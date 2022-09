300 gritos de auxilio al día y una (cruda) realidad: hasta 3 meses de espera para acudir a salud mental

300 gritos de auxilio al día. Es la media de llamadas que recibe el teléfono 024, la línea de Atención a la Conducta Suicida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad el 10 de mayo. Cifras aterradoras que se dan de bruces con una crudísima realidad: los largos tiempos de espera para entrar a la red de salud mental en muchas comunidades autónomas. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha recabado datos de las consejerías de Sanidad sobre esas demoras: la media varía desde el mes de Extremadura hasta los 85 días de Andalucía. Hay comunidades que, ni siquiera, hacen públicas las cifras. Si se trata de tentativas de suicidio, la atención urgente se agiliza: 7 días para una cita en Madrid y 3, en Baleares. Pero esto no va de cifras. Va de sufrimiento extremo, de urgencia vital, de descolgar un teléfono porque el dolor te abrasa y pedir que salven tu vida y de que, después, no te dejen solo en el camino. Y va, también, de que el sistema atienda a las familias que viven algo así. "Es demoledor", resume Susi de León, tras sobrevivir al suicidio de un hermano y de su marido.

De León es presidenta de la Asociación Ubuntu, una entidad de supervivientes por suicidio de un ser querido, que se presentó en Cádiz en 2021. Su andadura comenzó antes de la pandemia, alentados por Daniel López psicólogo y presidente de la Asociación Papageno, que trabaja en la prevención y ofrece formación y consuelo a familiares de personas que se han quitado la vida (postvención). Susi es una superviviente, como se conoce a los familiares de personas que se han quitado la vida y que quedan seriamente marcadas. Los grupos de ayuda entre supervivientes son clave para ayudar en la recuperación.

Su hermano se suicidó en 1998, con 30 años, y su marido a los 50, en 2010. "He pasado dos veces por ese infierno", relata. Dos situaciones completamente diferentes, explica. Su hermano tenía una enfermedad mental desde los 14 años. Su marido, una vida equilibrada y dos hijos. "Una familia feliz", describe Susi. Pero los efectos secundarios de una medicación que tomaba -en el prospecto indicaba que provocaban depresión e intento de suicidio, detalla- desataron una tormenta de consecuencias inimaginables.

¿Cómo se sobrevive a algo así?. De León -autora del libro Amazona en la centella. Una bolsa para afrontar el duelo, en el que relata su experiencia- habla desde la distancia que marca un duelo ya resuelto. Por eso, ahora se vuelca en ayudar a quienes se enfrentan a la misma situación. "Para nosotros es sanador. Quiero hablar desde la esperanza. Entre todos nos ayudamos a recuperar las ganas de vivir, porque el duelo por suicidio es muy particular, diferente a otros, devastador", resume.

Sin embargo, todavía hoy las administraciones no reconocen a los supervivientes como un grupo vulnerable. En Andalucía, explica Susi de León, no les han concedido una ayuda precisamente por ese motivo. "Cuando la propia OMS indica que se trabaje en la prevención del suicidio, pero también en los supervivientes, precisamente porque son un grupo de mucho riesgo. El duelo se alarga mucho en el tiempo. Hay mucha sensación de culpa, de sufrimiento", asegura.

Nunca, como ahora, se ha hablado tanto de salud mental. Una prioridad en las políticas de salud pública, señalan los responsables políticos ante una realidad que ya no se puede negar. La pandemia no ha hecho sino empeorar las cosas y, entre los más vulnerables, están los más jóvenes. Las consultas para recibir atención en los servicios de salud mental han aumentado entre un 20 y un 30% en 2021.

Quienes llevan años batallando en este terreno, se quejan: "La falta de recursos de atención a salud mental es un déficit histórico. Esto afecta directamente a los problemas relacionados con la conducta suicida y provoca falta de accesibilidad a la atención adecuada que muchas personas necesitan", explica Daniel López. Habla de un tema no sólo "de carácter sanitario, sino social que necesita un abordaje más holístico, una respuesta contundente de toda la sociedad".

Esta mañana he llamado al 024 porque no podía más, quería terminar con todo de una vez, me piden que guarde toda mi medicación en un sitio de difícil alcance y me derivan a urgencias psiquiatricas.

Voy a urgencias y espero mi turno hasta que me atiende un psiquiatra +