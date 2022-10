Xavier Gómez-Batiste: “Vivir en paz el proceso final de la vida es un derecho humano”

3 Se lee en minutos Montserrat Baldomà



Referente a nivel mundial en cuidados paliativos, Xavier Gómez-Batiste es el director científico del ‘Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas’ de la Fundación ‘la Caixa’. El programa, que desde su puesta en marcha en 2008 ha implementado 65 equipos de atención psicosocial, con cerca de 300 profesionales, y ha atendido a más de 600.000 personas, entre pacientes y familiares, ha reunido esta semana en CaixaForum Valencia a todo el equipo psicosocial para seguir profundizando en la mirada sistémica en la atención integral a personas al final de la vida.

¿La atención paliativa al final de la vida es un derecho?

Debe serlo. Es un derecho humano fundamental. Pero constatamos que muchas veces la atención psicosocial y espiritual no está contemplada dentro de la cartera de servicios. Por eso hacemos hincapié en una atención multidimensional y multidisciplinar que atienda tanto las necesidades físicas como las emocionales, sociales, espirituales y éticas de los enfermos y también de sus familias.

¿Una muerte digna?

Hay varias palabras que debemos rescatar. Una es la dignidad en el final de la vida, que se ha asociado a veces a la eutanasia, pero en realidad es un final vivido con dignidad y respetado por los demás.

¿Qué otras palabras debemos rescatar?

Compasión y espiritualidad. La compasión es un sentimiento humanista, no estrictamente religioso. Es la respuesta humana individual de acompañar el sufrimiento. La espiritualidad también transciende la religión, tiene que ver con que la vida de uno tenga sentido y creencias. Las personas con creencias y convicciones viven mejor la enfermedad avanzada que las que no las tienen. Lo que hemos hecho en el programa es profesionalizarlo y hacer que el paciente encuentre sentido a su vida.

¿Cuáles son los objetivos del programa?

Mejorar de las necesidades sociales no cubiertas, rellenar ese agujero. El programa tiene por misión atender y dar apoyo a las personas que tienen enfermedad avanzada y cuyas necesidades psicosociales, espirituales y éticas no están atendidas porque, como decía, este tema está poco o nada abordado. Se persigue mejorar la calidad de vida y la aceptación y adaptación a la enfermedad avanzada de la persona que la sufre y sus familiares, favorecer que se viva en paz el proceso del final de la vida, pero también que sea contemplado como un derecho. Para eso era muy importante que generásemos evidencias y experiencias, con un modelo de atención y de organización innovadores. Y lo hemos hecho. Ahora es momento de llamar a la puerta de la Administración Pública y explicar que eso que no está contemplado, sabemos cómo resolverlo. Tenemos la evidencia de cómo la compasión organizada da afectividad y es eficiente. Si queremos ir hacia una sociedad que sea cuidadora y compasiva, este es el camino.

¿Cómo se logra morir en paz?

¡Buena pregunta! Estamos haciendo un proyecto de investigación y hemos definido unos cuantos parámetros que permiten vivir en paz el proceso de morir: el sentido de la vida en sus creencias y valores; el apoyo efectivo de la familia y el entorno más directo y las relaciones; el control de los síntomas; el legado que se deja; la autonomía, que se esté en condiciones de decidir; las características personales, si es optimista, por ejemplo; y, finalmente, la garantía de buena atención. El resultado ideal de nuestro programa sería lograr que la gente, al menos en lo que depende del entorno, sea capaz de vivir en paz el proceso de morir.

¿Quién requiere más atención, el paciente o las familias?

Nosotros no atendemos a pacientes, atendemos a familias que tienen un paciente. A veces hay familias que sufren más que el propio enfermo. Por ejemplo, las fases de aceptación no solo son válidas para el paciente, también para la familia o el entorno más directo, especialmente si hay personas mucho más vulnerables. La familia necesita apoyo emocional, educación y ayuda para saber cómo dar respuesta, cómo cuidar y es fundamental porque el paciente necesita que su familia sepa cómo hacerlo. También se necesita apoyo para identificar el riesgo de duelo y prevenir el duelo complicado. Es una mirada sistémica, que es la visión más avanzada y comunitaria de la atención paliativa. Si tanto la familia como el entorno relacional del paciente tienen conciencia de cómo puede ayudar en una situación de enfermedad avanzada, la posibilidad de recibir apoyo se multiplica.

¿Cuándo debemos empezar a prepararnos para la muerte?

Como dicen los ingleses…, es demasiado pronto hasta que es demasiado tarde. Puesto que esto de morirse es una cosa bastante frecuente, hablemos de ello, hagamos pedagogía, e involucremos a toda la sociedad.

