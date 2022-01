¿Hasta cuándo seguiremos con la mascarilla en exteriores?

La ministra Carolina Darias ya ha asegurado que la medida se mantendrá el tiempo que sea imprescindible mientras el impacto de la sexta ola no remita y de momento "no hay novedad" al respecto indican desde su departamento.

Los expertos consideran que la medida sigue siendo necesaria en pleno récord de contagios pero lo que más les preocupa es, ahora, abordar la pandemia del coronavirus como una gripe.

En pleno debate sobre la 'gripalización' de la pandemia, con algunas comunidades autónomas arrojando tímidamente datos esperanzadores que indican un descenso en el número de positivos por coronavirus, el uso de la mascarilla en exteriores vuelve a ponerse sobre la mesa. ¿Hasta cuando mantendrá el Gobierno la obligación de llevar la protección al aire libre?. Por ahora, el Ministerio de Sanidad ha avanzado que se mantendrá el tiempo que sea imprescindible mientras el impacto de la sexta ola no remita. Los expertos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA consideran que, por el momento, sigue siendo necesaria.

Precisamente ahora, en "una ola de récord de récord de contagios", es cuando hay que mantener el uso de la mascarilla y las distancias el mayor tiempo posible. Así lo indica el epidemiólogo Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) a este diario. Franco fue uno de los expertos que, en su momento, cuando antes de Navidad el Gobierno anunció una serie de medidas para frenar la sexta ola -entre las que se contemplaba la vuelta al uso de esta medida de protección al aire libre-, consideraron que, de entre todas las adoptadas, esta era una de las de menos efectividad, dado que la mayoría de los contagios se producen en interiores.

¿Hasta cuándo tendremos que seguir con su uso en exteriores? Los expertos consultados por este diario no se atreven a hacer una previsión. El Ejecutivo, volcado en empezar a preparar la gestión de la pandemia como una enfermedad endémica -aunque según ha precisado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es algo que no va a ocurrir "de un día para otro" y se hará "con todo el rigor científico" y en cooperación con la Unión Europea- ha dejado claro que, al menos por el momento, tocará seguir llevándola cuando salgamos a la calle.

Tras la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del pasado miércoles, la ministra Carolina Darias, aseguraba que el Gobierno mantendrá su uso en exteriores todo "el tiempo que sea imprescindible y necesario" durante esta sexta ola dada la alta contagiosidad de la variante ómicron. Consultado por este diario, desde su departamento indican que de momento "no hay novedad" al respecto.

La variante ómicron ha quintuplicado en apenas mes y medio el número de reinfecciones notificadas en España.

Según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) incluidos por el Instituto Nacional de Salud Carlos III (ISCIII), en su último informe semanal sobre la situación de la pandemia en España, correspondiente al 12 de enero, la variante ómicron ha quintuplicado en apenas mes y medio el número de reinfecciones notificadas en España: de las 64.937 que ha comunicado hasta la fecha, casi 52.000, el 80%, se han producido desde finales del pasado mes de noviembre, cuando se detectó el primer caso de esta variante nuestro país.

Hay que recordar que la medida de volver a utilizar la mascarilla al aire libre, una de las anunciadas en vísperas de la Navidad por el Gobierno para frenar la expansión de la sexta ola en España, causó entonces una enorme controversia. El 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobaba un decreto ley que instauraba esa obligación, que había dejado de ser tal hace más de medio año, con independencia de la distancia de seguridad. Con dos excepciones: en la práctica deportiva individual y en entornos naturales, si se puede mantener esa distancia de 1,5 metros con personas no convivientes. Los expertos consultados por este diario reconocían en aquellos días que la medida no era la más efectiva y que su uso sí era recomendable en casos de multitudes, que era donde tenía mayor efectividad.

En Francia, la Prefectura de Policía de París ha restituido la obligación de llevar mascarilla en la calle pero limitada a los lugares de la ciudad con fuerte densidad de personas.

En Francia, este mismo lunes, la Prefectura de Policía de París restituía la obligación de llevar mascarilla en la calle, cuatro días después de haber sido tumbada por la Justicia, pero limitada ahora a los lugares de la ciudad con fuerte densidad de personas en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El concepto de la 'gripalización'

En cualquier caso, al epidemiólogo Manuel Franco hay otro aspecto que le preocupa más que la derogación de esa medida y es la estrategia de la llamada 'gripalización' del coronavirus. "Es un término mal utilizado", asegura. A lo que se refiere el Gobierno, añade, "es a como se hace la vigilancia, la monitorización de los casos y como se interpretan y se mide todo esto. Eso es un mal concepto porque se da por hecho que esto es más leve y eso no está tan claro por las consecuencias que tiene de números y porque realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos todos vacunados y que eso ha hecho más leve las consecuencias de la ola".

"La mascarilla en exteriores tiene poco sentido, lo tenía y lo tendrá. Pero la medida que no cambia mucho la situación actual", señala Joan Carles March.

En el mismo sentido se pronuncia el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March. "La mascarilla en exteriores tiene poco sentido, lo tenía y lo tendrá. De todas formas, creo que se hizo en un entorno como Navidad donde estaba previsto que habría muchas aglomeraciones. Pero no cambia mucho la situación actual. De alguna forma era una medida estética que ponía encima de la mesa la situación de preocupación existente y la necesidad de poner más cuidado ante una situación que estaba muy activa", indica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Joan Carles March no tiene claro qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la derogación de la norma, pero considera que "es evidente que una vez instaurada por una cuestión más coyuntural que otra cosa" habrá que buscar una nueva situación que favorezca que deje de ser obligatorio su uso. ¿Dependerá de la evolución de la sexta ola?. El experto considera que es uno de los aspectos que, lógicamente, influirá a la hora de prescindir de esa obligación en exteriores pero no el único. "Es una medida que no tiene una evidencia científica por tanto es difícil saber si se va a quitar por alguna razón", concluye.

