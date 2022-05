Sanidad ve "probable" un foco de contagio de viruela del mono en el Maspalomas Pride

La Consejería vincula uno de los casos sospechosos en las Islas con el evento

Los expertos insisten en la importancia de no estigmatizar a ningún colectivo

Gay Pride Maspalomas / Carlos Novella

Yanira Martín



La viruela del mono se ha expandido rápidamente por España, que es el país europeo que concentra el mayor número de casos. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad ha confirmado una treintena de cuadros clínicos positivos en la afección, todos ellos en la Comunidad de Madrid. La mayoría corresponde a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros varones.

Ahora bien, tal y como publicó este sábado el periódico El País, los servicios de Salud Pública del Gobierno de Canarias tratan de investigar si el Maspalomas Pride, celebrado entre el 5 y el 15 de mayo en el sur de Gran Canaria, ha podido convertirse en el segundo foco del brote –el primero es una sauna del barrio madrileño de Malasaña que fue clausurada el viernes por las autoridades sanitarias–. El evento organizado en la Isla contó con la asistencia de casi 80.000 personas de distintas nacionalidades y el mismo diario afirma que a él acudieron varios de los positivos detectados en la capital estatal, así como algunos de los constatados en Italia.

Cabe recordar que en el Archipiélago se encuentran bajo investigación dos casos sospechosos –uno en Gran Canaria y otro en Tenerife–, si bien la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico confirmó hoy que solo uno está vinculado con la fiesta que acogió Maspalomas. "Es posible que el evento haya contribuido a la transmisión del virus, pero aún es pronto para saber el peso que ha tenido y poder confirmar esta información. Lo importante es que las personas con síntomas compatibles llamen al 112 para ser tratadas precoz y adecuadamente", advirtieron desde el departamento del Gobierno canario.

En este sentido, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Juan Alemán, aseguró que, ahora mismo, "la prioridad es encontrar todas las fuentes potenciales de contagio" y obtener información de un mayor número de cuadros para poder establecer un origen. "Es evidente que, al igual que ocurre con cualquier otro evento multitudinario, el Maspalomas Pride es un caldo de cultivo para las enfermedades contagiosas. Conociendo las particularidades de este brote y del propio encuentro es de esperar que haya ayudado a la transmisión de la patología, pero aún desconocemos en qué medida", apostilló el responsable del área.

No obstante, quiso hacer hincapié en la importancia de no estigmatizar a ningún colectivo. "Una de las características que tienen los brotes es que se están registrando en grupos de personas que tienen prácticas sexuales de riesgo, lo que puede ayudar a acotar las cadenas de transmisión al no estarse produciendo entre la población en general", valoró el director general de Salud Pública. "Lo que no podemos permitir es que se estigmatice a ningún colectivo. Además, hay que tener claro que no es una enfermedad de transmisión sexual, ya que se puede contagiar por varias vías", agregó.

Sobre los casos reportados por el Archipiélago y que están siendo analizados en el Centro Nacional de Microbiología, Alemán garantizó que será en el transcurso de este fin de semana, o bien, durante la mañana del lunes, cuando se conocerán los resultados. "Ambos presentan todos los síntomas característicos de la enfermedad y cumplen con los criterios clínicos y epidemiológicos, por lo que es muy probable que se confirmen. Afortunadamente, los pacientes están teniendo una buena evolución y se encuentran en seguimiento en sus domicilios", detalló.

Según la Consejería, es competencia de las direcciones generales de Salud Pública de cada comunidad autónoma investigar los casos que se detectan en su región y compartir también con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) la información epidemiológica relativa a los contactos estrechos que pueda haber fuera de su territorio . "A nivel nacional, una de las particularidades que tiene el estudio de los contactos estrechos es la dificultad de la trazabilidad, toda vez que un número importante de personas no pueden ser localizadas porque los sujetos desconocen su identidad, o bien, porque no desean identificarlas", anotó José Juan Alemán.

El resultado de los cuadros en estudio se conocerá mañana como muy tarde, según Salud Pública

Hay que señalar que José Poveda, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), publicó hace unos días en su cuenta de Twitter que el Maspalomas Pride pudo haber sido el punto de partida de los contagios del virus del mono. "Sospechaba que algunos de los sujetos que dieron positivo en Madrid habían estado en Gran Canaria. Efectivamente esto fue así y seguirán registrándose más porque el período de incubación puede alcanzar hasta las tres semanas", manifestó el experto, que no dudó en poner de relieve que se trata de un episodio circunstancial. "Los primeros casos se podrían haber declarado perfectamente entre la población heterosexual, ya que el contagio se produce por el contacto directo con el material infectado", destacó.

En base a las palabras del doctor Poveda, la patología es causada por un virus ADN que es muy resistente en el medio externo, pero su capacidad de transmisión es baja. "La principal fuente de infección es a través del contacto con las pústulas que aparecen en el cuerpo y, en menor medida, por la vía aérea. Ahora han surgido contagios por haber mantenido relaciones sexuales con afectados, pero esto es la primera vez que sucede", resaltó el profesional.

El también profesor de Epidemiología, Medicina Preventiva y Enfermedades Exóticas explicó que, hasta 1980, esta patología se había presentado de forma esporádica en África, pues hasta ese año se vacunaba contra la viruela con el virus vaccinia –de origen bovino– , con el que se consiguió erradicar la viruela humana. "Se tuvo constancia de su existencia en 1958, pero en esa época se vacunaba y los sujetos en África no padecían la enfermedad como consecuencia del virus de los monos. Fue a partir de 1980, a raíz de suspender la inoculación, cuando empezaron a apreciarse casos en las nuevas generaciones no inmunizadas. Desde entonces, le hemos seguido la pista", aseveró el docente, que además informó de que en Nigeria se registraron 558 cuadros clínicos el pasado año.

Existen dos tipos de virus de la viruela del mono. Uno de ellos tiene una tasa de mortalidad del 1%, mientras que el otro reúne un índice del 10%. "En este caso, el patógeno que está circulando es el que tiene la menor tasa de mortalidad. Por suerte, evoluciona de forma favorable en la mayor parte de los casos y las lesiones que causa suelen ser de carácter leve o moderado".

La patología suele remitir a las tres semanas, pero todo depende del estado inmunitario de los sujetos y de la dosis infectante. "Hay personas en las que el microorganismo se disemina con mayor facilidad y desarrollan pústulas por todo su cuerpo. De hecho, la infección puede ser sistémica y conducir a la muerte si no es tratada con antivirales", señaló José Poveda. Además de las lesiones en la piel, otros síntomas comunes son los dolores musculares y de cabeza, cansancio o la aparición de adenopatías y fiebre.

Pero, ¿qué ocurriría si se produjera una transmisión comunitaria descontrolada? A juicio del doctor, habría que recurrir a la vacuna contra la viruela. "Hay que aprovechar la ventaja de la baja transmisibilidad, por lo que si los sujetos están bien informados y los médicos diagnostican rápidamente será posible extinguir los brotes. De lo contrario, habría que vacunar a toda la población que no ha accedido a esta protección".

El Ministerio de Sanidad ya cuenta con un protocolo de actuación que recoge las recomendaciones de los organismos internacionales para garantizar el diagnóstico precoz y la ejecución de las medidas pertinentes.

