Coronavirus: si te contagias a partir de hoy, no puedes celebrar la Navidad

Una caja con test de antígenos contra la Covid-19 en una farmacia en Valencia. / EUROPA PRESS / ROBER SOLSONA

El avance de la variante ómicron, más contagiosa, está haciendo crecer el número de positivos muy rápidamente. Ante esta situación, muchos han decidido cancelar las cenas de Navidad de compañeros de trabajo, pero el virus continúa avanzando a pesar de las vacunaciones. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que la nueva variante ya cuenta con transmisión comunitaria y que el auge de casos seguirá después de las navidades.

A las puertas de las celebraciones de la temporada, surgen las dudas sobre cuarentenas y pasos a dar ante la notificación de un positivo en el entorno. Aquí van algunas respuestas y recomendaciones.

¿Quién tiene que guardar cuarentena?

De acuerdo al documento 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19' del Ministerio de Sanidad actualizado el 1 de diciembre, sólo tienen que hacer cuarentena los positivos y contactos estrechos que no están vacunados con la pauta completa.

Si has dado positivo, aunque no tengas síntomas, tienes que hacer la cuarentena durante diez días a partir del día del positivo. Incluso si has recibido la pauta completa de vacunación.

Además, tienen que guardar cuarentena aquellas personas consideradas contacto estrecho de positivo que no están vacunadas (pauta completa); las personas con inmunodeficiencia y los contactos en los que se sospeche que la transmisión se ha producido a través de visones.

Están exentos de hacer cuarentena aquellas personas que hayan pasado la enfermedad en los 180 días anteriores al último contacto estrecho con un positivo, siempre que no tengan síntomas de coronavirus (excepto si su contacto ha sido diagnosticado con las variantes ómicron, beta o gamma).

¿Tengo que hacer la cuarentena si tengo la pauta completa de vacunación y no tengo síntomas?

Depende. Los positivos en coronavirus tienen que hacer cuarentena incluso si no tienen síntomas y están vacunados. Sin embargo, los contactos estrechos de los positivos con pauta completa de la vacuna, en principio no tienen que guardar cuarentena, salvo que específicamente se haya diagnosticado al positivo las variantes ómicron, beta o gamma.

Es decir, las personas que cuenten con la pauta completa de vacunación y no tengan síntomas y que sean considerados contactos estrechos no tienen que guardar cuarentena, aunque las autoridades sanitarias les pueden indicar confirmar el negativo con pruebas diagnósticas como una PCR o un test de antígenos.

¿Desde cuándo se empieza a contar el periodo de cuarentena y cuánto dura?

La cuarentena dura diez días, a contar desde el mismo día en el que se notifica el positivo en un test PCR, en el caso de las personas infectadas por Covid-19 o desde el último contacto con el positivo, en el caso de los contactos estrechos.

Esto es, si una persona da positivo o un contacto estrecho le notifica un positivo el jueves 16 de diciembre, tendrá que hacer cuarentena hasta el 26 de diciembre, por lo que debería evitar cualquier celebración presencial en nochebuena o Navidad.

¿Cómo debe ser la cuarentena para ser eficaz y no contagiar a nadie más?

Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad son:

-Permanecer en casa, o en el domicilio en el que se encuentre en el momento de la notificación del positivo o contacto estrecho con las características ya descritas anteriormente para guardar cuarentena, durante diez días. De preferencia, es mejor aislarse en una habitación si se convive con más personas.

-Restringir al máximo las salidas de la habitación y evitar el contacto con los convivientes.

-Extremar las medidas de prevención. Si hay que salir de la habitación, es preferible usar mascarilla quirúrgica. Extremar la limpieza de los espacios comunes, como baños, cocina, etc, cada vez que se utilicen y, en la medida de lo posible, no compartir baño con los convivientes. Lavar las manos con frecuencia.

-Observar la aparición y evolución de los síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria, fundamentalmente) por si se hace necesario acudir a un centro sanitario.

Alguien de mi entorno ha dado positivo. ¿Cómo sé que soy contacto estrecho?

Se considera contacto estrecho a las personas que han estado más de 15 minutos (en un periodo de 24 horas, no necesariamente 15 minutos seguidos) con una persona infectada desde 48 horas antes que comiencen los síntomas o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en infectados asintomáticos sin las medidas de protección necesarias (al menos dos de tres: uso inadecuado de mascarillas, a menos de dos metros de distancia, en un espacio cerrado sin la ventilación necesaria).

¿Qué tengo que hacer si soy contacto estrecho de un positivo de coronavirus?

De acuerdo con la última actualización de la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19', publicada por el Ministerio de Sanidad el 1 de diciembre, un contacto estrecho de un positivo de coronavirus deberá guardar cuarentena en su lugar de residencia durante 10 días desde que se encontró con la persona infectada. "Esta es una de las principales medidas de prevención para controlar la transmisión. Si no se puede garantizar la cuarentena de los contactos de forma rigurosa", incide Sanidad.

Durante este periodo, quien haya sido contacto estrecho deberá vigilar su estado de salud y, ante la aparición de cualquier síntoma compatible con el coronavirus, tendrá que comunicarlo al sistema sanitario según se establezca en cada comunidad autónoma. De forma adicional, en los cuatro días siguientes al fin de su cuarentena, el contacto estrecho tendrá que permanecer atento a la posible aparición de síntomas para seguir aislado en el caso de que se diese este extremo.

¿Qué hago si sospecho que puedo tener coronavirus?

"A toda persona con sospecha de infección se le realizará una prueba diagnóstica de infección activa en las primeras 24 horas", recoge el documento de Sanidad. Y más adelante advierte: "las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos". Es decir, aunque se realice un test de antígenos de farmacia y el resultado dé positivo, es imprescindible una PCR para confirmar el positivo. "Los resultados positivos en estas pruebas", continúa, refiriéndose a los tests rápidos, "se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una prueba diagnóstica de infección activa y su manejo será realizado como tal".

Noticias relacionadas