a tirar de amigos de amigos que lo hicieron posible. Y que, por supuesto, empezó a pie de cama cuando Tania Álvarez, su enfermera, supo que su anhelo, de siempre, era aquello de volar. La enfermera, incansable, no lo dudó y comenzó a moverse, con sus compañeros, para que la gran ilusión del chico se llevase a término.

"Que se lo traigan y volamos", soltó Ignacio de Córdoba, piloto en el aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo), al conocer el deseo de Daniel.

Comunicó con asociaciones que, a su vez, le pusieron en contacto con alguien dispuesto a volar con Daniel. No tardaron mucho en encontrar a un candidato: Ignacio de Córdoba, piloto en el aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo). Tan altruista que, al conocer la historia, soltó: "que se lo traigan y volamos". Sin dudarlo. En el traslado, con la misma infinita generosidad, participó un equipo del SUMMA 112 para organizarle el viaje, con toda la seguridad del mundo, hasta el aeródromo toledano, a 43,7 kilómetros de distancia de Madrid. En su aventura, quizá la más maravillosa de su vida, al chico le acompañaban su madre, su enfermera, Tania Álvarez, y su médico de la Unidad de Cuidados Paliativos, la doctora María Luisa Solano. Tan emocionadas como él mismo.

"Más que medicamentos"

El piloto Ignacio de Córdoba asegura que "cuando mi amiga Cristina Berry me llamó y me dijo que había un chico que quería volar, ni me lo pensé, le dije, que se venga". Por prescripción médica -el joven está muy debilitado- el vuelo duró menos de una hora. Desde el hospital, se coordinó todo el dispositivo para que el vuelo se pudiera realizar con todas las garantías de seguridad. Todo salió perfecto, relata la enfermera Tania Álvarez.

El piloto Ignacio de Córdoba y Daniel, en la avioneta. / H.G.U.G.M.

El vuelo fue corto. A bordo, su enfermera y el piloto. A pie de pista, le esperaban su médico y su madre. El chico volvió cansado, pero entusiasmado. El propio paciente ha pedido compartir su experiencia para agradecer al hospital su cariño y dedicación. Ahora apenas tiene fuerzas para hablar, ni contar su odisea en primera persona, explican desde el Marañón, que hace apenas unos días sí recogía sus palabras tras el vuelo de su vida: "En el hospital me están tratando muy bien, pero, a veces, necesitamos más que medicinas y yo quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado a cumplir mi sueño, el de ser piloto, que ha sido una experiencia inolvidable y también a todos los que me cuidan a diario, que no es fácil".

Daniel, en la cabina de la avioneta. / H.G.U.G.M.

Para María Luisa Solano, su médico de Paliativos, poder organizar la salida con Daniel les "ha llenado de alegría". También han visto cómo, desde que le entregaron la gorra de aviador y le dijeron que iba a volar, el paciente ha mejorado su estado anímico. "Nosotros estamos acostumbrados a mantener o mejorar la calidad de vida de los pacientes y dar apoyo a sus familias, pero cumplir el sueño de uno de ellos y acompañarle, ha sido muy emocionante", señala la médico.

El viaje de Daniel

Daniel es de Bolivia y llegó a España hace aproximadamente un año gracias al esfuerzo y constancia de su madre Gladis. A su llegada fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón para ser tratado en el Servicio de Oncología y, actualmente, recibe atención médica, psicológica, de enfermería y trabajo social en Cuidados Paliativos del mismo hospital. Con datos facilitados a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por el gran centro sanitario madrileño, por la unidad -que tiene hospitalización, consultas externas e interconsultas- pasan anualmente 1.500 pacientes.

Desde el año 2010, el Gregorio Marañón tiene una Comisión de Humanización que ya se había constituido, como grupo de trabajo, desde años antes, en el Hospital Materno Infantil. "La asistencia con humanización se ha ido implantando en el centro poco a poco, gracias a la gran dedicación y vocación de nuestros profesionales. Ahora la hemos incorporado como estrategia y queremos que sea algo organizado, estructurado y transversal", explica Sonia García de San José, gerente del hospital.

Daniel, entre la doctora María Luisa Solano (izq.) y la enfermera Tania Álvarez. / H.G.U.G.M.

"El objetivo es que la humanización impregne nuestro día a día y, para ello, debemos analizar los aspectos emocionales, físicos y sociales de cada paciente; tratarlo con calidez, respeto y atendiendo realmente a sus necesidades. En el hospital colaboramos con asociaciones de pacientes y fundaciones que nos aportan también muchas ideas para mejorar nuestra atención. En este caso, tenemos que agradecer la participación de Juegaterapia, del SUMMA 112 y de otras personas anónimas que han hecho realidad este sueño", concluye la presidenta del Comité de Humanización del hospital, Nuria Mira, sobre la bonita historia de Daniel.