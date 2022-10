Inquietud entre los funcionarios por los recortes en su prestación sanitaria

CSIF asegura que tiene constancia de que algunos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisan las partidas económicas anuales.

"Hay falta de inversión para mantener este modelo de asistencia sanitaria" se quejan desde el sindicato.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a lanzar la voz de alarma. Hay "mucha preocupación" por el futuro del modelo de atención sanitaria a través de las mutuas. Desde el sindicato, aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que tienen constancia de que algunos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisan las partidas económicas anuales. El trasfondo, señalan, la histórica falta de inversión para mantener ese modelo de asistencia sanitaria. La organización sindical habla de una situación "insostenible" y ya planea movilizaciones.

En abril, CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas; JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, la organización con mayor representación en la Guardia Civil, presentaban los resultados de una encuesta donde recogían miles de quejas por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios: hasta el 50% de los encuestados denunciaban que se les había recortado esa atención sin previo aviso.

Ya en verano, CSIF volvía la carga en sus quejas por las prestaciones. Entonces, el Defensor del Pueblo pedía información a las mutuas -la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)- sobre la demora "de meses" para que funcionarios, policías o guardia civiles puedan recibir asistencia en el ámbito de la salud mental por parte de las entidades aseguradoras concertadas por las mutuas. Entonces, el sindicato volvía a sacar a la palestra una antigua reclamación al Consejo General de Muface: más financiación y abrir la posibilidad de que los mutualistas puedan cambiar de entidad o al Sistema Nacional de Salud varias veces al año.

Hospitales que quedan fuera

Han pasado unos meses, y nuevamente, los funcionarios se quejan de recortes. "Hemos recibido información de que los grupos hospitalarios pueden reclamar un acuerdo del presupuesto en los convenios con las aseguradoras y si éstas no les dieran ese aumento, están dispuestos a salir", indican a este diario fuentes del sindicato CSIF cuando repasan la situación que vive un modelo, el mutualismo, al que están suscritos 1,77 millones de personas en España.

El acuerdo con los grupos y especialistas de las aseguradoras es anual, explican las mismas fuentes. Algunos médicos les han manifestado que algún grupo hospitalario plantea abandonar, aunque no saben exactamente cual. Lo que sí les consta es que hay facultativos preocupados porque, si los hospitales deciden no renovar con la aseguradora, no van a poder seguir prestando servicios. "Hemos recibido comunicaciones de mutualistas porque el médico que le había atendido de siempre, ya no está en la compañía", indican desde el sindicato.

"Hay falta de inversión para mantener este modelo de asistencia sanitaria", se quejan desde CSIF.

CSIF siempre ha reclamado que el presupuesto para MUFACE sea mayor porque en las últimas décadas "ha ido decayendo. Es insuficiente para el servicio que se tiene que dar a todos los mutualistas. Hay falta de inversión para mantener este modelo de asistencia sanitaria. De hecho, ya hay listas de espera en algunos especialistas, como Traumatología, y están aumentando", continúan.

Subida del presupuesto

El sindicato ha solicitado una reunión a los ministerios de Hacienda y Función Pública, Justicia y Defensa para analizar la situación actual de las mutuas de funcionarios. En los últimos días, abundan, los sindicatos han mantenido encuentros con la Dirección General de MUFACE que, también, se reunirá con las aseguradoras. Piden que se incremente el presupuesto de las mutualidades para 2023 -en el caso de MUFACE es de apenas un 1,7 % con respecto al pasado año, según el proyecto presentado recientemente al Congreso de los Diputados, indican- para evitar que se reduzca "la calidad asistencial como consecuencia de la inflación".



Entre la batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que CSIF trasladará a los grupos parlamentarios hay algunas específicas para incrementar esa dotación. En ese sentido, se remiten en su escrito a los acuerdos que se suscribieron en 2021 para esos conciertos en los que se acordó un incremento, en la dotación económica, que venía a significar un aumento del 10%, en total, del 2022 al 2024. Advierte sin embargo el sindicato que "el fuerte incremento de la carestía de la vida" impedirá aumentar la calidad y prestaciones, pero "se consigue al menos mantenerse en unas cuantías mínimas que llevaban muchos años siendo revisadas a la baja".

"De mantenerse esta situación, tememos que se vea afectada la asistencia sanitaria que se presta al funcionariado", apostillan. La organización sindical ya ha anunciado que, si así fuera, preparará movilizaciones para que se atienda su demanda, teniendo en cuenta "que la situación será insostenible", aunque señalan que ese calendario de protestas todavía no está cerrado.

