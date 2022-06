Madrid sólo recibe 11 vacunas de la viruela del mono tras 370 casos confirmados

El Ministerio de Sanidad ha reclamado un informe clínico previo que justifique la administración en casos de contacto estrecho con un positivo, como determina el protocolo de Salud Pública.

Los casos detectados de viruela del mono no dejan de crecer en Madrid, epicentro de la crisis sanitaria. Con datos aportados por la Consejería de Sanidad a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA son ya 370 los confirmados y 135 descartados. La Comunidad se queja de que no hay vacunas para pinchar a los contactos estrechos y que el Ministerio de Sanidad les está pidiendo justificar, una a una, las dosis que están solicitando. Hoy mismo arranca la vacunación -con Imvanex, del laboratorio danés Bavarian Nordik- pero las autoridades sanitarias de Madrid se quejan: pese a que el número de positivos no para de subir, sólo disponen, por ahora, de once viales para todos esos contactos estrechos.

Esta misma mañana de martes, tras una visita el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, denunciaba los impedimentos que está poniendo el Ministerio para que la comunidad pueda recibir alguna dosis de la vacuna de la viruela del mono. Zapatero detallaba una primera llegada de once viales para contactos estrechos de pacientes positivos para empezar hoy a administrarlas a ese grupo. Por ahora, el Ministerio de Sanidad ha recibido 200 vacunas que ha comprado, al margen del contrato al que se ha adherido con otros países a través de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA).

Por la limitada disponibilidad de dosis, Salud Pública dice que se priorizará la vacunación posexposición a la enfermedad para personas con alto riesgo de gravedad o exposición.

Por tanto, las dosis que han llegado a Madrid, con 370 positivos confirmados, como se ha dicho, son casi testimoniales. Además, según explican fuentes de la Consejería este diario, Sanidad ha reclamado un informe clínico previo que justifique la administración en casos de contacto estrecho con un positivo, tal y como aprobó la pasada semana la Comisión de Salud Pública. El protocolo al que se ha dado luz verde indica que, por la "limitada disponibilidad de dosis", se priorizará la vacunación posexposición a la enfermedad para grupos de personas con alto riesgo de gravedad o de exposición.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba a finales de mayo que el Gobierno adquirirá vacunas y antivirales, a través de una compra centralizada por la Unión Europea. Sin embargo, esas vacunas de momento no han llegado a España que, por ahora, dispondría de 200 viales para repartir entre las comunidades. Lo mismo sucede en el caso del antiviral antiviral Tecovirimat.

Sanidad ha solicitado ahora a la Consejería de Sanidad un informe que justifique la situación clínica del paciente para su administración, que debe contar con el visto bueno del Ministerio. "Los trámites hay que hacerlos en un tiempo que no vaya más allá del quinto día", ha indicado el viceconsejero Zapatero. En este sentido, ha recordado que su administración en los primeros cuatro días desde el contacto eliminaría por completo la dolencia y, a partir del cuarto día y hasta el decimocuarto, los síntomas se aliviarían. "Si perdemos más tiempo de ese, el efecto de la vacuna disminuye su utilidad de forma notable", ha subrayado.

El pico máximo del brote fue hacia el 17 de mayo y, desde entonces, se ha detectado una media de unos 20 casos diarios.

Antonio Zapatero ha indicado también que, por la distribución de los casos, parece que el pico máximo del brote fue hacia el 17 o 18 de mayo y, desde entonces, se ha detectado una media de unos 20 casos diarios. "Sí que parece que esa curva fue máxima en esa semana de mayo y a partir de ahí se tiende a disminuir o estabilizar", ha puntualizado.

El viceconsejero ha señalado que la viruela del mono es muy contagiosa en casos de contacto estrecho y la serie de Madrid apunta a cuatro o cinco contactos estrechos, con un periodo de incubación (intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) que suele ser de 6 a 16 días, aunque puede oscilar entre 5 y 21 días. Según ha explicado el viceconsejero la Comunidad necesitaría entre 80 y 100 vacunas para frenar los contagios.

El viceconsejero Antonio Zapatero dice que aún no se sabe si el número de casos se mantendrá o si comenzarán a bajar y el brote estará controlado en breve.

El viceconsejero ha señalado que, según sus estimaciones, el número de casos se mantendrá en los próximos días y falta tiempo para saber si comenzarán a bajar y el brote estará controlado en breve. Ha destacado, también, que ha aumentado el número de casos sospechosos detectados desde que, varios hospitales de la región, entre ellos el propio Gregorio Marañón, comenzaron a finales de mayo a realizar las pruebas PCR para determinar la positividad en casos en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

