La sanidad, piedra angular del programa electoral de Soria ¡YA!

Entre las peticiones de la plataforma que existan unidades de Radioterapia o Ictus en el hospital provincial para evitar los penosos viajes de los enfermos a otras provincias o comunidades.

"Llevamos más de veinte años con las mismas reclamaciones y no se ha movido nada", afirma Toño Palomar, técnico sanitario de la única UVI móvil de la provincia y número tres de la lista de la agrupación a las autonómicas.

Inicio de la campaña electoral de la formación política con un acto en Arenillas. / Soria ¡YA!

Tan importante es la sanidad para la provincia, en el corazón de la España vaciada, que es el primero de los quince grandes bloques en los que está articulado el programa electoral de Soria ¡YA!, la plataforma ciudadana que, tras más de 20 años de activismo por la provincia, anunció a finales de año su salto a la política. Así lo explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Toño Palomar, número tres en la lista de la agrupación que concurrirá a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero. "Fíjate si será importe que es una prioridad de nuestro programa porque llevamos más de veinte años con las mismas reclamaciones y no se ha movido nada", afirma este técnico sanitario de la única UVI móvil de la provincia.

La coordinadora de la España Vaciada ha presentado finalmente candidaturas para las elecciones autonómicas en cinco de las nueve provincias de la región: Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y Soria. La entrada en política de la plataforma ciudadana podría dar un vuelvo al mapa político en la provincia. Este pasado martes, la agrupación presentaba su programa electoral. Como se ha dicho, cuyas propuestas se organizan en torno a quince grandes bloques: sanidad, educación, empresas y empleo, agricultura y ganadería, medidas tributarias, fondos europeos y planes de desarrollo...

La campaña electoral arrancó este viernes en Arenillas, una localidad con tan sólo 47 habitantes censados.

Desde que el pasado 20 de diciembre se decidieran a dar el salto histórico a la política, todos los integrantes de la plataforma están trabajando intensamente en los preparativos de la campaña electoral que arrancó este viernes. En su caso en Arenillas, una localidad con tan sólo 47 habitantes censados que, aseguran, representa la situación actual de la provincia de Soria.

La sanidad rural, abandonada

"Fíjate si la sanidad es importante para nosotros, que es el primero de esos bloques", señala a este diario Toño Palomar, técnico sanitario de la única UVI móvil con la que cuenta la provincia y portavoz cuando se trata de exponer las carencias, numerosísimas, describe, que presenta Soria en este apartado. Palomar apunta, por ejemplo, a un hospital -el complejo asistencial de Soria está constituido por los hospitales de Santa Bárbara y Virgen del Mirón- con cada vez menos médicos y con, cada vez, más listas de espera. O llama la atención sobre consultorios médicos rurales "propios de países tercermundistas".

La mejora de la sanidad en una de las provincias españolas más despobladas es una vieja reivindicación de la plataforma que lleva años denunciado cuestiones como que se cubran las vacantes existentes en múltiples especialidades médicas -faltan oncólogos, radiólogos o cardiólogos, por citar algunos, apuntan- y que se reduzcan de forma significativa las listas de espera quirúrgicas. También que se frenen a las externalizaciones y a los traslados de pacientes a otras provincias o comunidades, y que se dote a los centros de salud y consultorios (tanto en la ciudad, como en el resto de la provincia) de recursos materiales y humanos.

Las listas de espera

En Soria, critican, se vive una "situación insostenible" a nivel sanitario. En lo concreto, apuntan a listas de espera "que no paran de crecer", muy superiores a la media de la comunidad. En Soria, el tiempo medio de espera para primeras consultas es de 231 días mientras, en Castilla y León, el tiempo medio de espera se reduce a 71 días. También en la demora en técnicas diagnósticas, la provincia obtiene una media superior al resto de la comunidad (110 días de media, frente a 74 en el total de la comunidad).

Toño Palomar, número 3 en la lista a las elecciones autonómicas en el arranque de campaña. / Soria ¡YA!

Además, se quejan de falta de profesionales en determinadas zonas básicas de salud y citan un ejemplo: la ausencia significativa de pediatras en la zona de Ágreda-Ólvega. La jubilación de una decena de médicos en 2021 no ayuda, subraya Toño Palomar. Soria ¡YA! arremete también contra la teleasistencia médica: "un sinsentido", dicen, en una provincia con enormes carencias en telecomunicaciones e infraestructuras y con una población envejecida sin acceso a las nuevas tecnologías. Además, se quejan de inoperatividad del servicio con cita previa ya que, en muchas ocasiones, no hay cobertura telefónica para pedir esa cita.

Los viajes de los pacientes con cáncer

Otro de los aspectos centrales de sus reclamaciones está en el incumplimiento de plazos en la instalación de la Unidad de Radioterapia, prometida en febrero de 2007 y todavía sin actividad, lo que provoca el traslado de pacientes a otras provincias por carreteras bastante peligrosas, explica a este diario Toño Palomar. Sucede lo mismo en Palencia. Son las dos únicas provincias de la comunidad donde los pacientes se ven obligados a emprender esos viajes.

Palomar habla de enfermos de cáncer que, cada día, han de recorrer hasta 300 kilómetros, ida y vuelta, para acudir a sus sesiones en el hospital de Burgos.

Palomar habla de enfermos de cáncer que, cada día, han de recorrer hasta 300 kilómetros, ida y vuelta, para acudir a sus sesiones en el hospital de Burgos. Por una carretera nacional "mal asfaltada y con el peligro de los animales". Un penoso trayecto que retrató EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a través del reportaje 'El viaje de Vicky'.

Sin Unidad de Ictus

Tras años recogiendo las quejas vecinales, la plataforma política no pasa por alto ni una de las carencias que presenta la provincia. Así, indican que siguen sin noticias de la Unidad de Ictus, que debería estar en marcha a finales de 2019 tras la aprobación de una PNL en noviembre de 2018. O la reapertura de la farmacia de Villar del Río, que debería estar operativa o, añade el candidato, que hay un solo servicio de UVI móvil.

Una sola UVI no puede dar servicio a una provincia tan extensa, asegura quien bien conoce ese trabajo recorriendo las carreteras de la provincia para llevar a los enfermos. "Llevamos 21 años con las mismas reclamaciones. No se ha movido nada. Por eso el salto a la política, porque no hay avances. Creemos que es el paso que hay que dar", concluye el número tres en la lista de la agrupación para las elecciones.

