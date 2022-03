"Fui al médico por una mordedura y me puso a dieta": la discriminación por estar gordo inunda las consultas

Rosa López posa para antes de la presentación del reality que presentó para Movistar + / José Luis Roca

Hace un mes, Davinia fue a su médica de cabecera. Un perro le había mordido la mano y, tras darle puntos en urgencias, así se lo recomendaron.

"Lo primero que hizo fue pesarme. Y antes de mirarme la mano, me midió todo lo medible", relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Me enfadé. Vengo a que me revises la mano, pero siempre me haces lo mismo. Cada vez que me ve me saca el mismo tema. Me pide una analítica y sale todo bien, pero sigue empeñada en que me meta en una de esas dietas impresas. Está obsesionada con que adelgace. Por eso odio ir al médico. Lo de la mordedura fue surrealista".

Davinia, de 38 años y natural de Canarias, cuenta que tiene sobrepeso desde que le bajó la primera regla. Fue entonces cuando le diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico, un trastorno hormonal que puede provocar grandes aumentos de peso. "

