Últimas noticias sobre el coronavirus | El riesgo de transmisión de coronavirus continúa elevado, aunque los indicadores mejoran

Austria pondrá fin el lunes al confinamiento impuesto a los no vacunados contra la COVID-19

El Gobierno de Austria ha anunciado este miércoles que el confinamiento impuesto a los no vacunados contra la COVID-19 a finales de 2021 terminará el próximo lunes, aunque en la práctica los no inmunizados no podrán acceder a comercios o locales de hostelería. El canciller austríaco, Karl Nehammer, ha justificado el confinamiento para los no vacunados aduciendo que ha sido "una medida inevitable por razones de política sanitaria", ha reconocido que ha levantado la polémica en el país europeo.

No obstante, según ha detallado, los expertos que asesoran al Gobierno en la gestión de la pandemia han indicado que el sistema de salud "no está directamente amenazado", a pesar del creciente número de contagios, por lo que la medida ya no tiene justificación, según ha recogido el diario local 'Der Standard'.