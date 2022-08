Liberar de humo los estadios de fútbol, el último reto de la Asociación Española contra el Cáncer

La entidad pide una actualización de la actual ley antitabaco para que se extienda la prohibición de fumar a todas las instalaciones deportivas, públicas o privadas.

Según la AECC, la prohibición de fumar en los estadios de fútbol sigue vigente por protocolo covid.

El tabaco causa más de 50.000 muertes al año en España. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se ha propuesto lograr la primera generación libre del tabaco para el año 2030, en línea con la Unión Europea. Tras pedir que no se fume en espacios al aire libre como parques o espacios emblemáticos, en las playas o en las piscinas, ahora la entidad, ante el inicio del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Profesional, y las competiciones futbolísticas que se desarrollarán durante la temporada 2022-23, pide, también, que se liberen los estadios de fútbol del humo del tabaco. Esta asociación sostiene que la prohibición de fumar en eventos deportivos sigue vigente por las restricciones del covid-19, pero fuentes de varios clubes defienden que ya no existe protocolo específico en LaLiga y que, por tanto, la situación vuelve a ser la que era antes de la pandemia.

Desde la AECC remarcan: la ley actual protege a la sociedad frente al tabaco en espacios cerrados, pero "es insuficiente a la hora de proteger a la población en general y a los menores, en particular, frente al humo ambiental del tabaco en espacios abiertos". Así, recuerda que no se puede fumar en todos los recintos -aunque sean exteriores- de centros educativos o sanitarios. Tampoco en las zonas o parques infantiles. Sin embargo, sí se puede fumar en playas, parques y zonas verdes; plazas y espacios públicos al aire libre; marquesinas y paradas de transporte público (al aire libre) o estadios de fútbol e instalaciones deportivas que no estén cubiertas.

La asociación que preside Ramón Reyes explica que el marco normativo actual se rige por el protocolo covid-19, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en marzo de este año -que daba por finalizadas la mayoría de restricciones (como comer o beber)- que determinaba que no se permite el consumo de tabaco y de productos relacionados durante el evento deportivo (tanto en espacios interiores como exteriores). Consultada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la entidad asegura que -entre los acuerdos adoptados en esa reunión del 23 de marzo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas- se dictaminó que fumar seguiría prohibido en los eventos deportivos multitudinarios.

Esta prohibición, detallan desde esta asociación, está vigente desde el 1 de abril hasta "nuevo acuerdo de este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Y, de momento, insisten, no ha habido notificación de que se pueda a volver a fumar en los estadios. Lo que le inquieta a la AECC es que no hay regulación prevista al respecto una vez pase la pandemia, quedando "a la voluntad de los clubes deportivos la decisión de que se fume o no en sus instalaciones".

En España sólo hay un caso de normativa autonómica, en el País Vasco, donde se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público.

La entidad se remite al ámbito internacional donde, en los eventos de la FIFA y la UEFA, como el Mundial o la Liga de Naciones, está prohibido fumar, siendo los países organizadores los que garanticen que esto se cumpla. En cuanto a otras ligas europeas, son varios los países que han regulado la prohibición de fumar en estadios profesionales y amateurs, destacando, como ejemplo, la Premier League inglesa que, desde 2007, veta fumar en sus gradas tras la aprobación de la ley antitabaco británica.

El caso español

En España, precisa la AECC, sólo hay un caso de normativa legislativa autonómica, en el País Vasco, donde se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada, como los estadios de fútbol o los frontones, aunque se permite en las plazas de toros. A nivel privado, clubes como el FC Barcelona, el Málaga CF o el Deportivo de la Coruña prohibieron hace años fumar en sus estadios y, otros, como el Atlético de Madrid o el Valencia CF, han puesto en marcha recientemente iniciativas de zonas libres de humo en sus estadios y ciudades deportivas.



Ante la falta de un marco regulador antitabaco en campos y estadios de fútbol españoles, la AECC insiste: se necesita una actualización de la actual ley antitabaco para que todas las instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, a nivel profesional y a nivel formativo, sean espacios libres de humo. Es más, se precisa mayor voluntad y compromiso para avanzar en la liberación del humo de tabaco de espacios al aire libre.

A finales de mayo, la AECC lanzaba una campaña campaña de sensibilización social para que espacios emblemáticos en España -como el parque de El Retiro en Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca, la Ciutadella en Barcelona, los jardines de Viveros en Valencia o la calle Larios en Málaga, entre otros 44 lugares icónicos de muestro territorio- se liberasen del humo del tabaco. El 72% de los menores están expuestos al humo del tabaco, el 43% de ellos en espacios al aire libre donde inhalan más de 70 sustancias cancerígenas, incide la AECC.

Preocupación por la ampliación de la ley

La entidad, como otras que lideran la lucha contra el tabaquismo, aprovecha para deslizar su preocupación ante el punto muerto en el que están tanto la ley antitabaco como el anunciado Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025. Un documento que fue aplaudido por las sociedades científicas -destaca por contener modificaciones legislativas para, entre otros aspectos, extender los espacios libres de humo en el exterior como las terrazas o los propios estadios de fútbol- pero, en la práctica, no avanza.

Este mismo verano, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), pedía a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una reunión de urgencia ante lo que consideran "el desistimiento" por parte de su departamento de iniciar el proceso de la anunciada reforma de la ley antitabaco, que data de 2010 y que debería introducir sus modificaciones en la presente legislatura. Además, recuerdan que el Ministerio también tiene pendiente de aprobar y poner en marcha el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que ya acumula siete meses de retraso.

El tabaco, recuerda la AECC, causa más de 50.000 muertes al año en España y, entre los menores, multiplica el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta y se normaliza su consumo, promoviendo que los jóvenes comiencen a fumar a una edad temprana (la edad media de inicio en el consumo es de 14,1 años) y que sea la segunda sustancia tóxica más consumida entre 14 y 18 años.

