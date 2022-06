Fernando Simón afirma que la pandemia "no se ha terminado": "El otoño será clave"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. / EFE/Ana Escobar

La situación de la pandemia de covid es ahora "a priori favorable", "vamos bien", pero "no se ha terminado" y el otoño "será un momento clave", también para ver si hay que tomar otras decisiones, como una nueva dosis de la vacuna, que de momento "quizá no sea necesaria", según el director del centro de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Simón, que ha participado este lunes en Valladolid en una jornada sobre "One Health, la salud en todas las políticas", ha sostenido en declaraciones a los medios que todavía "hay muchos riesgo de por medio que hay que ver como evolucionan", y ahí el otoño será un momento clave para ver que pasa con "la inmunidad, las nuevas variantes, o la transmisión".

"Aunque es cierto que la situación en estos momentos, a priori, es favorable, con una población muy bien vacunada, que condiciona mucho la evolución de la pandemia en cuanto a la gravedad y la letalidad y la transmisión", y aunque hay muy pocas medidas no farmacológicas esos contagios "están poco a poco controlándose", ha reflexionado.

"La situación es muy favorable pero no se ha terminado, todavía tenemos que tener mucho cuidado", ha insistido Simón, para quien la "causa fundamental de que empecemos a estar mejor es la vacunación".

En esa línea, ha dicho que no sabe si harán falta nuevas dosis de refuerzo aunque los datos en España indican que hay una estabilidad en la inmunidad que ha generado la pauta completa más la dosis de refuerzo, y serán los expertos los que decidan si hacen falta nuevas dosis o no, y cuando sería el momento. "Hasta ahora los datos que manejamos en España indicarían que aunque no es desacartable quizás no sea necesaria, al menos por el momento", esa nueva dosis de recuerdo, aunque habrá que esperar, ha planteado Simón, a ver que pasa en los próximos meses y "en otoño que quizá sea el momento en el que haya que tomar decisiones y que como colectivo debemos tratar de asumir por el bien de todos".

En cuanto a si hay que aprender a convivir con las pandemias, ha incidido en que las nuevas generaciones deben entender la transmisión de enfermedades de forma diferente, ya que los riesgos se mueven mucho más rápido. "Qué sentido tiene hablar de si hay o no pandemias cuando un riesgo local en un espacio de pocas horas está en la otra punta del mundo", se ha preguntado el experto.

Y en ese sentido, ha incidido en que ahora mismo "el riesgo pandémico existe casi constantemente pero tenemos mucho mas medios detectarlo y controlarlo; a veces se controlan a tiempo y otras un poquito tarde y genera problemas muy gordos, pero lo cierto es que cada vez tenemos mejores herramientas y poquito a poco nos vamos preparando".

Simón ha confiado en que esta sea la última pandemia, pero si no es así espera que se haya aprendido mucho de la misma para prepararse para que el impacto de los "siguientes riesgos sea en la medida de lo posible menor".

Ya ha defendido ese avance en la salud en todas las políticas para que "el mundo que no nos expulse a los seres humanos, que llevamos unas décimas de segundo aquí, no somos para el mundo prácticamente nada". El "objetivo no es conseguir que el mundo sea de una u otra forma sino conseguir que el mundo nos permita estar ahí un poquito más".

Y ya se han descubierto algunas cosas que "hacen que el mundo quiera expulsarnos", como un uso inapropiado de los combustibles fósiles, un volumen de consumo enorme, con un modelo de consumo inadecuado "para nuestros intereses como humano". Hay que cambiar no por el planeta, que también sino en la medida que nos afecta como seres humanos "y, o lo entendemos así, o no seremos capaces de estar en el mundo un poquito más", ha concluido.

