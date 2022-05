¿Nueva fase de la pandemia? El virus se dispara otra vez en Sudáfrica con dos variantes de ómicron

Científicos de todo el mundo llevan semanas analizando con inquietud la evolución de dos nuevas subvariantes de ómicron. Pueden provocar un nuevo capítulo de esta inacabable pandemia, alertan los expertos. Llamadas BA.4 y BA.5, son aún más infecciosas que la mutación original, aunque la gravedad de sus efectos parece similar, y de momento han provocado que los contagios vuelvan a dispararse en Sudáfrica, el país donde comenzó la penúltima fase de la emergencia sanitaria, que marcó a principios de año niveles de incidencia desconocidos en Europa y Norteamérica.

Los casos de coronavirus se han triplicado en Sudáfrica durante la última semana y los ingresos hospitalarios comienzan a acelerarse. Todavía es pronto para saber si lo que ocurrió hace unos meses puede repetirse ahora, y que lo que acabe pasando aquí sea una réplica de lo que haya pasado previamente allí. Pero algo comienza a estar claro: los nuevos sublinajes, que ya han comenzado a aparecer en España y otros países europeos, si bien de momento con escasa presencia, muestran cómo el virus evoluciona ahora de forma diferente, debido a los mayores porcentajes de inmunidad, ya venga esta derivada de las vacunas o de infecciones previas.

Hasta ahora, el consenso científico señalaba que cada nueva ola de la pandemia venía provocada por una nueva variante, pero en esta ocasión puede deberse a solo unas modificaciones dentro de la propia ómicron. Hace unos días, científicos sudafricanos publicaron un estudio en el que analizaron muestras de 39 personas que habían sido infectadas por esta mutación a finales del año pasado. El trabajo concluyó que las dos nuevas subvariantes, BA.4 y BA.5, tenían la capacidad de esquivar los anticuerpos de aquellos que habían sufrido ómicron, y también, aunque en menor medida, de quienes estaban vacunados.

Según los resultados preliminares, “el covid-19 puede estar evolucionando de forma diferente y no necesitar una nueva variante para provocar una nueva ola de infecciones”, consideró Tulio de Oliveira, director del centro de respuesta a las epidemias en Sudáfrica y responsable del equipo de expertos que descubrió en noviembre la variante ómicron. “Todos estamos cansados de este virus, pero el virus no está cansado de nosotros”, argumentó el científico.

Today, new results from our friend @sigallab show that previous infections with Omicron BA.1 will not be sufficient to prevent a second infection with BA.4 and BA.5. This confirm our epi and Evo results suggesting that South Africa may start a new wave of infections with BA.4 & 5 pic.twitter.com/CfDXRX9M85