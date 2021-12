Ómicron, el virus más contagioso que se conoce

Según la Organización Mundial de la Salud, el sarampión tiene un número de reproducción básico (R0) de 12-18, lo que significa que una sola persona lo transmite, de media, a entre 12 y 18. Es, hasta ahora, el virus humano más contagioso que se conoce, aunque varios expertos sostienen que la variante ómicron del SARS-CoV-2 iguala este registro. “Esta variante ómicron es tan contagiosa como el sarampión, y ese es el virus más contagioso que hemos visto”, ha dicho el analista médico de la cadena CNN Jonathan Reiner. Acreditados expertos en España, como los epidemiólogos Juan Gestal y Rafael Bengoa y el inmunólogo Alfredo Corell han coincidido con esta impresión, y los comités científicos que asesoran a los gobiernos de Reino Unido y Alemania han urgido medidas ante la amenaza que ómicron supone para la atención hospitalaria e incluso para infraestructuras básicas.

En España la información sobre ómicron fluye a cuentagotas. El Ministerio que dirige Carolina Darias, en su informe de variantes de ayer, señala que “en la semana del 6 al 12 de diciembre, con datos todavía muy preliminares y poco representativos a nivel nacional, el porcentaje de secuencias correspondientes a la variante ómicron fue del 47,2% (con 125 muestras aleatorias de 6 comunidades autónomas)”. En la semana previa el porcentaje fue del 3,4%.

Esta sexta ola de covid, impulsada todavía por la variante delta y el factor estacional del virus –mayor transmisión con frío, que además nos empuja a permanecer en interiores–, podría superar con ómicron el récord de contagios de la pandemia si no se toman medidas restrictivas urgentes, según advirtió ayer el catedrático de Matemáticas Àlex Arenas en declaraciones a TV3.

Arenas recordó que el gran problema de las olas es la sincronización: “Todos los contagios se concentran en dos semanas y en ese tiempo se colapsan las UCI y los centros sanitarios, no solo para los pacientes de covid, sino para todo tipo de pacientes”.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades informó ayer de 34.911 casos de ómicron en 95 países y siete muertes relacionadas con la nueva variante. El bajo número actual de muertes no debe llevar a engaño. “Si ya tenemos personas muriendo a causa de ómicron, cuando las cifras de casos eran apenas detectables hace 10 días, deberíamos tener mucho miedo”, ha dicho en Twitter la doctora estadounidense Denise Dewald.

So to determine case hospitalization rate, you have to use the number of cases from when hospitalized people got sick, some 6-8 days ago. Not today’s case number.



Same with case fatality rate — you have to go even further back in time.