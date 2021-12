Los expertos rechazan obligar al uso de mascarillas en exteriores como va a aprobar el Gobierno

Volver al uso de las mascarillas en exteriores, una medida que dejó de ser obligatoria el pasado junio, es una de las propuestas que se pondrán sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes que ha convocado para este miércoles el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el avance de la sexta ola de coronavirus. Así lo trasladarán al presidente siete comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Castilla y León y el País Vasco. El Gobierno ha cedido ante la petición y volverá a hacer obligatorias las mascarillas en exteriores.

La medida que ha causado una enorme polvareda y que los expertos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA consideran que carece de sentido. "Es poner el foco donde se debe; son medidas fáciles de tomar pero muy débiles para el control de la situación. Son más políticas que científicas. Todo el mundo sabe que el problema está en los interiores", apunta el epidemiólogo Manuel Franco.

El presidente Pedro Sánchez anunciaba el pasado mes de junio que, a partir del 26 de ese mismo mes, la mascarilla en exteriores, a la que España se había acostumbrado desde el estallido de la pandemia, dejaría de ser obligatoria siempre que se mantuviera una distancia de al 1,5 metros con personas no convivientes. Los motivos argumentados entonces para liberarse de un elemento que ha marcado nuestras vidas estos dos últimos años eran el gran avance de la vacunación y la evolución de la incidencia acumulada que, en la entrada del verano, continuaba su descenso y se situaba en 95 casos por cada 100.000 habitantes.

En el documento de la Ponencia de Alertas que Sánchez presentará en la Conferencia de Presidentes no se habla de volver a usar mascarillas en exteriores.

Medio año después, en un escenario no previsto, nuestro país vuelve a tensarse por culpa de una nueva ola, esta vez la sexta que, con la ómicron como variante dominante en varias comunidades, está provocando la rápida adopción de nuevas medidas para frenar el caos sanitario que se avecina y abortar la transmisión del virus. En la Conferencia de Presidentes de mañana, Sánchez propondrá a las comunidades una serie de medidas que los expertos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han recogido en un documento acordado el pasado viernes por la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta tal y como ha adelantado en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Medidas que, en función del riesgo en el que se encuentre nuestro país, alto o muy alto (que ya lo está si se habla de contagios) contemplan restricciones que afectan principalmente al aforo de la hostelería o a eventos multitudinarios. En el documento, titulado 'Necesidad de implementación urgente de medidas para el control de la situación epidemiológica', no se habla, en caso alguno, a nivel general, de recuperar la mascarilla en exteriores salvo cuando no se puede garantizar una distancia de seguridad de más de 1,5 metros, lo que venía diciendo la ley.

Pero hay varios presidentes autonómicos que están dispuestos a plantear esta opción al presidente Sánchez. Entre otros, el lehendakari Iñigo Urkullu o el mandatario gallego, Alberto Núñez-Feijóo. Se suman a la propuesta, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Comunidad Valenciana.

Una propuesta que ha levantado una enorme polvareda tras casi dos años de pandemia, con la fatiga psicológica que implica y que, para los expertos, es innecesaria salvo, precisan algunas de las fuentes consultadas por este diario, si se habla de grandes aglomeraciones donde resulta imposible mantener la distancia. Son muchas las voces que, en estos días, ante el anuncio realizado por los presidentes autonómicos de llegar al encuentro del Senado con esa propuesta, han alzado la voz proclamando la inutilidad de la medida. La polémica está nuevamente servida.

Dos años de pandemia y no hemos aprendido nada. Volver a poner la mascarilla en exteriores al tiempo que no se refuerza la atención primaria es una medida inútil que sólo servirá para que la población se harte aún más y decida no acatar las medidas de prevención que sí sirven.