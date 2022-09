El director general de la OMS: "El fin de la pandemia ya está a la vista"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la covid-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta".

With >1 million deaths in 2022, #COVID19 still is an acute 🌐 emergency.



Many governments face uncertainties about how to prioritize at a time when the pandemic appears to be in transition & when the risk of 🆕 variants emerging & future surges remains.

📌https://t.co/JCf1bY4tJ1 pic.twitter.com/QeEamdcvsT