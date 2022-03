300.000 pacientes con EPOC piden el fin de un visado para la triple terapia que les ha cambiado la vida

Se cumple un año de la aprobación de una enmienda que, por la pandemia, suspendió temporalmente el visado impuesto por el Ministerio de Sanidad a la triple terapia en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, ahora, los pacientes, piden que la medida sea definitiva

La retirada de la traba burocrática beneficia a cerca de 300.000 pacientes con EPOC moderada o severa que se convirtieron en población de muy alto riesgo frente al coronavirus

Pacientes con EPOC (a la izquierda, María Martín) en un acto reinvidicativo. / APEPOC

Este 18 de marzo se cumple un año de la aprobación de una enmienda que suspendió temporalmente el visado impuesto por el Ministerio de Sanidad a la triple terapia en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): la combinación de tres clases de medicamentos (un corticoide, un LAMA y un LABA) en un solo dispositivo. Una medida que benefició a cerca de 300.000 pacientes con EPOC moderada o severa, un 10 % de los más de 3 millones de españoles que sufren esta enfermedad. Ahora los pacientes están inquietos: la disposición se aplicó con "carácter excepcional" y su vigencia se extiende hasta la finalización de la emergencia sanitaria. Piensan que la 'gripalización' del covid-19 puede acabar con esa excepcionalidad para acceder de forma sencilla a un tratamiento que les ha cambiado la vida.

La EPOC ya está considerada como la tercera causa de muerte en España. Es una enfermedad pulmonar que causa una grave limitación en la capacidad respiratoria, que además provoca tos, fatiga, sensación de ahogo, y producción de mucosidad. Los pacientes muestra una dificultad continua para respirar, una sensación de opresión en el pecho y sensación de agotamiento permanente. El coronavirus les ha convertido en enfermos muy vulnerables.

¿Cómo es vivir con EPOC? "Difícil, es difícil"

¿Cómo es vivir con EPOC? "Difícil, es difícil", resume María Martín, a quien le diagnosticaron la enfermedad en 2015, desde su casa de Madrid. María es parte activa de la Asociación Española de Pacientes con EPOC (APEPOC), una de las entidades que, en los últimos días, ha mostrado su inquietud porque el nuevo escenario de 'gripalización' del coronavirus suponga, también, el fin de las facilidades que han tenido durante los dos últimos años para acceder al último avance para el tratamiento de esta enfermedad. La emergencia sanitaria dejó en suspenso la traba administrativa que, antes de la crisis, tenían los pacientes para acceder a este tratamiento.

La pandemia convirtió a los enfermos con EPOC en un colectivo especialmente vulnerable. Hace ahora un año, el colectivo celebraba que, con la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, se aprobaba también la supresión temporal del visado a la triple terapia de la EPOC, uno de los tratamientos que ha demostrado ser más efectivo. El visado se suele imponer a algunos fármacos que, o son muy caros, o están en fase experimental o tienen efectos secundarios muy importantes. En su caso, precisan, no se daba ninguna de estas circunstancias.

Una traba burocrática

La triple terapia está considerada por los médicos como una innovación terapéutica. Es segura y eficaz y, además, defienden, ahorra dinero al sistema sanitario. Según explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde la Asociación Española de Pacientes con EPOC (APEPOC) el visado era una traba burocrática que ralentizaba el acceso a este tratamiento a los afectados que lo necesitaban, además de generar desigualdades entre las comunidades autónomas.

La medida sobre su supresión -en la que llevaba más de un año trabajando la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ)- fue acogida con enorme alegría por las asociaciones de pacientes. La triple terapia incluye tres principios activos que los enfermos ya tomaban por separado en sus inhaladores, explica a este diario el doctor Raúl de Simón, que trabaja en un centro de salud de Madrid. La principal ventaja, indica el médico, también asesor de APEPOC, es que se trata de que los pacientes pueden disponer de tres fármacos en un sólo dispositivo lo que "facilita mucho poder cumplir los tratamientos".

Una medida excepcional

El Ministerio de Sanidad, apuntan los pacientes, estableció ese triple visado por precaución. El doctor De Simón detalla que hay varias triples terapias -en concreto tres- para enfermos de EPOC comercializadas en España desde hace cuatro años. La más reciente, desde el pasado febrero, de la farmacéutica Astra Zeneca. Acceder a esas terapias, antes de la pandemia, añade, ya era complejo para los pacientes.

Lo confirma María Martín cuando recuerda como, pese a que su neumóloga le recomendó este nuevo tratamiento, todos los años debía realizar "un informe, mandarlo a la burocracia y que lo sellaran". Algo que le causaba inquietud explica esta madrileña de 69 años que, pese a depender de una máquina de oxígeno, hace una vida lo más normal posible.

El miedo de los enfermos es ahora que, ante un supuesto fin de la pandemia, vuelva a instaurarse ese visado y vuelvan las trabas para su acceso.

La crisis sanitaria y el necesario encierro de los pacientes en sus casas, cambió la situación, explica el asesor médico de APEPOC. La medida que dejó en suspenso los visados a la triple terapia entró en vigor el 31 de marzo de 2021. La disposición se aplica con "carácter excepcional", según especifica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y su vigencia se extiende hasta la finalización de la emergencia sanitaria.

El miedo de los enfermos es ahora que, ante un inminente fin de la pandemia, vuelva a instaurarse ese visado y, por tanto, las trabas burocráticas para su acceso. "Confiamos en la coherencia y la responsabilidad social de nuestros políticos. Nadie duda que el covid-19 y sus múltiples variantes han venido a quedarse. Por lo tanto, el 'carácter excepcional' tiene que transformarse en un estado definitivo", reclaman. "El sello no tenía ningún sentido", añade el doctor Raúl de Simón.

Planta covid de un hospital de Barcelona en 2021. / Ferran Nadeu

Para APEPOC, "el visado es una medida anacrónica que no tiene justificación para aquellos medicamentos prescritos para pacientes crónicos que son seguros y habituales en la práctica clínica. En ningún caso, debe incrementar los requisitos de acceso al medicamento. Es más, afirman, el aumento de requisitos de un supuesto visado no están previstos ni en la ficha técnica aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ni por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), "no tiene cabida legal". Recuerdan, además, que este sello es "único en toda Europa".

En comunidades como Madrid se ha implementado la validación automática para los medicamentos que requieren una aprobación manual.

Además, desde la asociación llaman la atención sobre cómo en algunas comunidades autónomas, como Madrid, se ha implementado el caso del visado 'automático'. Es decir, la validación automática para aquellos medicamentos prescritos que requieren una aprobación manual. Algo que consideran debería extenderse a nivel nacional.

El tabaquismo, principal factor de riesgo

El tabaquismo es el principal factor de riesgo de cáncer pulmonar. Un fumador con EPOC tiene de tres a cuatro veces más riesgo de desarrollarlo que un fumador sin la enfermedad. Según el último estudio de prevalencia, el EPISCAN II, la EPOC afecta al 11,8% en la población española entre 40 y 80 años. Sin embargo, las cifras de infradiagnóstico son enormes: cerca del 75%. Un problema, el de la falta de diagnóstico, de mayor calado en las mujeres: el 80,6% frente al 70,4% de los hombres.

Fumadores en una calle de Barcelona. / Ferran Nadeu

La diferencia en el infradiagnóstico de la enfermedad entre hombre y mujeres, explican los especialistas, se debe a factores culturales y sociológicos, como el aumento del número de fumadoras, así como las variaciones de la sintomatología de la EPOC que se dan entre los dos sexos. María Martín, que fue fumadora, recuerda catarros constantes y numerosas bronquitis.

"En 2015 estaba trabajando, salí de vacaciones y ya no pude volver a incorporarme", rememora María Martín de aquel momento en el que le dieron el diagnóstico. La asociación y el contacto con otros pacientes, asegura, le ha dado vida. Por eso, con el resto, pide que la eliminación del visado para la triple terapia que tanto le ha facilitado la vida, sea permanente. "Sabes que por la mañana te lo das y ya estas tranquila todo el día. Para nosotros, la estabilidad es importante, por eso es tan necesario", concluye.

