Los médicos, sobre la inyección de 172 millones para Atención Primaria: "Es poco dinero para lo que necesitamos"

El Consejo de Ministros aprueba este martes una partida de 172 millones de euros para mejorar la Atención Primaria y resolver el atasco que sufre tras la pandemia.

"Si esto es para repartir entre todas las comunidades, 17, aunque fuera equitativo, no llega a diez millones, es irrisorio", aseveran desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria cree que la cantidad irá destinada a la compra de tecnología de los centros de salud y piensa que, para resolver los problemas que tienen, "habría que multiplicarla por 50".

Imagen de un centro de salud en Madrid. / Alba Vigaray

El Consejo de Ministros aprueba este martes una partida de 172 millones de euros para mejorar la Atención Primaria y resolver el atasco que sufre tras la pandemia. Así lo anunció durante el fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una inyección económica que desde las sociedades científicas valoran con cautela. Consideran que es insuficiente y creen que, fundamentalmente, irá destinada a la compra de tecnología para los centros de salud, tal y como en su momento avanzó el Ministerio de Sanidad. "Habría que multiplicar esa cantidad por 50", indican desde las sociedades que tachan la cifra de "irrisoria" para resolver todos los problemas que arrastra la puerta de entrada al sistema sanitario desde hace años.

A finales de año, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaban el 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023', una continuación del marco estratégico lanzado en abril de 2019. El documento cuenta con varios objetivos y puntos clave, cada uno de ellos con varias acciones para cumplir antes de 2023. El plan cuenta con financiación para este primer nivel asistencial tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en las aportaciones que realicen las propias comunidades autónomas.

Los 172 millones previstos por Sanidad para reforzar Primaria, se quedan cortos ante las carencias que llevan años sucediéndose, se quejan los médicos.

De hecho, los 172 millones anunciados por el presidente del Gobierno se distribuirán entre las comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) tal y como acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La pasada primavera, el Foro de Atención Primaria -del que forman parte diferentes sociedades científicas- denunciaba, por enésima vez, la situación de precariedad de este nivel asistencial e, incluso, avanzaba que, si no se le pone solución, podría suponer su desaparición. Las malas condiciones y la saturación que, desde antes de la pandemia, viven los centros de salud se están cronificando ante la ausencia de decisiones e inversiones, se quejaban.

Los 172 millones previstos por Sanidad para reforzar Primaria, se quedan cortos ante las carencias que llevan años sucediéndose, insisten los profesionales. Falta inversión -en torno al 15% del gasto sanitario va a este nivel asistencial, cuando se necesita un mínimo del 25%, precisan los sanitarios-; las plantillas están envejecidas y los profesionales o dejan el sistema o, los más jóvenes, se fugan a países con mejores oportunidades. De hecho, las sociedades consultadas por este diario apuntan a que ese dinero irá a parar a la compra de sistemas tecnológicos.

Una cantidad insuficiente

Así lo explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el doctor Rafael Micó, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). A los sanitarios nos les convencen los presupuestos que, tanto el Gobierno central como los autonómicos, han previsto para rescatar a ese primer nivel sanitario. Además, quieren saber qué destino tendrán esos 172 millones porque, inicialmente, señalan, se habló de una partida presupuestaria de 176 millones que iría a parar a la compra de tecnología para los centros de salud.

"Queremos ver la botella medio llena pero habría que multiplicar esa cantidad por 50 para resolver los problemas", apuntan desde Semergen.

"Siempre nos han tenido un poco descuidados. Es importante que ahora sean conscientes de que hay un problema y destinen una cantidad para nuevas tecnologías y resolución, aunque el reparto de 170 millones entre 17 (comunidades) sale a diez millones por comunidad. Y, luego, dividamos por provincias...Queremos ver la botella medio llena pero habría que multiplicar esa cantidad por 40 o por 50 para resolver los problemas. Claro que la tecnología es muy importante para los pacientes, pero me gustaría, aparte de la cantidad, que expliquen bien a qué se destinará esa ayuda. Si es, por ejemplo, para que las comunidades autónomas pongan otro tanto. Arranca una campaña política y se habla de Primaria. Así que lío, hay", indica el doctor Micó.

"Es muy poco dinero"

En la misma línea se pronuncia el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en conversación con este diario: "Si esto es para repartir entre todas las comunidades, 17, aunque fuera equitativo, no llega a diez millones, es irrisorio. No podemos quejarnos, porque todo el dinero que venga será bienvenido, pero desde luego no alcanza a nada, es muy poco dinero, ni siquiera para las necesidades de una inversión mínima de entrada que pudiese mejorar determinados aspectos".

El doctor Lorenzo Armenteros cree que esa cantidad podría ser más resolutiva para reducir las cargas burocráticas de los médicos.

El doctor Armenteros considera que la cifra demuestra "la escasa consideración que tiene para el Gobierno". Añade que, por las noticias que tienen, esa dotación económica iría destinada a "incrementar la tecnología" pero, como su compañero, dice que hay que esperar a ver "el detalle y en qué lo invierte cada comunidad autónoma".

El portavoz de la SEMG insiste en que esa cantidad no va a paliar las carencias que -por ejemplo en recursos humanos- tiene la puerta de entrada a la sanidad. Y, como sugerencia, indica que hay otros aspectos urgentes en los que esa cifra podría ser resolutiva. Habla de invertir en "aquello que permita gestionar la demanda, que reduzca la carga burocrática para poder trabajar en aspectos clínicos y preventivos. ¿Cómo se puede hacer?. Quizá descentralizando determinadas actuaciones que no aportan nada y caen sobre los médicos".

Noticias relacionadas