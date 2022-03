La Covid se 'gripaliza' en Cataluña y pasa a ser "un virus respiratorio más"

3 Se lee en minutos Beatriz Pérez



La famosa 'gripalización' de la pandemia de covid-19 ha llegado a Cataluña. A partir del próximo lunes, la Conselleria de Salut dejará de contar caso por caso (la web dadescovid.cat solo se actualizará los martes y viernes) y los contagios confirmados que sean asintomáticos o leves no tendrán que hacer un aislamiento estricto como hasta ahora.

Salut ha presentado este viernes la actualización del protocolo de actuación frente al covid-19, una adaptación al territorio de la 'Estrategia de vigilancia y control frente al covid-19' aprobado el martes por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. El coronavirus pasa, así, a ser "un virus respiratorio más", como la gripe, en palabras de la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas. "[Si tienes covid-19] Tienes que comportarte igual que con otros virus: no ir a ver a personas vulnerables y cuidarte", ha añadido.

La elevada cobertura vacunal de la población, unida a la inmunidad de todas las personas que se han contagiado pro la variante ómicron, la menor gravedad de esta variante y una ocupación hospitalaria inferior a la esperada han empujado a las autoridades sanitarias a limitar las indicaciones de los aislamientos. "Los esfuerzos se concentrarán en las personas vulnerables", ha señalado por su parte el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.

Adiós, cuarentena

La gran novedad de esta 'gripalización' de la pandemia es que las personas contagiadas de covid-19 que sean leves o asintomáticas no tendrán que hacer cuarentena. Tampoco sus contactos tendrán que aislarse ni hacerse tests. Así, Salut no realizará la identificación de los casos confirmados de forma activa en la población general. Cabezas ha recordado que, en la fase de mitigación de la epidemia en la que entró hace semanas Cataluña, ya no se hacían tests a los contactos.

Quienes tengan covid-19, aunque sean leves o asintomáticos, deberán limitar la interacción social, no ver a personas vulnerables, permanecer en el domicilio el máximo tiempo posible y utilizar la mascarilla. Igual que con el resto de virus respiratorios. Además, las bajas solo se harán "con criterios clínicos" (es decir, a los casos graves) o por indicaciones en los ámbitos más vulnerables: ya no habrá bajas automáticas para hacer aislamientos por tener covid-19, sino "recomendaciones" para tratar la enfermedad. Un enfermo leve de covid-19 es aquel que no tiene enfermedades de base ni dificultades respiratorias.

Entornos vulnerables

Los esfuerzos anticovid se centrarán, a partir del lunes, en los "ámbitos vulnerables" como los geriátricos. Allí se harán pruebas diagnósticas a los positivos y sus contactos el primer día y el tercero. Los positivos se tendrán que aislar, pero cinco días, ya no siete. Además, se les harán antígenos seriados cada 24 o 48 horas hasta que el resultado sea negativo.

Los contactos estrechos no tendrán que hacer cuarentena, pero sí se les hará PCR para saber si están contagiados.

Además, Salut solo hará cribados de covid-19 en los nuevos ingresos en residencias y en las cirugías mayores ambulatorias. También en los trabajadores de los centros residenciales: los vacunados se harán antígenos cada 14 días; los no vacunados, cada siete. En los colegios no habrá medidas específicas a no ser que haya algún caso de "vulnerabilidad".

Menos pruebas

Así, las pruebas diagnósticas de covid-19 se recomiendan ahora en mayores de 60 años que crean haberse contagiado, a las personas de entornos vulnerables y a aquellas que tienen gravedad clínica (aquellas que presentan un cuadro de infección respiratoria aguda que requiera de ingreso hospitalario). También a quienes hayan estado, en los últimos 14 días, en alguna región donde circule alguna variante del SARS-CoV-2 que sea "de interés".

En los próximos días, quienes consulten la web dadescovid.cat verán cómo bajarán la incidencia del virus, debido a que se contarán menos casos. Salut calcula que el menor seguimiento del virus no se traducirá en un mayor impacto asistencial. "Tampoco se hace un seguimiento caso por caso de la gripe", han justificado Mendioroz y Cabezas.

