La vacunación covid en niños toca techo: Cataluña y Madrid, las comunidades más estancadas

Sólo un 41,3% de los menores de entre 5 y 11 años tienen la pauta completa y, por comunidades, Cataluña, Murcia o Madrid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Sevilla, son las que tienen las tasas más bajas

Una niña es atendida en una unidad ’Kid Covid’ en Palma de Mallorca. / Cati Cladera

Los pediatras llevan tiempo alertando que la vacunación frente al covid-19 en los niños españoles está estancada. Con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, sólo un 41,3% de los menores de entre 5 y 11 años tienen la pauta completa. Así que los especialistas ya no sólo hablan de parón. Van más allá y consideran que esa vacunación pediátrica "ha tocado techo", lejos de un 90% de cobertura que ven aconsejable señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el doctor Ángel Hernández Merino, colaborador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Además, los médicos han constatado un descenso en las coberturas frente a otras enfermedades y subrayan desigualdades entre las comunidades en la inmunización frente a la tosferina en embarazadas. Piden no bajar la guardia.

Por CCAA, entre las que tienen más niños vacunados con dos dosis destacan Galicia (62,7%), Extremadura (60,2%) o Asturias (56,9%)

Con los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Carolina Darias -la fecha del último informe es del 22 de abril- un 54% de los niños españoles de entre 5 y 11 años (2.058.317 menores) tienen un pinchazo de la vacuna frente al covid. Y un 41,3 % (1.576.366 niños) tienen la pauta completa. Por comunidades autónomas, entre las que tienen más niños vacunados con las dos dosis destacan Galicia (62,7%), Extremadura (60,2%), Asturias (56,9%) o Castilla y León, con un 55,5 % de pequeños con dos pinchazos.

En el extremo contrario, se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (con un 23,1% y un 18,1%, respectivamente) o Cataluña -con un 29,0%-; Murcia (33,9%) o Madrid, donde sólo un 36,1% de esos menores tienen la pauta completa. Sobre Cataluña y Madrid, dos autonomías con mucha población, llama la atención precisamente el doctor Ángel Hernández Merino desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Cataluña o Madrid, por debajo de la media

"Ambas comunidades suman uno de cada tres habitantes de nuestro país y, sin embargo, van por debajo de la media respecto a la vacunación covid de los niños, pese a que se supone que tienen recursos suficientes. Si no han logrado el objetivo de inmunizar a más niños, es porque probablemente no hayan puesto toda la carne en el asador", apunta el pediatra de Atención Primaria. Hay que recordar que esa campaña arrancó el pasado 15 de diciembre de 2021, con España sumida en el tsunami de contagios provocados por la variante ómicron.

El "cansancio pandémico o la pérdida de la percepción del riesgo" ralentizan la campaña

El médico admite que las altas tasas de infección por esa variante en los pasados meses de enero y febrero, han propiciado que se retrasara la inmunización en los menores. Pero, advierte, a esa explosión de contagios a inicios de año "se ha sumado el efecto cansancio pandémico, el efecto de pérdida de la percepción del riesgo o de pensar que la vacuna no protegía por esta infección, lo que no es cierto".

"Parece que Ministerio y CCAA se dan por satisfechas con ese resultado"

¿Remontarán esas coberturas vacunales frente al coronavirus entre los más pequeños ahora que en España ya se han acabado todas las restricciones frente al virus, incluida la mascarilla en interiores? "Pues me temo que ya hemos tocado techo. Se ha vacunado a un 54% de los niños con una dosis. Con dos dosis, el 41,3%. Queda mucho, pero creo que ese va a ser el techo que vamos a poder alcanzar. A menos que comunidades y Ministerio emprendieran alguna acción determinada, que por ahora no lo veo. Parece que se dan por satisfechas con ese resultado", responde el médico, quien considera que la inmunización de los menores frente al coronavirus debería acercarse a las tasas de los adultos, es decir, en torno al 90%.

Recuperar las coberturas

Por otro lado, y con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra entre el 23 y el 30 de abril, la AEPap ha dado un paso al frente para recuperar las coberturas de vacunación en los niños y adolescentes. También en embarazadas, de cara a la protección de los recién nacidos. Afirman que una de las consecuencias indirectas de la pandemia ha sido la pérdida de contacto de algunas familias con el sistema sanitario lo que, aseguran, ha acarreado una disminución en las coberturas de recuerdo de las vacunas de meningococo C de los 12 meses y la dTpa (difteria, tétanos y tosferina) a los seis años, y de ambas dosis de la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

Una enfermera prepara una vacuna contra el covid. / EPE

"Hemos visto como la pandemia ha ocasionado una cierta pérdida de algunas vacunaciones. Con los últimos datos publicados por el Ministerio, se ha dado un pequeño paso atrás. Son pasos pequeños, no alarmantes, pero sí que nos debemos anticipar antes de que haya efectos negativos más importantes. Por eso, ponemos como ejemplos esas inmunizaciones", señala el pediatra a este diario. El médico se retrotrae a los meses de confinamiento y los posteriores, en los que las "familias y los niños acudieran en menor grado a los centros sanitarios a completar sus calendarios". Un paso atrás, apunta, "que ha sido recuperado sólo en parte".

Vacunas frente a la meningitis

Los pediatras señalan que les faltan datos. Indica el doctor Hernández Merino que Ministerio y comunidades "deberían ponerse las pilas" porque "nos están facilitando información parcial y muy retrasada". Además, subraya que no todas las autonomías van al mismo paso. Pone por ejemplo el caso de la vacunación frente a la meningitis en los adolescentes. En octubre de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba un documento en el que pedía a todos los estados miembros que se comprometieran a poner en marcha las medidas necesarias para derrotar a la meningitis antes de 2030. En el caso de la vacunación de rescate en adolescentes frente a los meningococos ACWY, que se recomienda en el calendario vacunal oficial y que se interrumpió durante la pandemia, el médico asegura que se ha comenzado en todas las comunidades menos en Canarias, que no ha empezado todavía. "La vacunación de rescate de todos los adolescentes menores de 18 años de edad debiera de estar ya muy avanzada; sin embargo, en esa comunidad no se ha empezado", añade el médico.

Una brecha de información

El pediatra se queja de otras comunidades que, como Aragón o Baleares, "tienen un déficit de información importante y hay una brecha que hace que no sepamos cómo estarán". Informalmente, añade el médico, "se nos dice que son problemas de registros y de incompatibilidad de los sistemas de registros de las comunidades. Además, no todas ponen el mismo empeño".

Niños ucranianos en España reciben a otros compatriotas. / EPC

Además, resalta el médico, actualmente sólo cinco comunidades autónomas cumplen el objetivo de alcanzar coberturas de vacunación del 95% con dos dosis de triple vírica a los 3-4 años de edad, lo que resulta fundamental para impedir la circulación del virus del sarampión. Recuerda que hace muy pocos años se registró en algunos países de Europa un elevado número de casos vinculados a la disminución en la vacunación. Otro aspecto que destacan los médicos es la desigual cobertura de embarazadas frente a la tosferina en distintas comunidades.

La AEPap también ha recordado la importancia de actualizar el calendario de acuerdo a los vigentes en cada comunidad, de pacientes que contactan por primera vez con el sistema sanitario, como en el caso de los niños refugiados que han llegado a España. "Insistimos en la necesidad de comprobar la vacuna del sarampión, la triple vírica, la de la polio... Porque en el caso del covid apenas estaban inmunizados. Son fáciles de administrar y varias se pueden poner a la vez, pero no tenemos datos de cómo se está desarrollando esa campaña", concluye el pediatra.

