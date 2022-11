CSIF pide contratar a 289.000 profesionales en diez años para paliar la crisis de la sanidad pública

Según datos recabados por el sindicato de la Seguridad Social, las comunidades autónomas han prescindido de 51.327 empleos a lo largo de los meses de septiembre y octubre.

Manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública.

Representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han denunciado este lunes "la situación límite" de la sanidad pública y han expuesto las medidas que debería afrontar el Ministerio de Sanidad -al que solicitan una reunión urgente para evitar llegar a una huelga a nivel nacional- y las diferentes comunidades autónomas para frenar el deterioro del sistema.

Así lo explicó en rueda de prensa Fernando Hontangas, presidente del sector de Sanidad del sindicato, quien ha pedido un refuerzo de las plantillas, un Pacto de Estado ante la "grave situación de emergencia nacional" y un plan de empleo con 289.000 nuevas plazas de todas las categorías en un plazo de diez años para revertir una situación que tildaron de "muy preocupante" el mismo día en el que en Madrid arranca una huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que los convocantes, el sindicato AMYTS, dicen que se está siguiendo de forma masiva. Para CSIF, la sanidad española adolece de graves problemas y necesita un plan estratégico de empleo en una década para situarse en la media europea. Hontangas ha pedido que se contraten unos 289.000 sanitarios y un Pacto de Estado para salvar el sistema público.

CSIF denuncia la "saturación" de las urgencias, el incremento "desmedido" de las listas de espera y el "déficit generalizado" de profesionales,

Arropado por Vitorino Girela, médico en Primaria y representante de Sanidad de Andalucía y el presidente de CSIF Sanidad Asturias, Felipe Piedra, el portavoz nacional de CSIF Sanidad, Fernando Hontangas, ha denunciado la "saturación" de las urgencias, el incremento "desmedido" de las listas de espera y el "déficit generalizado" de profesionales, sobre todo en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería.

Señaló particularmente el colapso de los centros de salud, con quince días de espera para una primera consulta en muchas comunidades autónomas y explicó que CSIF pedirá al Defensor del Pueblo que intervenga ante la crisis que vive el sistema público. "Es un déficit endémico, más notable en médicos y enfermeras", señaló Girela que, dijo, sólo en la comunidad andaluza, calculan que faltan 15.000 profesionales de todas las categorías en la sanidad pública.

Por debajo de la media europea

Aludió a las diferencias de profesionales con la Unión Europea. Dijo que arrojan un déficit de 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 29.500 médicos de Primaria. Además, estiman que sería necesario contratar 176.000 plazas de otras categorías como psicólogos clínicos, fisioterapeutas o trabajadores sociales. Por eso, piden un incremento de la financiación del gasto sanitario. En España se invierten 2.027 euros por persona, mientas que la media de la Unión Europea es de 2.746 euros.

Según CSIF, sería necesario contratar "de forma inminente" a unos 29.000 profesionales en Atención Primaria, y conjuntamente con la atención hospitalaria, unos 130.000 enfermeros. Además, el sindicato considera que el presupuesto de 176 millones del Plan de Acción de Atención Primaria en los Presupuestos Generales de 2023 "está muy lejos de las necesidades reales". Piden una inversión de 4.100 millones para solucionar el "déficit estructural" de personal y para la equiparación de recursos humanos de todas las categorías profesionales a la media de la UE.

Paro a nivel nacional

El portavoz sindical de Sanidad indicó que si este sindicato no se plantea un paro a nivel nacional es "por responsabilidad" y aludió a que se continúa desarrollando la campaña de vacunación del coronavirus y muchos centros sanitarios están colapsados por el virus respiratorio sincitial (VRS), que está provocando bronquiolitis en niños.

Eso sí, pidió una reunión urgente con la titular de Sanidad, Carolina Darias. Encuentro que, dijo, no ha llegado a producirse pese a que llevan solicitándolo desde 2021. Añadió que, ante esta situación, han pedido que les reciba Silvia Calzón. "Dependiendo del resultado de esa hipotética reunión que nos deben dar, CSIF se planteará una huelga o acciones tan contundentes como ella", ha afirmado.

Representantes de Sanidad de CSIF en rueda de prensa. / CSIF

Según este sindicato, con datos de la Seguridad Social, las comunidades autónomas han prescindido de 51.327 empleos a lo largo de los meses de septiembre (11.550) y octubre (39.777). "No se puede decir que no hay profesionales cuando ha habido despidos y hay paro. Les pedimos que no despidan a los contratos covid. Hay algunos profesionales que hasta no están trabajando en el sistema sanitario", ha afirmado.

